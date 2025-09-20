“Dejen de culpar a Marcela Reyes”: el mejor amigo de la DJ salió a defenderla en medio de la desaparición de B-King en México

El emotivo llamado de Javier Gómez para frenar los rumores sobre Marcela Reyes tras la desaparición de B-King - crédito @javiergomezm_/IG

La desaparición del productor musical Byron López, más conocido en la escena urbana como B-King, ha generado una ola de incertidumbre y especulaciones.

El exesposo de la reconocida DJ colombiana Marcela Reyes lleva varios días sin dar señales de vida en México, situación que tiene a su familia sumida en la angustia y a la opinión pública en alerta.

En medio de este panorama, Javier Gómez, mejor amigo de Reyes y conocido en redes sociales como El Javi, salió en su defensa ante los rumores que la señalan como presunta responsable.

A través de varios videos publicados en sus historias de Instagram, Gómez cuestionó duramente el morbo y la ligereza con la que algunos usuarios difunden comentarios sin fundamento en redes sociales y con ellos estarían acusando gravemente a su mejor amiga.

La desaparición de B-King en México: El Javi pide dejar el morbo y enfocarse en la búsqueda - crédito @javiergomezm_ @marcelareyes y @bkingoficial/IG

"¿Hasta qué punto el morbo puede elevar la imaginación hasta crear falsas especulaciones, sin importar a quién se llevan por delante ni saber lo que pasa tras bambalinas o lo grave que puede ser la situación que está pasando y cómo la pueden agravar con comentarios totalmente ajenos a la realidad?“, expresó con evidente molestia.

El amigo de la DJ explicó que lo realmente importante no es alimentar chismes, sino apoyar la búsqueda de B-King, quien lleva al menos cuatro días desaparecido.

Según sus palabras, no se tiene información oficial sobre su paradero y esto tiene en vilo a su familia, especialmente a la mamá del artista.

“B-King, desapareció en México hace tres, cuatro días. No aparece en clínicas, no aparece en morgue, no aparece... nada. No piden-- no piden recompensa, no piden nada”, relató con preocupación.

Seguido a esto, Gómez también reconoció que su relación personal con el productor no ha sido cercana, incluso dejó claro que no siente simpatía por él, debido a todas las situaciones que han ocurrido con el hombre en relación su Marcela, las cuales la mayoría han sido de conocimiento público. Sin embargo, enfatizó en que la desaparición de cualquier persona debe ser tratada con sensibilidad y respeto.

Amigo de Marcela Reyes rompe el silencio tras ser señalada la DJ por la desaparición de B-King - crédito @marcelareyes/IG

“Cabe aclarar que B-King no es de mi agrado. Pero independientemente de la relación que él tenga conmigo o con Marcela, él sigue siendo persona, él sigue siendo humano. Yo tengo sensibilidad y corazón. No me preocupo por B-King, pero me preocupo por una persona que está desaparecida en un país ajeno al suyo, del que no se sabe su paradero. Y aparte hay una familia totalmente devastada por lo que le está pasando a Byron”, señaló el creador de contenido y bailarín.

Asimismo, recordó que detrás de esta situación hay una familia que sufre: “Hay una mamá y una hermana que lo están buscando”, mientras demostraba su desacuerdo y disgusto con los rumores que han surgido en las redes sociales que señalan a Marcela como la responsable.

“¿En qué momento se toman el trabajo de sacar conclusiones y decir: ‘Ah, sí, fue Marcela’? Eso es solo por crear una historia terrorífica”, reprochó El Javi.

El Javi mostró indignación frente a los comentarios que responsabilizan a Reyes de la desaparición de su expareja y subrayó que, aunque el matrimonio terminó, la DJ compartió siete años de relación con B-King, tiempo suficiente para que esta situación también le afecte emocionalmente.

Javier Gómez pide frenar los rumores sobre Marcela Reyes como responsable de la desaparición de B-King

“¿Ustedes creen que en verdad no le está doliendo que esté desaparecido? Obviamente, le duele, y entonces va a revisar las páginas y lo primero que encuentra son comentarios diciendo que ella es la culpable, que ella lo mandó a desaparecer. No jodan, mandan un huevo”, dijo golpeando la mesa con frustración.

Más allá de los rumores, Gómez hizo un llamado a la prudencia y a la solidaridad. Pidió a los usuarios de redes sociales dejar de difundir acusaciones sin pruebas y, en cambio, centrar los esfuerzos en aportar información útil que contribuya a la búsqueda:

“La invitación es dejar de repartir información sin fundamento. No lo hagan por Marcela, háganlo por esa familia. Pónganse en los zapatos de esa mamá y esa hermana. En vez de comentar cosas sin fundamento, apoyen difundiendo datos que ayuden a encontrarlo”, sostuvo.

Finalmente, expresó su deseo de que la situación tenga un desenlace favorable: “Ojalá Byron aparezca, que aparezca con vida, que aparezca sano y que pueda volver a los brazos de su madre”, concluyó.