Renta Joven inició nuevo ciclo de transferencias para más de 22.000 beneficiarios: estas son las personas que recibirán los pagos

Debido a la asignación presupuestal, el programa enfocará esfuerzos en garantizar la permanencia de los actuales beneficiarios, manteniendo estrategias de bienestar, movilidad social y prevención de fraudes en el proceso

La inversión de más de 10.250 millones de pesos fortalece el apoyo a estudiantes de educación superior y técnica

El 19 de septiembre de 2025 el programa nacional de Renta Joven —administrado por Prosperidad Social— inició un nuevo ciclo de transferencias monetarias dirigido a beneficiar a 22.179 participantes en distintas regiones del país.

Así lo anunció el director general de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, que resaltó el impacto socioeconómico de esta nueva fase, que busca robustecer el acompañamiento estatal a la juventud en su tránsito por la educación superior y la formación técnica.

Para este ciclo, la inversión supera los 10.250 millones de pesos. Según Prosperidad Social, 9.286 estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES) serán beneficiados por concepto de subsanaciones correspondientes a cinco IES: Armada Nacional, Universidad Francisco de Paula Santander sede Ocaña, Esap, Universidad Tecnológica del Chocó y la Gobernación de Vaupés. Esta cobertura corresponde a apoyos de permanencia y excelencia para el segundo semestre de 2024.

El Sena se suma como aliado estratégico, facilitando el retiro de apoyos económicos a 8.367 jóvenes

Adicionalmente, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) figura como aliado estratégico en este ciclo: 8.367 beneficiarios podrán retirar el apoyo económico referente a los meses de febrero y marzo de 2025. Más de 5.000 jóvenes recibirán recursos por transferencias no cobradas en ciclos anteriores, permitiendo que los estudiantes que por diversas razones no hicieron efectivo el cobro de estas ayudas puedan ponerse al día en el acceso a estos incentivos.

Cómo se hará la entrega de las transferencias de Renta Joven

Las formas de entrega establecidas por la entidad contemplan dos modalidades para garantizar el acceso efectivo a los recursos. Por una parte, el abono a cuentas registradas en el Portal del Joven a través del Sistema Integrado de Información Financiera (Siif), que permite a los estudiantes retirar la transferencia desde el 19 de septiembre mediante el producto bancario inscrito.

Por otra parte, la modalidad de giro está orientada a jóvenes sin cuenta bancaria activa, quienes podrán reclamar su subsidio en las oficinas del banco o puntos autorizados, de acuerdo con la programación disponible para consulta entre el 26 de septiembre y el 5 de octubre en el enlace del Banco Agrario, que será anunciado por los canales oficiales de Prosperidad Social.

Más de 5.000 jóvenes recibirán transferencias no cobradas en ciclos anteriores del programa Renta Joven

El calendario de transferencias futuras fue adelantado por la entidad. En noviembre, más de 208.000 estudiantes recibirán transferencias correspondientes al pago de matrícula para el primer semestre de 2025, mediante una inversión de 82.000 millones de pesos.

En cumplimiento de la directriz establecida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el programa Renta Joven comenzará la implementación de la estrategia “Trayectorias de Vida” a partir del 29 de septiembre. Este componente promueve la asociatividad y el fortalecimiento de modelos cooperativos entre la juventud, apuntando a desarrollar capacidades de emprendimiento, liderazgo y transformación de los territorios.

Al respecto, Rodríguez Amaya manifestó: “Con trayectorias de vida, de Renta Joven, damos un paso más: queremos que cada joven no solo reciba una transferencia, sino que encuentre un camino para organizarse, aprender, emprender y transformar su territorio junto con otros y otras, porque el futuro se construye en comunidad”.

El director general aclaró que, debido a la asignación presupuestal para 2025, no habrá apertura de nuevos cupos ni inscripciones adicionales durante la vigencia actual. Por lo pronto, la prioridad institucional estará en asegurar la continuidad de las transferencias a quienes ya hacían parte del programa en el año 2024.

Las transferencias se entregarán mediante abono a cuentas bancarias y giros en puntos autorizados

El componente de Promoción Social y Bienestar Integral de Renta Joven se mantendrá vigente en 2025, entregando información y convocatorias en torno a estrategias como el compromiso social para la transformación (“Impulso Voluntario”), la promoción de derechos y el fortalecimiento de habilidades para la vida, así como la gestión de oportunidades para movilidad social en áreas como empleo, emprendimiento y estudios de posgrado.

El respaldo de las Instituciones de Educación Superior, sena, Ministerio de Educación Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Fuerzas Militares, Escuelas Normales Superiores, alcaldías y otras entidades ha sido clave en el desarrollo del programa, sosteniendo la articulación interinstitucional que permite ampliar la cobertura y el impacto de Renta Joven.

Prosperidad Social reiteró el llamado a la juventud para evitar caer en fraudes o estafas relacionados con inscripciones falsas o promesas de pagos no oficiales. El cronograma definitivo de transferencia será publicado únicamente a través de los canales oficiales de la entidad.

