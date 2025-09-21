Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Civiles forcejearon con militares del Ejército durante el operativo que culminó con la captura de Oliver Lozano Serna, alias Chimbo de Oro - crédito captura de video @MariaFdaCabal/X/Imagen Ilustrativa Infobae

La fuga de Oliver Lozano Serna, conocido como “Chimbo de Oro”, integrante del Bloque Oriental (Jorge Suárez Briceño) de las disidencias, está siendo analizada mediante un video en el que las autoridades intentan identificar a los responsables de la asonada que permitió el escape del cabecilla.

El operativo, ejecutado por uniformados de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional, tenía como objetivo la detención de Lozano Serna, señalado como encargado de la logística de esa facción ilegal que opera en el Meta. Sin embargo, la intervención de civiles, algunos identificados como miembros de la Guardia Ambiental Campesina Losada-Guayabero, derivó en un forcejeo que culminó con la liberación del disidente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el video, a un hombre que sería líder comunal se le escucha decir: “Grábelo, grábelo todo que eso lo vamos a subir. Ustedes de derechos humanos no conocen ni esto”, mientras la mujer que registraba la escena responde que su actuación busca verificar una orden de captura.

Un video mostró el tenso enfrentamiento entre militares y miembros de la comunidad de La Macarena, cuando el Ejército realizaba el operativo para capturar al cabecilla - crédito AFP

De acuerdo con información obtenida por El Tiempo, la trayectoria de ‘Chimbo de Oro’ abarca al menos 12 años en la clandestinidad, periodo en el que ha integrado estructuras como el frente 40, el frente 7 y, actualmente, el frente Ever Castro. Su influencia se extiende sobre varias veredas de La Macarena, entre ellas La Samaria, Guaduas, Caño Limón, Alto Villanueva, Bajo Villavicencio, El Clocy y Villa Rica, donde su misión principal es preservar las economías ilícitas que sostienen a las disidencias de las Farc.

De acuerdo con información oficial, a Lozano Serna se le atribuyen actividades como el cobro de extorsiones a ganaderos y comerciantes, el reclutamiento ilícito de menores de edad, la inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública y comunidades, el desplazamiento forzado de campesinos para apoderarse de tierras, así como homicidios selectivos.

La orden de captura que intentaban ejecutar las autoridades incluye delitos de reclutamiento ilícito, concierto para delinquir agravado, fabricación y porte ilegal de armas, entre otros.

Las autoridades consideran que “su neutralización representaría un golpe significativo a la estructura Ever Castro, pues se trata de un cabecilla con capacidad de mando, control de recursos y amplia influencia sobre comunidades instrumentalizadas para proteger actividades ilícitas”. Además, sostienen que su judicialización debilitaría tanto las finanzas criminales bajo su control como las actividades pseudopolíticas que desarrolla en La Macarena y zonas aledañas.

Extorsiones, reclutamientos forzados ilegales, asesinatos selectivos y extorsiones son los delitos que se le endilgan a 'Chimbo de Oro' - crédito Federico Ríos/Reuters

El incidente de La Macarena no es aislado: solo este fin de semana se registraron dos asonadas, sumando cerca de 33 en lo que va del año en todo el país. Paralelamente, el Ejército denunció que aproximadamente 500 civiles obligaron a militares a abordar vehículos particulares en La Plata, Huila.

Las dificultades en el operativo de la fallida captura de ‘Chimbo de Oro’

Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, Comandante Fuerza de Tarea Omega habló sobre peligroso cabecilla de las disidencias de las Farc en Meta - crédito Ejército

El operativo en el que se intentó capturar a Lozano Serna se llevó a cabo en la vereda La Samaria, ubicada en el municipio de La Macarena, en los límites de Meta y Caquetá. Según explicó Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, la acción fue resultado de una labor conjunta e interinstitucional.

“La fuerza de tarea Omega, con su fuerza de despliegue rápido número uno en el desarrollo de una operación militar interinstitucional se desplaza hasta la vereda La Samaria del municipio de La Macarena para realizar un registro, allanamiento y posterior a ello materializar la captura del sujeto Oliver Lozano Serna, alias Chimbo de Oro, quien aparentemente sería el coordinador logístico de la estructura Ever Castro del bloque Jorge Suárez Briceño y quien delinquiría en esta región del país”, explicó el alto oficial.

Durante la ejecución del procedimiento, las autoridades enfrentaron resistencia por parte de habitantes de la zona:

“En el momento que se está materializando la captura, es asonada la unidad militar y los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación por campesinos y entre ellos algunos sujetos que portaban chalecos que pertenecerían a la Guardia Ambiental Campesina del Losado El Guayabero. Rechazamos contundentemente estas vías de hecho. La autoridad está en ese sitio para materializar esas órdenes de captura y cumplir con nuestra función constitucional. Invitamos a estas comunidades a que permitan que las autoridades cumplamos con nuestra función y así poder volver, eh, a traerle la tranquilidad a esta región del país”, concluyó.