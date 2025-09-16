Marta Lucía Ramírez afirmó que Gustavo Petro tiene una obsesión por los temas sexuales: “Su pobreza es intelectual, política y humana”

Marta Lucía Ramírez se despachó en contra de Gustavo Petro por mencionar "el clitoris" en una intervención de ministros - crédito Montaje Infobae

La exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez expresó fuertes críticas hacia el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, tras las recientes declaraciones del mandatario sobre el clítoris en un Consejo de Ministros el 15 de septiembre de 2025.

El comentario de la exfuncionaria generó reacciones y debates sobre el lenguaje empleado en asuntos institucionales y la agenda temática del Ejecutivo.

Ramírez manifestó en la red social: “Su pobreza intelectual, política y humana, es comparable a su obsesión por los temas sexuales, como si los seres humanos no tuvieran otras cualidades como la solidaridad, la integridad, la compasión y el respeto”.

Este pronunciamiento fue una respuesta directa a la alusión que el presidente realizó acerca del clítoris durante un acto oficial, lo cual provocó un intenso cruce de opiniones entre figuras del espectro político y la ciudadanía.