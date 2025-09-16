Embajada de Colombia en EE.UU. contestó a la descertificación y negó que “Colombia haya incumplido sus obligaciones internacionales”

Gobierno de Colombia rechazó la descertificación impuesta por Estados Unidos al país por incumplimientos en su lucha contra las drogas - crédito Evelyn Hockstein/Reuters y @ColombiaEmbUSA/X

La decisión adoptada por el Gobierno de Donald Trump de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas despertó una enérgica reacción diplomática en Washington.

En una comunicación pública, la Embajada de Colombia en Estados Unido rechazó la medida, tildándola de “unilateral y discrecional”, y comentó que dicha evaluación desestima los avances verificables logrados entre 2024 y 2025 en materia de incautaciones históricas, destrucción de laboratorios y aumento de extradiciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Como destacó la sede diplomática, estas acciones han impactado las finanzas de las redes criminales, producto de la colaboración estrecha entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la cooperación judicial con EE. UU.