Armando Benedetti le respondió a Cathy Juvinao por renuncia de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad: “Puede ser designado en otra cartera ministerial”

Armando Benedetti salió en defensa de Juan Carlos Florián y le tiró a Cathy Juvinao - Germán Forero/Prensa

La reciente salida de Juan Carlos Florián del Ministerio de Igualdad provocó un intercambio público entre la congresista Cathy Juvinao y el ministro Armando Benedetti, con opiniones encontradas sobre la legalidad del proceso y la respuesta del gobierno ante la suspensión judicial.

El 17 de septiembre de 2025, Juvinao afirmó en su cuenta de X que la publicación de la hoja de vida de Florián para regresar al cargo de ministro constituye una falta gravísima y fraude a resolución judicial.

De acuerdo con su pronunciamiento, “@petrogustavo desacatando abiertamente las decisiones de la justicia”, sumado al anuncio de que iniciaría acciones disciplinarias y penales por ese motivo.

La representante enfatizó que la decisión del gobierno de avanzar en la reposición de Florián contravendría lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había suspendido los efectos de su nombramiento.

Tras lo anterior, Armando Benedetti respondió contundentemente a Cathy Juvinao.

“@CathyJuvinao No todo es TikTok y gritos, hay que estudiar más pero veo que hasta los asesores son malos. Ya te había advertido que no tumbarías nada y que pasaría, puede ser designado en otra cartera ministerial”, expresó Benedetti en su cuenta de X.

Más adelante, el ministro argumentó que el auto judicial no constituye una sanción personal, “el auto expedido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspende provisionalmente los efectos del nombramiento de Florián y no es una sanción en su contra”.