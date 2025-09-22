Colombia

Cancillería de Colombia habilitó líneas de emergencia para colombianos en Hong Kong y Macao tras inminente llegada del tifón Ragasa

El consulado colombiano advirtió a los nacionales sobre el impacto del fenómeno natural que amenaza con vientos de hasta doscientos kilómetros por hora, e instó a seguir instrucciones para evitar riesgos

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

El Consulado de Colombia en
El Consulado de Colombia en Hong Kong y Macao refuerza la alerta ante la inminente llegada del súper tifón Ragasa - crédito Justine Mark Pillie Fajardo/AP

Debido a la inminente llegada del supertifón Ragasa al sur de China, el Consulado de Colombia en Hong Kong y Macao reforzó el llamado a los ciudadanos colombianos en la región para mantener la máxima alerta y tomar medidas preventivas urgentes.

Según la notificación oficial del consulado, el ciclón tropical Ragasa podría intensificarse y alcanzar una velocidad de hasta 200 km/h, lo que lo ubicaría en el nivel de intensidad T10, equivalente a un huracán de categoría 5.

Los pronósticos actuales muestran que el fenómeno meteorológico tiene una trayectoria directa hacia Hong Kong.

De acuerdo con información proporcionada por el Observatorio de Hong Kong, se esperan las condiciones más adversas los días 24 y 25 de septiembre de 2025, periodo en el cual podrían registrarse inundaciones en zonas costeras.

El Consulado de Colombia habilita
El Consulado de Colombia habilita canales de emergencia y recuerda la importancia de seguir solo información oficial - crédito Cancillería Colombia

La comunidad formada por los 286 colombianos registrados ante el consulado, junto con el resto de los estimados 854 connacionales residentes en Hong Kong y Macao, deben mantenerse atentos y acatar exclusivamente las indicaciones de las autoridades locales y consulares, según indicó la Cancillería colombiana.

En Taiwán, donde viven aproximadamente doscientos colombianos, el impacto se prevé menor y anticipado, con efectos entre el 22 y 23 de septiembre.

En cumplimiento de las regulaciones de prevención de desastres, la Cancillería advirtió que los servicios presenciales se suspenderán automáticamente en caso de que la señal de tifón ascienda a T8 o T10.

La atención presencial solo se reanudará cuando las autoridades locales levanten la alerta. Durante este periodo, “el Consulado continuará atendiendo emergencias de manera remota a través de los canales oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores”, declaró la cartera de Relaciones Exteriores.

Las autoridades recomiendan a los
Las autoridades recomiendan a los colombianos abastecerse y preparar un maletín de emergencia ante el paso del tifón Ragasa - crédito Cancillería Colombia

Sin embargo, señalaron que las personas que requieran reagendar citas podrán hacerlo escribiendo a chongkong@cancilleria.gov.co.

En cuanto a las medidas preventivas, la misión diplomática recomendó a sus connacionales abastecerse de agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, baterías y cargadores portátiles.

Además, sugirió asegurar puertas y ventanas, retirar objetos sueltos de balcones y terrazas, identificar rutas de evacuación y familiarizarse con los refugios temporales habilitados por el Home Affairs Department en Hong Kong y por las autoridades de protección civil en Macao. También enfatizó la importancia de tener siempre a mano documentos de identidad, teléfonos cargados y números de emergencia, así como un maletín de emergencia listo ante eventuales evacuaciones.

Durante la tormenta, los colombianos deberán permanecer bajo techo y evitar transitar por áreas costeras, malecones o zonas bajas susceptibles de inundación.

El Consulado suspenderá servicios presenciales
El Consulado suspenderá servicios presenciales si la alerta de tifón sube a T8 o T10, manteniendo atención remota para emergencias - crédito red social X

La Cancillería reiteró la necesidad de seguir únicamente los comunicados emitidos por el Observatorio de Hong Kong, los gobiernos regionales y el propio Consulado de Colombia en esa ciudad.

Además, se recordó que el transporte público será suspendido durante la tormenta y podrá tardar hasta dos horas en reanudarse tras levantarse la alerta T8 o T10.

Para casos de urgencia vital, los teléfonos de emergencia son el 999 en Hong Kong y Macao (además del 110 para policía en Macao). En Hong Kong, las inundaciones o bloqueos pueden reportarse al Drainage Services Department: 2300-1110. Los refugios temporales serán coordinados por el Home Affairs Department, cuyo centro de coordinación de emergencias estará activo las 24 horas.

Además, la Cancillería colombiana dispuso de varias vías de contacto para emergencias, incluyendo el servicio por mensajería en WhatsApp (+852 6460 4848), la línea telefónica en Bogotá (+57-601) 3826999, videollamadas a través de www.cancilleria.gov.co/help/contactus, y los correos electrónicos contactenos@cancilleria.gov.co y asistencias@cancilleria.gov.co, en caso de que se requiera una medida urgente por parte de las autoridades colombianas.

“La seguridad de la comunidad es la máxima prioridad. Se continuará informando a medida que evolucione la situación”, advirtió el Consulado General de Colombia en Hong Kong y Macao.

