En medio de un hurto, comerciante se enfrentó a delincuentes en Apartadó: todo quedó en video

Un robo a mano armada en Apartadó, en Antioquia, quedó registrado en una cámara de seguridad: dos hombres en motocicleta sorprendieron a un comerciante frente a su vivienda para despojarlo de un bolso y una cadena de valor.
Las imágenes muestran cómo los asaltantes, actuando con rapidez, logran arrebatarle sus pertenencias en cuestión de segundos, generando conmoción en las redes sociales tras difundirse el video.
Aunque el incidente parecía otro caso más dentro de la ola de hurtos que afecta a la región, la situación cambió abruptamente cuando la víctima sacó un arma de fuego y disparó contra los ladrones, según versiones preliminares.
