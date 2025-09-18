Colombia

Un niño de 8 años resultó herido en la cabeza por una bala perdida en Medellín: su madre escuchó gritos

El menor de edad estaba dentro de su casa en la Comuna 8, cuando recibió el disparo, que lo tiene con pronóstico reservado en una clína de la capital de Antioquia

Un menor resultó lesionado en la cabeza mientras jugaba en su casa en Villa Lilliam, permanece grave y bajo atención médica, mientras autoridades investigan el origen del proyectil y recogen testimonios familiares - crédito Luisa González / Reuters

Un niño de 8 años sufrió una herida en la cabeza por una bala perdida mientras jugaba dentro de su vivienda, ubicada en el barrio Villa Lilliam, en la comuna 8 de Medellín.

El menor permanece en estado delicado en un centro asistencial.

La madre del niño relató que escuchó un grito proveniente de la casa y, al acudir, encontró a su hijo herido.

El impacto sorprendió a la familia en un entorno que consideraban seguro, lo que ha generado preocupación entre los vecinos de la zona.

Actualmente, el menor recibe atención médica especializada debido a la gravedad de la lesión. El pronóstico se mantiene reservado, mientras los profesionales de la salud monitorean su evolución.

Por su parte, la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia de Antioquia y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que se encuentra en proceso de verificación de la información proporcionada por los padres del niño.

En el momento se tiene conocimiento que el niño se encuentra en centro asistencial y los funcionarios de Policía Judicial de Infancia y Adolescencia están validando y verificando la información que dan los padres de familia para poder contrastar con el trabajo que ellos hagan”, afirmó a Infobae Colombia uno de los uniformados que lleva el caso.

Las autoridades siguen investigando el hecho en el que por una bala perdida, un menor de 8 años resultó herido en su cabeza - crédito Ponal

Las autoridades han iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar el origen del proyectil.

Los funcionarios policiales continúan recabando datos y cotejan los testimonios familiares con el trabajo investigativo, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Niña de ocho años muere por bala perdida en enfrentamiento en Cachipay

Una niña de ocho años murió por una bala perdida durante un enfrentamiento entre un grupo de civiles y la Policía en el municipio de Cachipay, Cundinamarca, la noche del 4 de abril, según informó el Comando del Departamento de Policía Cundinamarca.

El hecho ocurrió cerca de las 11:00 p.m. cuando una patrulla acudió al lugar tras ser solicitada por habitantes que denunciaron disturbios y música a alto volumen en la vía pública.

Comunicado oficial Policía Cundinamarca -
Comunicado oficial Policía Cundinamarca - crédito Policía Nacional

La Fiscalía General de la Nación inició un proceso penal para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento, mientras que la Policía de Cundinamarca dispuso una indagación preliminar en términos disciplinarios.

El comando local lamentó la muerte de la menor y expresó su solidaridad con los familiares de la víctima. De acuerdo con el comunicado oficial, los agentes pidieron a los presentes moderar su comportamiento, pero la situación escaló y el grupo, bajo los efectos del alcohol, atacó a los uniformados con armas blancas tipo machete.

Durante el altercado, varias personas resultaron heridas y la menor falleció tras ser trasladada a un centro asistencial, donde llegó sin signos vitales. En total, tres personas más sufrieron lesiones, aunque se encuentran fuera de peligro tras recibir atención médica en centros de Facatativá.

El caso generó conmoción en Cachipay y reacciones en redes sociales, donde ciudadanos exigieron una investigación exhaustiva para determinar si el uso de la fuerza por parte de las autoridades fue proporcional y pidieron mayor claridad sobre el comportamiento del grupo de civiles involucrados.

En otro hecho violento en Colombia, un operativo policial en Villavicencio permitió la captura de un joven de 17 años, acusado de asesinar a su primo de 14 años y de la desaparición temporal de una niña de 3 años.

Una niña de ocho años murió durante un altercado ocurrido en un operativo de la Policía en Cachipay, generando investigaciones oficiales sobre los hechos. crédito: CACHIPAY CUNDINAMARCA Noticias y Clasificados / Facebook

El incidente ocurrió el 28 de marzo de 2025 en el barrio Covisan, tras una discusión familiar. El adolescente atacó a su primo con un arma blanca dentro de una vivienda y luego huyó en taxi llevándose a la menor, quien fue rescatada ilesa en el barrio Ciudad Porfía. El presunto agresor quedó bajo custodia judicial.

