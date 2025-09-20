Gobernadora del Valle tuvo que brindarle primeros auxilios a un empresario cafetero que sufrió un infarto: el hombre murió

Dilian Francisca Toro dio primeros auxilios a hombre que sufrió infarto en Tuluá - crédito X

El fallecimiento repentino de Camilo Restrepo Osorio durante un evento de la Federación Nacional de Cafeteros en Tuluá, Valle, marcó una jornada que reunió a más de 260 asistentes y dejó una profunda impresión en la comunidad cafetera.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, que además es médica especializada en medicina interna y reumatología por la Universidad Libre de Cali, se encontraba junto al dirigente en el momento de la emergencia y fue la primera en intervenir para prestarle auxilio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La reacción inmediata de Dilian Francisca Toro quedó registrada en videos grabados por asistentes, donde se observa cómo la gobernadora se aparta para facilitar el acceso de los socorristas, al tiempo que les proporciona indicaciones para intentar salvar la vida de Restrepo Osorio.

Toro lamentó la muerte del empresario - crédito @DilianFrancisca/X

La funcionaria, visiblemente afectada, compartió su sentir a través de la red social X: “Hoy el corazón se me arruga. En medio de un acto público que compartíamos con Camilo Restrepo en Tuluá se dio su triste e inesperada partida”, escribió la gobernadora, quien también relató el compromiso y la pasión del dirigente cafetero por el gremio y la región.

En su mensaje, Toro recordó una conversación reciente con Restrepo Osorio, en la que él expresó su deseo de que una pepa de café apareciera en el video del himno del Valle, como símbolo del amor por la tierra. “Él, como representante del Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, me habló de la dignidad que merece el gremio y de su sueño de ver una pepa de café en el video del himno del Valle, como símbolo del amor profundo que sentía por nuestra tierra”, manifestó la gobernadora. Añadió además: “Lamento su partida, pero me queda la promesa de trabajar por ese deseo, porque hasta el último instante nos enseñó lo que significa amar al Valle con el alma”.

El presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón Jaramillo, destacó el último mensaje público de Restrepo Osorio frente los asistentes al evento. Según Bahamón, el dirigente pronunció un discurso emotivo en el que subrayó la buena gestión de las empresas del gremio y solicitó que las utilidades se reinvirtieran en atender las necesidades sociales de las familias productoras.

El presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón Jaramillo, destacó el último mensaje público de Restrepo Osorio frente los asistentes al evento - crédito @GermanBahamon/X

“Ante más de 260 cafeteros de su departamento, pronunció un discurso cargado de emotividad en el que afirmó que las empresas del gremio nunca habían estado mejor manejadas y pidió que sus utilidades se reinvirtieran cada vez más en solventar las necesidades sociales de las familias productoras. Ese fue su último mensaje público y resume su legado”, señaló el presidente de la Federación.

Bahamón también ofreció una semblanza personal de Restrepo Osorio, resaltando su carácter y valores: “No era amigo de lujos; sí lo fue de sus amigos. Introvertido, mordaz con quienes no compartía, pero por encima de todo sincero: sin maldad, sin disfraces, sin falsedades. En Camilo, la transparencia y la rectitud no fueron pose, fueron costumbre”.

La emergencia médica que vivió la gobernadora Toro en este evento no es la primera de su carrera. En abril de 2022, también prestó atención médica a una pasajera que sufrió una descompensación durante un vuelo. Desde su entorno, allegados señalaron que la experiencia reciente la afectó emocionalmente, al presenciar de cerca la pérdida de una vida.

Dilian Francisca Toro se enfrentó con representante a la Cámara y lo llamó “webcamer” del Congreso - crédito Gobernación del Valle del Cauca

Por otro lado, Dilian Francisca Toro se enfrentó con el representante a la Cámara de la Alianza Verde Duvalier Sánchez, luego de que de manera irónica la invitara a un evento para atender presuntas irregularidades en el Fondo Mixto del Valle.

En respuesta, la gobernadora dijo: “El Congreso no puede seguir siendo usado como estudio para hacer contenidos digitales de campañas políticas. El Fondo Mixto es un organismo independiente en el que nada tengo que ver, deja de usar mi nombre y mi imagen para ganar tráfico en tus redes”.