Juan Daniel Oviedo reveló qué funcionarios del Gobierno Petro sumaría a su equipo si llega a la Presidencia: “No me quiere”

El precandidato resaltó el buen trabajo de uno de los exdirectores del DNP, que habría podido cambiar el rumbo político del país si el primer mandatario le hubiera permitido continuar en el cargo

Por Paula Naranjo

Juan Daniel Oviedo ha tenido como uno de sus lemas en campaña el trabajo en equipo y la no división - crédito Colprensa

Uno de los mensajes que resuenan en los discursos del precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo es la necesidad que conformar equipo, sumar y no dividir, teniendo en cuenta que lo último es lo que ha marcado el país de unos años para acá.

Con base a esta frase, que se ha convertido en uno de sus lemas, el también excandidato a la Alcaldía de Bogotá no ocultó su admiración por una ministra y algunos exfuncionarios que han “desfilado” durante el Gobierno de Gustavo Petro y por los que, según afirmó en entrevista con Infobae Colombia, tendría en cuenta para hacer equipo ante un eventual triunfo en 2026.

Los nombres que pasaron por el Gobierno Petro, que Juan Daniel Oviedo se llevaría a su mandato

El exdirector del Dane no dudó en mencionar a Cecilia López, la reconocida economista y politóloga, que fungió como ministra de Agricultura a la llegada de Petro como presidente en 2022. Salió del cargo el 26 de abril de 2023.

Cecilia López salió en el primer remezón ministerial del Gobierno Petro - crédito Fotomontaje Infobae (John Paz/Mariano Vimos/Colprensa/Presidencia de la República)

“La amo, es decir, no comparto todo, todo, todo, pero me parece que esa beligerancia académica y ese entendimiento de lo que es la verdadera reforma rural en Colombia. Me parece una crack”, señaló a este medio.

Oviedo también saltó en elogios hacia el exdirector de Departamento Nacional de Planeación (DNP), el economista, filósofo y académico Jorge Iván González, a quien tildó de “sabio”. En abril de 2023 fue nombrado en el cargo en mención, pero, tras sostener diferencias con el presidente, renunció en febrero de 2024.

“A Jorge Iván González en ‘la nacho’ le dicen ‘el sabio’. Le decimos ‘el sabio’. Una persona que logró, a pesar de todas las dificultades, unas bases de plan de desarrollo tremendamente pertinentes y un plan de desarrollo que te digo que, como lo dice él, si este Gobierno se hubiera dictado hacer lo que está escrito en ese documento, hoy no estaríamos en tanta polarización. Es decir, hoy de pronto ni siquiera estaría yo acá, estaría pensando en otras cosas, porque el país estaría en su modo”, declaró.

A Jorge Iván González, exdirector del Departamento de Planeación Nacional, Oviedo lo tildó como un "sabio" - crédito Departamento de Planeación Nacional

Y agregó: “(...) con otra música o con otra tonalidad, pero avanzando, avanzando y viendo el progreso y la resolución de los problemas sociales. Pero tristemente no pasó”.

El precandidato también mencionó a otras figuras destacadas de la economía como el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, que se mantuvo en el cargo hasta el 26 de abril de 2023, y el exministro de Comercio, Industria y Turismo Germán Umaña, que salió del cargo en mayo de 2024.

“Hay personas que han pasado por el Gobierno Petro, que son personas que tristemente no fueron escuchadas y las sacaron. Afortunadamente, yo no acepté esa invitación de Petro a ser miembro de su gabinete como director del Dane. Hubiéramos tenido muchas dificultades”, sostuvo a este medio.

La ministra que “rescata” del actual gabinete

Ahora, del gabinete actual, Oviedo destacó la labor y trayectoria de la actual ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aunque confesó que no son muy cercanos.

“Ella no me quiere ni poquito, pero ella fue una excelente directora del IDU en Bogotá y el IDU es una buena medida de aceite (...) obviamente como ministra de Transporte ha tenido todas las presiones, en donde trata de moverse para encontrar soluciones, pero bien, me parece ella“, apuntó.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte de Colombia, es la única funcionaria que rescató del gabinete actual - crédito Ministerio de Transporte

El candidato presidencial continúa en su correría por Colombia, con el propósito de lograr más de un millón de firmas para aspirar como candidato independiente.

Desde el lunes 29 de septiembre estará una semana en Cali para acercarse y conocer ese público votante, que se ha destacado en los últimos años por su tendencia progresista y de centro.

