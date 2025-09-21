Autoridades capturaron al presunto responsable del asesinato del hombre que esperaba bus en Guaduas

Capturan al presunto asesino de un hombre que esperaba un bus en Guaduas para ir a Bogotá - crédito Pixabay

La captura de un hombre quien sería el responsable del asesinato de José Edwin González Ibargüen marcó el avance en las investigaciones por el crimen ocurrido el pasado 16 de septiembre en Guaduas (Cundinamarca).

La Policía Nacional, en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), realizó la detención el sábado 20 de septiembre, luego de identificar al sospechoso en menos de 24 horas tras los hechos.

Según el reporte oficial, el día del asesinato la víctima se encontraba esperando transporte público con destino a Bogotá cuando fue abordada por dos individuos a bordo de una motocicleta.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que uno de los agresores se aproximó a González Ibargüen y le disparó en el tórax sin mediar palabra, provocando una herida letal.

Capturan en Guaduas a sujeto que asesinó a su víctima cuando esperaba transporte - crédito Policía

El ciudadano fue trasladado al hospital San José de Guaduas, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El coronel Mauricio Herrera, vocero de la Policía, señaló: “Gracias a la rápida recolección de información y a las labores de investigación, se logró identificar y ubicar al presunto autor responsable en menos de 24 horas procediendo con su captura. El autor criminal fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de homicidio”.

El organismo acusador trabaja con la hipótesis de una posible retaliación, y continuará recabando pruebas para profundizar en el caso.

El detenido quedó bajo custodia a disposición del organismo judicial, acusado formalmente del delito de homicidio.

José Edwin González Ibargüen se encontraba esperando el bus para dirigirse para Bogotá, cuando fue abordado por dos hombres en moto- crédito Álvaro Tavera/Colprensa

A la cárcel hombre que había intentado atacar con cuchillo a una mujer indígena en Cundinamarca

En medio de una investigación por tentativa de feminicidio, un juez de control de garantías ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario para Juan José Pedroza Caro, a quien la Fiscalía General de la Nación señala como responsable del grave ataque cometido el 31 de agosto de 2025 en el municipio de Suesca, Cundinamarca.

La víctima, una mujer indígena Wayuu de 27 años, resultó con una herida abdominal de gravedad que puso en riesgo su vida, de acuerdo con el informe que aportó el ente acusador.

La agresión ocurrió durante una discusión en la vía pública, donde, según las pruebas recolectadas por la Fiscalía, el procesado atacó a su esposa ante la mirada de varios testigos. El reporte médico-legal estableció una incapacidad provisional de 30 días para la mujer, mientras avanzan las acciones judiciales.

En cuanto al contexto previo, la Fiscalía relató que la mujer ya había sido víctima de violencia física y verbal por parte de Pedroza Caro en 2017 y 2021, antecedentes valorados por las autoridades para sustentar la gravedad de los hechos.

La investigación señaló que la mujer ya había sido víctima de episodios de violencia física y verbal entre 2017 y 2021 por parte del hoy procesado - crédito Policía Nacional

Los testimonios recogidos en la investigación ayudaron a reconstruir un historial de violencia que se tuvo en cuenta durante la audiencia concentración del caso.

El 5 de septiembre, efectivos de la Policía Nacional capturaron a Pedroza Caro en el municipio de Chocontá tras ejecutarse la orden judicial. Durante las diligencias, el sindicado no aceptó el cargo imputado, lo que llevó finalmente a la decisión adoptada por el juzgado.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación solicitó medidas de protección para la víctima y su núcleo familiar con el objetivo de garantizar su seguridad frente a posibles nuevos riesgos.

Además, la entidad reiteró que continuará con las investigaciones necesarias para evitar la impunidad y proteger a la afectada, reafirmando su compromiso institucional en casos de violencia contra la mujer.