Colombia

Juan Fernando Petro responde a acusación en caso Villavicencio: “Si yo tuviera un millón de dólares no estaría en Colombia”

El hermano del presidente afirmó que nunca viajó a Ecuador ni a Pasto, ni sostuvo reuniones con expolicías o intermediarios, y señaló que los medios tergiversan sus palabras para crear escándalos en su contra

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

El hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, rechazó las acusaciones que lo vinculan con el magnicidio del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en agosto de 2023 en Quito.

En un audio revelado por el mandatario Gustavo Petro a través de su cuenta de X, el señalado desmintió cualquier relación con el crimen y calificó de “falsas” las versiones que lo implican en supuestas gestiones para tramitar un asilo político en Colombia a cambio de dinero.

“Cada seis meses me salpican con algo”

En el audio, Juan Fernando Petro niega haber viajado a Ecuador o a la ciudad de Pasto, así como haberse reunido con expolicías o intermediarios para facilitar un asilo. En sus palabras, “cada seis meses” aparece un nuevo escándalo en su contra, lo que atribuyó a intereses políticos y a tergiversaciones mediáticas.

“Gustavo, si yo tuviera un millón de dólares, ¿usted cree que estaría en Colombia? Si yo tuviera un millón de dólares, estaría viviendo y no tratando todos los días de ganarnos la vida”, afirmó.

Juan Fernando Petro, hermano del
Juan Fernando Petro, hermano del presidente colombiano, negó cualquier vinculación con el asesinato de Fernando Villavicencio o la gestión de asilo para Daniel Salcedo a cambio de un millón de dólares. - crédito @petrogustavo/X

El hermano del presidente recordó que una situación similar ocurrió con el “Pacto de la Picota”, cuando se le acusó de haber negociado con personas privadas de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. Según él, en esa ocasión también se construyó un relato mediático que no correspondía con la realidad.

La acusación que lo vincula

La controversia surgió luego de que la revista Semana revelara documentos de la Fiscalía ecuatoriana en los que un testigo protegido asegura haberse reunido en diciembre de 2023 con Juan Fernando Petro en Bogotá. Según esa declaración, el objetivo del encuentro habría sido gestionar el asilo político para Daniel Salcedo, empresario ecuatoriano condenado por corrupción y señalado como cómplice del asesinato de Villavicencio.

El testigo, identificado como RPHR, exagente de Inteligencia de la Policía de Ecuador, declaró que el acuerdo implicaba un pago de un millón de dólares, de los cuales 500.000 habrían sido entregados en Pasto en billetes de 100, y el resto una vez aprobado el asilo. Además, afirmó que otros asuntos delicados también fueron discutidos en esa reunión, aunque no entregó mayores detalles por “seguridad”.

En su declaración ante la Fiscalía de Ecuador, el testigo dijo: “En diciembre del año 2023 yo me reuní con el señor Juan Fernando Petro, hermano del presidente de Colombia, en un hotel de Bogotá; tratamos algunos asuntos, uno de ellos fue sacar un asilo político para el señor Daniel Salcedo. Nos costaría un millón de dólares (…) Esta versión la doy libre y voluntariamente, sin presión alguna”.

El testigo protegido fue identificado
El testigo protegido fue identificado como RPHR, exagente de Inteligencia de la Policía de Ecuador, quien dio ante la Fiscalía una versión en la que asegura que sí hubo tal reunión con los fines expuestos - crédito EFE

Juan Fernando Petro niega las versiones

Frente a estos señalamientos, Juan Fernando Petro rechazó rotundamente haber tenido contacto con Salcedo o con cualquier intermediario. Insistió en que los medios de comunicación lo convierten en blanco de acusaciones sin fundamento:

“Nunca he estado metido en ese cuento. Hoy amanecí escuchando cómo inventan historias, incluso diciendo que un colegio que tuvimos era de narcotraficantes y que usábamos camionetas para mover droga. Eso es una mentira absoluta”, expresó en el audio.

El hermano del presidente también criticó a algunos periodistas, a quienes acusó de “alimentarse del escándalo” y de manipular sus palabras para generar titulares. “Los medios nunca utilizan la versión de uno para buscar la verdad, sino para ver cómo generan escándalos”, dijo.

El magnicidio de Fernando Villavicencio

El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial ecuatoriano y fuerte crítico del expresidente Rafael Correa, conmocionó a la región. El 9 de agosto de 2023, Villavicencio fue abatido por un sicario colombiano al salir de un mitin en Quito, apenas una semana antes de las elecciones generales.

El autor material fue abatido en el lugar por un escolta del político, pero la investigación reveló una compleja red detrás del crimen. En 2024, cinco personas fueron condenadas en Ecuador a penas de hasta 34 años de prisión por su participación en el asesinato. Además, seis ciudadanos colombianos vinculados al caso murieron asesinados mientras permanecían en prisión.

La Fiscalía ecuatoriana señaló como presuntos autores intelectuales a Ronny Aleaga, exlegislador; José Serrano, exministro del Interior; y al empresario Xavier Jordán, quienes residen actualmente fuera de Ecuador. Todos enfrentan órdenes judiciales.

Juan Fernando Petro aseguró en
Juan Fernando Petro aseguró en un audio difundido por su hermano, el presidente Gustavo Petro, que al igual que con el “Pacto de la Picota”, lo vuelven a vincular injustamente en un caso que desconoce por completo. - crédito @JuanFPetro/X

Una investigación aún abierta

Las revelaciones sobre el supuesto intento de asilo de Daniel Salcedo en Colombia han generado un nuevo frente en la investigación. La Fiscalía de Ecuador avanza en el análisis de testimonios y documentos que buscan esclarecer si existieron contactos internacionales para favorecer a los implicados en el magnicidio.

Mientras tanto, Juan Fernando Petro sostiene que es víctima de una persecución política y mediática, y que nunca ha tenido vínculos con las personas señaladas en el proceso. “Yo no me meto con cosas que tengan que ver con asesinatos, con muertes. Eso nunca ha estado en mi vida”, aseguró.

La polémica se suma a la tensión política que rodea el caso Villavicencio y que ha trascendido las fronteras de Ecuador. En Colombia, el tema también ha generado debate por la cercanía del señalado con el presidente Gustavo Petro.

