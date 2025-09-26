Destacaron lo “peor” de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín: “Para montar una serie de Netflix”

Daniel Carvalho y compañía resaltaron lo negativo de la administración de Quintero en la capital antioqueña - crédito @davalho/X

Desde que renunció a la Alcaldía de Medellín, Daniel Quintero se ha enfocado en su precampaña para llegar a la presidencia, en la que ha recibido múltiples críticas por lo que fue su administración en la capital de Antioquia.

La mención de todos estos aspectos ha provocado que a Quintero lo vuelvan a llamar “Pinturita”, sobrenombre que utilizan los opositores para referenciar los cambios de posturas políticas durante su carrera.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News

En ese sentido, el representante a la Cámara, Daniel Carvalho, decidió publicar un video en su cuenta de X en el que destacó las “cinco peores cagadas” de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín.

Carvalho ha sido opositor de las ideas de Quintero, y ha resaltado que recordar el paso del antioqueño por la administración de Medellín ayudará a prevenir lo que podría hacer en caso de ganar en las elecciones presidenciales.

El listado de Carvalho

Carvalho fue uno de los principales opositores de Quintero en Medellín - crédito Colprensa

Debido a que el representante Carvalho solo nombró cinco puntos, explicó —junto a sus dos acompañantes— que enumerar todo sería demasiado extenso: “Es que, si sacamos todas las cagadas, nos toca hacer una serie en Netflix”.

En primer lugar, destacó la investigación que adelanta la Procuraduría General de la Nación contra exfuncionarios de la administración Quintero por la presunta persecución a figuras que cuestionaban sus decisiones.

“Pagaron para perseguir a la oposición. Contrataron a un montón de piratas para atacar a quienes hacían críticas a la administración”, afirmó.

Carvalho señaló que el apoyo a la cultura y al arte fue otro punto negativo de Quintero como alcalde de la capital antioqueña, mencionando una deuda con organizadores de un festival que no se habría pagado: “Dejaron tirados a los artistas de la ciudad. Hicieron el festival de cine Miradas y quedaron debiendo más de 300 millones de pesos a los creativos de Medellín. La Alcaldía no dio la cara y el funcionario se voló para México”.

Carvalho afirmó que Daniel Quintero es un peligro para Colombia - crédito @QuinteroCalle

El cuidado del espacio público también fue mencionado, puesto que afirmaron que fue un fracaso la designación de los contratistas para el mantenimiento de zonas verdes.

“Se robaron hasta los jardines de Medellín. Quitaron el contrato histórico del Jardín Botánico para el mantenimiento de zonas verdes, se los entregaron a sus amigotes y socios, dejaron un rastrojero”, añadió.

Como uno de los puntos más negativos, hicieron referencia a la inhabilitación de la funcionaria designada por Daniel Quintero para administrar el programa de atención a la infancia en Medellín: “Iban a dejar morir de hambre a los niños más pobres. Cogieron el programa estrella de la atención a la niñez, Bueno Comienzo, y lo dejaron en los rines. Menos niños atendidos, menos días de servicio y aumento de la desnutrición, la funcionaria designada fue deshabilitada”.

Carvalho mencionó cinco puntos negativos de la alcaldía de Daniel Quintero - crédito @davalho/X

Por último, afirmaron que Quintero es un “corrupto”, mencionando la investigación que hay en su contra por intentar comprar un predio por un valor ampliamente superior en comparación con su avaluación.

“Le iba a comprar a sus socios un lote por más de 15 veces su valor. La fiscalía lo acaba de acusar de corrupción”, destacaron, para finalmente, indicar que Daniel Quintero es “lo peor” que le paso a la capital antioqueña.

Por último, Carvalho reafirmó que su propósito al recordar estas situaciones es hacer que los colombianos entiendan el “peligro” en el que está Colombia si Daniel Quintero llega a la presidencia.

“Definitivamente, lo peor que le paso a Medellín, imagínese lo que le podría pasar a Colombia. Muchos colombianos no saben nada de esto, por eso compartan el video”, puntualizó el representante a la Cámara en la publicación que cuenta con más de 65.000 reproducciones.