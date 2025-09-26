Colombia

Vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en Bogotá: así será la jornada en la capital

La actividad contará con un equipo de profesionales especializados, encargados de brindar orientación integral sobre salud preventiva y responsabilidad en el cuidado de mascotas

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
La asesoría incluirá recomendaciones sobre
La asesoría incluirá recomendaciones sobre alimentación, pautas de higiene, importancia de la esterilización y manejo de la conducta animal - crédito Alcaldía de Bogotá

El domingo 28 de septiembre de 2025, el parque Villa Mayor, en Bogotá, ubicado en la calle 31 sur #30-99, albergará una jornada enfocada en la promoción del bienestar animal y el fortalecimiento de la convivencia en la ciudad.

La iniciativa ha sido organizada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), que hace un llamado a la comunidad de la localidad de Antonio Nariño para sumarse a una actividad centrada en el cuidado responsable de mascotas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La programación contempla una socialización sobre tenencia responsable de animales de compañía, donde los participantes podrán acceder a diferentes espacios de aprendizaje.

Este es el cronograma de la jornada

La protección antirrábica es crucial
La protección antirrábica es crucial para asegurar que las mascotas vivan largas y saludables vidas - crédito Secretaría Distrital de Salud

Se ofrecerá vacunación antirrábica gratuita dirigida a perros y gatos, un servicio clave para la salud comunitaria que busca robustecer la prevención frente a enfermedades zoonóticas y proteger tanto a los animales como a las familias bogotanas.

Durante la jornada estará presente un grupo de profesionales especializados, quienes se encargarán de proporcionar orientación integral en temas de salud preventiva y responsabilidad en el cuidado de mascotas.

La asesoría incluirá recomendaciones sobre alimentación, pautas de higiene, importancia de la esterilización y manejo de la conducta animal, con el fin de impulsar prácticas responsables entre quienes conviven día a día con perros y gatos.

Conoce los requisitos y recomendaciones
Conoce los requisitos y recomendaciones para que tu mascota reciba la vacuna en la jornada - crédito Secretaría Distrital de Salud de Bogotá

La invitación se extiende a familias, vecinos y cuidadores interesados en profundizar sus conocimientos y contribuir a la construcción de entornos urbanos más respetuosos y seguros. El formato participativo de la actividad está pensado para generar intercambio de experiencias y dinamizar el aprendizaje colectivo en un ambiente abierto y relajado.

Importancia de la protección animal

Uno de los requisitos para acceder al servicio de vacunación es presentar el carné de vacunación de los animales, lo que ayuda a mantener la trazabilidad y la actualización del estado de salud de cada mascota atendida.

Esta jornada forma parte de una estrategia más amplia del Distrito orientada a fortalecer la conciencia ciudadana respecto a los derechos, el bienestar y la protección de los animales de compañía. Al acercar estos servicios y espacios educativos a diferentes sectores de Bogotá, las autoridades buscan evitar situaciones de abandono, descuido o maltrato, además de promover la resolución pacífica de conflictos en los parques y lugares públicos de la capital.

Por otro lado, la realización de campañas de vacunación y jornadas de socialización contribuye a reducir los riesgos asociados a enfermedades transmisibles y a crear redes de apoyo entre los habitantes de la localidad. La interacción directa con los profesionales permite que tanto propietarios primerizos como experimentados despejen dudas, reciban información basada en evidencia y fortalezcan su compromiso en el mantenimiento de la salud física y emocional de sus mascotas.

La iniciativa ha sido organizada
La iniciativa ha sido organizada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) - crédito Secretaría Distrital de Salud

El aporte del Idrd no se limita solo a la organización del evento, sino que apuesta por una visión integral de la convivencia ciudadana. El aprovechamiento de los espacios recreativos públicos para actividades educativas refuerza el sentido de pertenencia y la apropiación de los parques, transformándolos en escenarios que promueven el respeto por la vida y la solidaridad comunitaria.

En síntesis, la propuesta integra las dimensiones de la educación, la salud animal y la vida ciudadana, y representa una oportunidad valiosa para que distintos sectores sociales participen activamente y contribuyan a una ciudad más empática, informada y responsable con sus animales y con quienes los rodean.

La protección antirrábica es crucial para asegurar que las mascotas vivan largas y saludables vidas. En este caso, Bogotá se presenta como una excelente oportunidad para que más personas accedan a este servicio vital y mantengan a sus mascotas protegidas contra la rabia. La Secretaría Distrital de Salud continúa trabajando para promover la vacunación y la responsabilidad en el cuidado de las mascotas, reforzando la salud y el bienestar comunitario.

Temas Relacionados

Secretaría de SaludVacuna antirrábicaJornada de vacunaciónBogotáAlcaldía de BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Colombia este día

Empresas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una manera de llegar a más personas y países

Este es el top 10

Presidencia retiró la hoja de vida de Juliana Guerrero para el cargo de viceministra de Juventudes

La polémica joven vallenata estuvo a un paso de ocupar uno de los cargos más relevantes del Ministerio de la Igualdad. Los reiterados cuestionamientos a su formación terminaron por hundir su nombramiento

Presidencia retiró la hoja de

Tener gallinas en la ciudad: esto dicen las leyes en Colombia sobre criar aves en casa

La normativa combina reglas nacionales, disposiciones locales y reglamentos de propiedad horizontal que fijan los límites de esta práctica

Tener gallinas en la ciudad:

Difunden cartel con la desaparición de Angie Miller, pareja sentimental de B King: revelaron dónde la vieron por última vez

La desaparición de la actriz venezolana, que acompañó al cantante colombiano antes de que se perdiera su rastro y apareciera asesinado, acentuó la preocupación sobre su paradero

Difunden cartel con la desaparición

Descubra el pueblo antioqueño que transforma sus calles en galerías: el lugar está estrenando nuevos murales

Al convertir las paredes en lienzos para la expresión artística, el municipio sigue consolidando la imagen de San Carlos como “El Pueblo de los Murales” dentro del departamento y el país

Descubra el pueblo antioqueño que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Baleado y con signos de

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá a un nuevo participante en el reto de eliminación del 25 de septiembre

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Colombia este día

Yana Karpova se sometió a un nuevo retoque estético y compartió el proceso con sus seguidores: “Espero aceptar la nueva versión de mí”

Valentina Taguado confesó haber estado en una intensa fiesta con uno de los jurados de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

Vibarco es el compositor colombiano con más nominaciones a los Latin Grammy 2025: “Ahora la brújula para mí es tratar de disfrutarlo”

Deportes

Así fue la inesperada expulsión

Así fue la inesperada expulsión de Juan Guillermo Cuadrado con Pisa, en un partido de la copa de Italia: lanzó reclamo al árbitro desde lejos

Un colombiano hizo historia para la Liga de Quito: así fue como Jeison Medina eliminó a São Paulo en la Copa Libertadores

Leonel Álvarez suena para dirigir a Atlético Nacional: “Hoy estamos acá; mañana, no”

Jorge Bava se despidió de Independiente Santa Fe tras su polémica salida: “Venir aquí fue un regalo de vida”

Estos serían los candidatos para técnico de Santa Fe: dos ya conquistaron la Liga BetPlay