Estas son las peticiones que la familia de Valeria Ganador hace a la Fiscalía en la acción de tutela que le interpusieron a la entidad

Hacen la petición de tener acceso a material fotográfico y lúdico, que tengan relación con Valeria, así como las pertenencias de la niña que aún permanecen en el colegio gimnasio Campestre Los Laureles

Por Francy Agudelo

Manuel Afanador continua la búsqueda
Manuel Afanador continua la búsqueda de su hija de 10 años que desaparecida en Cajicá - crédito redes sociales/X

La familia de Valeria Afanador, menor de 10 años que fue encontrada sin vida el 29 de agosto de 2025, en inmediaciones del Río Frío, municipio de Cajicá, luego de haber desaparecido de las instalaciones de su colegio el 12 del mismo mes, decidió interponer una acción de tutela en contra de la Fiscalía General de la Nación, pues aseguran que tienen dudas del proceso y se han presentado irregularidades en la investigación.

El Tiempo logró acceder al documento en el que de manera detallada se especifican las peticiones de la familia Afanador Cárdenas.

En un primer momento, hacen la petición de poder tener acceso a material fotográfico y lúdico, que tengan relación con Valeria, así como las pertenencias de la niña que aún permanecen en el colegio gimnasio Campestre Los Laureles.

A continuación se detallarán los tres puntos principales de la tutela:

  • “Acceder a copia forense de los registros de seguridad y circuito cerrado de televisión de las cámaras de seguridad del colegio, del periodo de tiempo comprendido entre los días 07 al 13 de agosto de 2025”.
  • “Acceder a copia forense de la cámara de seguridad ubicada en la calle 8 No. 16D-52 Cajicá, del periodo de tiempo comprendido entre el día 07 de agosto al 13 de agosto de 2025″.
  • “Encarecidamente -en caso de acceder a las peticiones esbozadas en los numerales anteriores-, se nos informe fecha y hora en la que podrá hacer presencia el equipo investigativo para tomar tales copias”, información suministrada por el medio de comunicación mencionado con anterioridad.
La desaparición se registró en
La desaparición se registró en las inmediaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles, donde la menor fue vista por última vez. - crédito X @alcajica y Bomberos Cundinamarca

También, se desglosaron las actividades que el ente investigador debería poner en marcha, según los familiares de la víctima.

  • Recolección de dibujos: Se solicita recopilar los dibujos realizados por los estudiantes del curso de Valeria Afanador, focalizando en aquellos elaborados al menos uno o dos días antes de la desaparición.
  • Peritaje forense al dibujo: Se ordena practicar un examen forense al dibujo hecho por Valeria Afanador y entregado por la profesora, presuntamente realizado el mismo día que desapareció.
  • Cadena de custodia de objetos personales: Se indica recolectar, siguiendo procedimiento de cadena de custodia, los objetos personales pertenecientes a la menor y almacenados en el casillero del establecimiento educativo.
Especialistas forenses analizan el dibujo
Especialistas forenses analizan el dibujo hallado por la docente de artes para buscar pistas sobre el caso - crédito Captura de Pantalla Noticias RCN
  • Investigación al dueño del cultivo y entorno familiar: Se requiere incluir en la investigación al propietario del cultivo de cilantro colindante con el colegio, por su posible vinculación con el vehículo de placas BCC-799 observado en el lugar durante la desaparición. Además, se propone investigar el arraigo del propietario y el de su núcleo familiar (esposa e hijo).
  • Indagaciones en supermercado: Se ordenan averiguaciones en el supermercado paisa, a partir de la declaración del tendero, sobre la supuesta compra de dos gelatinas por un hombre el día de los hechos, solicitando copia de facturas o inventarios para verificar si el lote de la gelatina hallada en la escena corresponde a las adquiridas allí.
El cuerpo de Valeria Afanador
El cuerpo de Valeria Afanador fue hallado en una zona contigua al río Frío - crédito Google Maps

Para la institución educativa también hay solicitudes, al ser los principales responsables del cuidado de Valeria en el momento de la desaparición.

Piden que se entreguen los protocolos de atención a estudiantes con algún tipo de condición especial, como lo era el caso de la menor, que tenía Síndrome de Down, así como el nombre completo de todas las personas que en ese momento tenían actividades dentro del colegio, para “definir eventualmente si se requieren otras entrevistas. Pese a que esta solicitud ya fue elevada por esta representación de víctimas a la fecha no se ha obtenido respuesta”.

Todo lo anterior con el único fin de lograr avanzar en el caso y lograr determinar responsabilidades específicas, pues la familia y su defensa podrían asegurar que alguien más intervino en la desaparición y muerte de la niña.

