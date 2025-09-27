Colombia

Polo Polo pide a EE. UU. retirar visas a congresistas tras sanción contra Gustavo Petro

El congresista Miguel Polo Polo solicitó al Departamento de Estado de Estados Unidos extender la cancelación de visas a varios legisladores colombianos, luego de conocerse la decisión contra el presidente Gustavo Petro

Por Mauricio Villamil

Guardar
El congresista Miguel Polo Polo
El congresista Miguel Polo Polo - crédito Miguel Polo Polo/Facebook

El representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo se pronunció públicamente tras el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la revocatoria de la visa al presidente Gustavo Petro.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, el congresista planteó que la medida debería incluir también a parlamentarios colombianos que, según él, han asumido posturas críticas hacia Washington e Israel.

Miguel Polo Polo -
Miguel Polo Polo - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“Señores del Departamento de Estado de Estados Unidos (@StateDept), reciban un cordial saludo. Ante las medidas que está adoptando su administración frente a la cancelación de la visa del Presidente Gustavo Petro, me permito sugerir respetuosamente que se considere también el retiro de visas a congresistas que han expresado públicamente posturas abiertamente antiestadounidenses y antiisraelíes, así como su respaldo al socialismo autoritario”, escribió Polo Polo.

En la misma publicación, el representante mencionó directamente a varios legisladores de diferentes bancadas, entre ellos María José Pizarro, Alfredo Mondragón, Isabel Zuleta, David Racero, María Fernanda Carrascal, Wilson Arias, Alexander López Maya, Gloria Flórez, Esmeralda Hernández y Clara López. El mensaje fue acompañado por una solicitud de atención y consideración hacia el gobierno estadounidense.

El pronunciamiento de Polo Polo se dio poco después de que el Departamento de Estado confirmara la cancelación de la visa del mandatario colombiano. Según informó El Colombiano, la decisión se fundamentó en declaraciones realizadas por Petro durante una protesta en Nueva York, en la que participó junto a unas 2.000 personas para rechazar la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a la Asamblea General de Naciones Unidas.

| EFE/EPA/SARAH YENESEL
| EFE/EPA/SARAH YENESEL

Durante esa manifestación, el presidente se dirigió a un grupo de militares estadounidenses y les dijo que “desobedezcan la orden de Trump” sobre Gaza. El organismo diplomático calificó esta intervención como un acto de incitación a la desobediencia y señaló que se trató de un discurso “imprudente e incendiario”. “El presidente Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia”, lamentó el Departamento de Estado, de acuerdo con lo publicado por El Colombiano.

La protesta en la que participó el mandatario estuvo marcada por la presencia de diferentes colectivos y figuras internacionales. Entre ellas, el músico Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, quien expresó palabras de apoyo al jefe de Estado colombiano. Según recogió El Colombiano, Waters lo describió como “un gran hombre con un gran corazón” y agradeció su postura en el debate internacional sobre Gaza.

Petro acudió a la movilización vistiendo una guayabera blanca y acompañado de la delegación colombiana, que agitaba banderas nacionales. Durante la jornada también se escucharon consignas como “El pueblo, unido, jamás será vencido”, en medio de un ambiente de protesta contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y el respaldo de Estados Unidos al gobierno de Netanyahu.

El presidente de Colombia, Gustavo
El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, se dirige al 80mo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU. (Foto AP/Pamela Smith)

El retiro de la visa al presidente colombiano constituye un hecho inusual en la diplomacia bilateral. Según lo informado por El Colombiano, Washington explicó que la medida no está relacionada únicamente con la coyuntura del conflicto en Medio Oriente, sino con las expresiones directas de Petro hacia los militares de ese país.

Mientras se conocía la decisión, el gobierno estadounidense reiteró su respaldo a Israel. “Estados Unidos siempre estará del lado de Israel”, declaró el Departamento de Estado, según el mismo medio. La afirmación se produjo en paralelo a la explicación sobre la revocatoria del documento al presidente Petro.

Hasta el cierre de la publicación de El Colombiano, el mandatario no había reaccionado en sus redes sociales, como suele hacerlo en otros momentos de tensión internacional. No obstante, su silencio contrastó con las múltiples reacciones dentro de la política nacional, entre ellas la de Polo Polo, quien insistió en que la sanción de Washington no debería limitarse al jefe de Estado colombiano.

El congresista sostuvo que los legisladores mencionados en su publicación han respaldado públicamente causas que, a su juicio, se enmarcan en posturas contrarias a los intereses de Estados Unidos e Israel. Su solicitud al Departamento de Estado coincidió con el aumento de la controversia en Colombia sobre los alcances de la medida contra el presidente y los efectos que pueda tener en la relación diplomática con Washington.

Temas Relacionados

Miguel Polo PoloGobierno de Estados UnidosVisaGustavo PetroColombia-noticias

Más Noticias

¿Cuál es la temperatura promedio en Bogotá?

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

¿Cuál es la temperatura promedio

Las últimas previsiones para Cartagena de Indias: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Las últimas previsiones para Cartagena

Las últimas previsiones para Cali: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Las últimas previsiones para Cali:

Clima en Barranquilla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 27 de septiembre

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Barranquilla: cuál será

Estos son los resultados ganadores de la Lotería de Santander este viernes 26 de septiembre de 2025

Esta lotería colombiana tiene más de 30 premios principales que suman miles de millones de pesos

Estos son los resultados ganadores
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

“Peacemaker” encabeza el top 10

“Peacemaker” encabeza el top 10 de series en HBO Max Colombia hoy 26 de septiembre

Mánager de B King está en aprietos, confesó que fue amenazado: “Estoy escondido desde que se supo lo de la muerte”

Shakira, Karol G y Morat, entre los ganadores de los Premios Juventud 2025

Hija de Mario Yepes reveló si su belleza en el rostro fue gracias a las cirugías: “Así me tienen que querer”

El refugio atómico, la serie de ciencia ficción y suspenso que arrasa en Netflix Colombia

Deportes

Así se encuentra Néiser Villarreal

Así se encuentra Néiser Villarreal para el Mundial de Chile con la selección Colombia sub-20: técnico César Torres dio detalles

Jhon Lucumí fue espiado por un equipo de la Premier League: lo quiere como su fichaje estelar

Selección Colombia sufriría en el Mundial de 2026: Donald Trump lanzó dura advertencia por situaciones “peligrosas”

Jose Mourinho salió en defensa de Richard Ríos por su desempeño con el Benfica: “Veo razones para ayudarlo mucho”

Siguen los rechazos para Atlético Nacional: otro técnico extranjero le habría dicho que no