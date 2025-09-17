Colombia

Juana Carolina Londoño oficializó su precandidatura presidencial por el Partido Conservador

Nacida en Supía, Caldas, y con una trayectoria de más de una década en el Congreso, la abogada y representante a la Cámara busca competirle al senador Efraín Cepeda la candidatura conservadora

La representante a la Cámara
La representante a la Cámara por el Partido Conservador anunció su aspiración para las elecciones de 2026, sumándose a la competencia interna y prometiendo liderazgo renovado en medio de críticas al gobierno actual - crédito Prensa Juana Carolina Londoño

El panorama político colombiano de cara a las elecciones presidenciales de 2026 suma una nueva figura: Juana Carolina Londoño, actual representante a la Cámara por el Partido Conservador, oficializó su precandidatura presidencial.

Con este anuncio, la colectividad tradicional ya cuenta con dos aspirantes en la contienda interna, pues el senador Efraín Cepeda, expresidente del Congreso, también confirmó recientemente su intención de buscar la nominación.

Londoño, que ocupa una curul en la Cámara de Representantes desde 2009, comunicó su decisión a través de un video en el que subrayó su determinación de avanzar en la política nacional.

En el mensaje, la congresista expresó: “Me dijeron que esperara mi turno, pero decidí construir el mío. Me dijeron que no podía llegar tan alto y subir más allá de lo que imaginaron, y me dieron ganas de subir más y más, cuando me ponen barreras, las convierto en peldaños. Cuando me dicen que no, yo escucho un sí”.

De esta manera, la dirigente conservadora se suma a la competencia interna del partido, que prevé la aparición de más precandidaturas en los próximos meses.

La precandidatura de la representante introduce nuevas dinámicas en la colectividad tradicional, anticipando un proceso de selección marcado por la pluralidad y el debate sobre el liderazgo político en Colombia - crédito Partido Conservador Colombia

La trayectoria de Juana Carolina Londoño en el Congreso se extiende por más de una década. Durante su primer periodo, integró la Comisión Sexta, mientras que en el actual (2022-2026) forma parte de la Comisión Segunda o de Relaciones Exteriores, instancia que llegó a presidir. Su experiencia legislativa se complementa con una sólida formación académica: es abogada por la Universidad de Caldas, con especializaciones en derecho comercial, legislación financiera y gestión de entidades territoriales, esta última cursada en la Universidad Externado, según detalló Semana.

A lo largo de su carrera parlamentaria, Londoño ha liderado debates sobre asuntos de alto impacto nacional. Entre los temas que ha impulsado destacan la nueva licitación de pasaportes, la crisis derivada de accidentes de helicópteros de la Fuerza Pública, el aumento de la inseguridad en cerca de 700 municipios, los cuestionamientos a la Ruta de la Seda con China, las discusiones sobre la zona binacional con Venezuela y el futuro del empresariado colombiano. Blu Radio señaló que estos debates han sido parte central de su agenda en la Comisión Segunda de la Cámara.

La representante ha mantenido una postura crítica frente al gobierno del presidente Gustavo Petro. En varios debates de control político, Londoño ha denunciado lo que considera improvisaciones y contradicciones del Ejecutivo. Un comunicado de prensa citado por Blu Radio sostiene que “con una postura clara y enérgica, sus debates de control político han expuesto de manera contundente las improvisaciones, excesos y contradicciones del ejecutivo, evidenciando la incapacidad del actual gobierno en múltiples ámbitos de la vida nacional”.

El mensaje de Londoño en su video de lanzamiento también abordó las dificultades que enfrentan las mujeres en la política. “Me dijeron que no levantara la voz, y hablé más fuerte. Me dijeron que no tenía la fuerza, y levanté a la gente conmigo. Me dijeron que no era el momento, y lo convertí en mi momento”, afirmó la precandidata, quien enfatizó su decisión de transformar los obstáculos en oportunidades para avanzar en su carrera pública.

La competencia interna en el Partido Conservador se perfila como un proceso abierto, con la expectativa de que otras figuras que han manifestado interés en representar los valores históricos de la colectividad se sumen a la contienda, según informó Caracol Radio. Por ahora, Londoño y Cepeda son los dos aspirantes confirmados, pero la dirigencia del partido anticipa una mayor pluralidad de opciones en la etapa previa a la definición del candidato oficial.

En cuanto a sus antecedentes personales, Londoño nació en Supía, Caldas, en 1977, en el seno de una familia con tradición política. Su tía, Carmenza Jaramillo, ha ejercido como embajadora en varios países. Antes de llegar al Congreso, Londoño fue concejal de Manizales en 2008 y, posteriormente, presidió Fiducoltex, entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, según reseñó Semana.

La precandidatura de Juana Carolina Londoño amplía el espectro de liderazgos dentro del Partido Conservador, en un proceso que, según el equipo de la congresista, busca ofrecer al país alternativas con experiencia y responsabilidad ante los retos actuales y futuros.

