Así reaccionó Abelardo de la Espriella a la broma que le hizo un reguetonero: se volvió viral en redes sociales

David Garzón

La secuencia desencadenó una avalancha de comentarios y múltiples reacciones en plataformas digitales - crédito @noelxxx_oficial / TikTok

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella se vio recientemente envuelto en una situación que captó la atención de las redes sociales, luego de que un episodio inesperado durante un recorrido por la costa Caribe se convirtiera en tendencia.

Lo ocurrido fue grabado y difundido por el reguetonero emergente conocido como Noel XXX, quien abordó a De la Espriella, atravesando el cerco de seguridad del también abogado para realizar una broma durante un encuentro público.

Broma a Abelardo de la Espriella

El momento, ahora reproducido más de 487.000 veces en TikTok, muestra cómo el músico propone un intercambio, ya que le pregunta al precandidato cuál es la “frase del momento”. De la Espriella, fiel a su eslogan de campaña, respondió “Firmes por la Patria”. Noel XXX aprovecha para replicar, alterando el tono y declarando frente a cámara: “Solo Petro en esta monda”, en alusión directa al actual presidente, Gustavo Petro.

Algunos aplaudieron la creatividad del reguetonero - crédito @noelxxx_oficial / TikTok

La secuencia desencadenó una avalancha de comentarios y múltiples reacciones en plataformas digitales. Los usuarios no solo debatieron el contenido y la espontaneidad de la intervención, sino que algunos aplaudieron la creatividad del reguetonero, mientras otros criticaron el cruce de mensajes políticos en campañas electorales.

La viralización del video puso nuevamente bajo los reflectores la polarización política y la capacidad de los medios digitales para amplificar momentos fugaces dentro del escenario electoral.

El cantante se pronunció

En respuesta al impacto generado, Noel XXX emitió un segundo video con un mensaje dirigido directamente al presidente Gustavo Petro. En la grabación, el artista hace referencia a recientes declaraciones de Petro afirmando que no buscará la reelección.

Contrario a esta decisión, el músico expresa su desacuerdo y, elevando el tono, formula un llamado a que el mandatario permanezca en el cargo, argumentando que la voluntad del pueblo debe primar sobre los anuncios individuales del presidente.

Así le reclamó el cantante a Gustavo Petro - crédito @noelxxx_oficial / TikTok

En palabras del reguetonero: “Ahora el presidente dijo que no se iba a reelegir y yo le voy a decir una cosa. Hágame el favor, usted aquí no se manda solo, usted aquí lo manda el pueblo, y nosotros lo mandamos a usted a que no se baje de la Presidencia. Hágame el favor y respete al pueblo que lo eligió y respete al pueblo que lo quiere ver ahí montado en ese trono, usted no se va a bajar de ahí. (...) Si usted se baja de esa Presidencia donde yo lo vea, le doy un correazo. Nosotros somos los que lo mandamos”.

Humor en tiempos de tensión política

Las afirmaciones de Noel XXX reflejan un ambiente de efervescencia y tensión alrededor de la permanencia o no de Gustavo Petro en la Presidencia, ilustrando la manera en que las redes sociales se convierten en espacios donde se cruzan el humor, la protesta y la presión política, especialmente en tiempos de precampañas y movimientos ciudadanos, que actualmente está atravesando Colombia.

Mientras Abelardo de la Espriella prosigue con su campaña en diversas regiones, el episodio viralizado por Noel XXX añade un matiz mediático - crédito Colprensa

El episodio evidencia la capacidad de personajes mediáticos y nuevos creadores de contenido en internet de influir y participar activamente en la conversación pública sobre el futuro del país. Lo sucedido también reafirma el valor simbólico que algunos artistas y comunicadores otorgan a la figura presidencial, convirtiendo el activismo virtual en un eje central de sus expresiones políticas y culturales.

Mientras Abelardo de la Espriella prosigue con su campaña en diversas regiones, el episodio viralizado por Noel XXX añade un matiz mediático y de debate popular a la carrera presidencial, reflejando una sociedad donde la interacción entre política, música y redes sociales redefine la manera en que se construyen y confrontan los relatos sobre el poder, la representación y la voluntad popular.

