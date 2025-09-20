Colombia

Armando Benedetti tildó de “flojo” al gabinete ministerial actual y volvió a mencionar una posible reelección de Gustavo Petro

El ministro del Interior intensifica su presencia en redes sociales y defiende la gestión del Gobierno en un escenario político marcado por la polarización y la fragmentación de partidos

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
La asignación de recursos y
La asignación de recursos y cargos clave a intereses políticos pone en entredicho la capacidad institucional para responder a quienes sufrieron la violencia, mientras persisten prácticas opacas y baja ejecución presupuestal - crédito @MinInterior/X

“Petro, desde el día cero, ha dicho que nunca en la vida se le ha pasado por la cabeza que eso pueda suceder”, con esta afirmación, Armando Benedetti, ministro del Interior, descartó cualquier intención de reelección por parte del presidente Gustavo Petro y defendió la gestión del Gobierno. Además, analizó la polarización política y ofreció su visión sobre el futuro electoral del país.

Benedetti, figura clave del gabinete, es uno de los principales defensores de Petro en un escenario político fragmentado, donde la lealtad y la estrategia digital se han convertido en herramientas centrales de la acción gubernamental.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En cuanto a la dinámica interna del gabinete, Benedetti afirmó, en diálogo con Semana, que existe una percepción de frialdad y falta de sensibilidad política entre sus colegas. “Muchas veces el gabinete es bastante frío, le hace falta sensibilidad política, no le duele lo que le duele al presidente”, afirmó, y luego se describió a sí mismo como el principal defensor de Petro dentro del equipo ministerial.

“Es un gabinete flojo (a compararlo con el de otros gobiernos). Me va a traer problemas, pero debo reconocerle a Angie Rodríguez su trabajo. Es una berraca y leal al presidente Petro y con ella sí he hecho un gran equipo de trabajo a favor del presidente”, afirmó.

Esta postura le ha valido críticas, pero asegura que la adversidad le sirve de estímulo y que su lealtad al presidente no es reciente, sino que se remonta a 2018, cuando ya manifestaba su intención de apoyar a Petro.

El ministro rechaza de plano las acusaciones de autoritarismo y los rumores sobre una posible reelección presidencial. Insiste en que la discusión sobre la continuidad del proyecto político de Petro está resuelta y que el mandatario nunca ha contemplado perpetuarse en el poder. “A las 3:00 de la tarde del 7 de agosto de 2026, Petro se va. Eso no tiene problema”, sentencia.

Benedetti sostiene que el verdadero desafío radica en consolidar un relevo que garantice la vigencia de las ideas del actual Gobierno, más allá de la figura de Petro.

Panorama electoral y polarización política en Colombia

El panorama electoral, según Benedetti, se caracteriza por una polarización creciente y una fragmentación de las fuerzas políticas tradicionales. Describe los intentos de conformar una coalición de centro, integrada por el Partido Liberal, los conservadores, Nuevo Liberalismo y La U, pero advierte que la irrupción de Cambio Radical y el Centro Democrático —liderados por Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras— ha generado tensiones y desconfianza. El ministro prevé que la confrontación entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático dominará la próxima contienda legislativa, con ambos bloques aspirando a obtener 25 curules en el Senado, lo que equivaldría a la mitad de la cámara alta. En este escenario, partidos como La U y Cambio Radical, así como el Partido Liberal y el Partido Conservador, podrían ver reducida su representación.

Sobre los posibles candidatos presidenciales, Benedetti considera que solo tres o cuatro figuras tienen el peso político necesario para aspirar al cargo. Menciona a Roy Barreras, Daniel Quintero, Iván Cepeda, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila y Claudia López como los nombres más relevantes, y descarta a otros por falta de propuestas o experiencia en el Estado. En particular, destaca la capacidad de Barreras y Quintero para liderar y administrar el país, y señala que el presidente Petro no interviene directamente en la selección de candidatos, aunque muestra simpatía por Cepeda. Respecto a Daniel Quintero, minimiza las investigaciones en su contra y atribuye las imputaciones a enemistades políticas y a la politización de la justicia.

La figura de Álvaro Uribe emerge como el principal antagonista de Petro. Benedetti sostiene que la estrategia de Uribe de ubicarse en el puesto 25 de la lista al Senado busca movilizar a su electorado y consolidar el poder del Centro Democrático. Considera que esta maniobra podría debilitar aún más a los partidos de centro y facilitar la polarización del escenario político.

Relación con la oposición, medios y política antidrogas

En relación con la oposición y los medios de comunicación, Benedetti expresa su descontento por lo que percibe como una cobertura hostil hacia el Gobierno. Asegura que los medios tradicionales “están en contra del presidente, le faltan el respeto, y lo atacan”, aunque rechaza cualquier propuesta de cerrar o regular medios de comunicación. “Nunca estaré de acuerdo con eso”, enfatiza. Sobre la política antidrogas, critica la postura de Estados Unidos y califica de “chantaje” la amenaza de descertificación. Defiende la intención del Gobierno de liderar un cambio hacia un enfoque de salud pública en la lucha contra las drogas, centrado en la mitigación de daños y el combate a los narcotraficantes, no a los cultivadores.

En el plano personal, Benedetti comparte con SEMANA que su proceso de rehabilitación le ha permitido reencontrarse con su familia y enfocarse en su labor pública. Afirma que este periodo le ha brindado una nueva perspectiva y una mayor espiritualidad, y que su entorno familiar se ha convertido en su principal motor para continuar en la vida política y personal.

Temas Relacionados

Armando BenedettiGustavo PetroPolarización política en ColombiaPacto HistóricoReelección presidencialCentro DemocráticoÁlvaro UribeElecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Hoffenheim vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Bundesliga 2025-2026, con Luis Díaz como titular

Los “Gigantes de Baviera” tendrán otro reto en el campeonato alemán, tras un gran debut en la Champions League ante el campeón del mundo: Chelsea

Hoffenheim vs. Bayern Múnich EN

Petro confirmó que Colombia sí importará gas, pero “sin monopolios”: “Ha existido hace años y desde anteriores gobiernos”

En medio de la incertidumbre y la aceptación del Ministerio de Energía sobre un déficit de gas natural en el país, el mandatario reconoció que se traerá gas extranjero y argumentó que no es una novedad

Petro confirmó que Colombia sí

Once Caldas recibió reconocimiento tras su victoria ante Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera venció por dos goles a cero a Independiente del Valle en el partido de ida, acercándose a la clasificación a semifinales de la “Gran Conquista”

Once Caldas recibió reconocimiento tras

Egan Bernal criticó las protestas propalestina en Vuelta a España: “Ponían en riesgo la seguridad de ellos y la de nosotros, incluso nuestra vida”

El ciclista colombiano, luego de casi una semana de haber terminado la competencia, relató cómo se vivieron algunos de esos momentos dentro del pelotón

Egan Bernal criticó las protestas

Andrea Valdiri sorprendió al mostrar la habitación de lujo que preparó para su mascota: tiene televisor y mini nevera

La influenciadora colombiana compartió imágenes del exclusivo espacio que diseñó para Maylu, el can que recibió muebles, televisor y hasta un collar especial de regalo

Andrea Valdiri sorprendió al mostrar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército tuvo una “granja de

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda tras situación de violencia en el municipio vecino, Anorí

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri sorprendió al mostrar

Andrea Valdiri sorprendió al mostrar la habitación de lujo que preparó para su mascota: tiene televisor y mini nevera

Christian Nodal reveló que una de sus canciones se inspiró en el regional colombiano: “Me volaba la cabeza”

La creadora de contenido ‘Me dicen Mar’ regresó a las redes sociales tras polémica entrevista con Vicky Dávila: “Cometí un error”

El ‘Negro’ Salas llegó al altar, pero recibió inesperado comentario de un invitado especial: “¿Tengo tiempo de oponerme a la boda?”

Dani Duke, novia de La Liendra, reveló que ya sentenció a su pareja para tener hijos: “Ya le advertí, yo no le pedí permiso”

Deportes

Hoffenheim vs. Bayern Múnich EN

Hoffenheim vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Bundesliga 2025-2026, con Luis Díaz como titular

Once Caldas recibió reconocimiento tras su victoria ante Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Egan Bernal criticó las protestas propalestina en Vuelta a España: “Ponían en riesgo la seguridad de ellos y la de nosotros, incluso nuestra vida”

Técnico de la selección Colombia sub-20 se confía antes del mundial de Chile: “Levantar la primera Copa Mundial para el país”

James Rodríguez es liquidado por Carlos Antonio Vélez: “El amigo ya también escoge las canchas para jugar”