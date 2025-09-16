Daniel Quintero culpó a Vicky Dávila y al alcalde Federico por la descertificación de Estados Unidos a Colombia: “Vendepatrias”

Daniel Quintero se fue contra Vicky Dávila y Federico Gutiérrez por descertificación de EE.UU a Colombia - crédito Montaje Infobae

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero publicó un mensaje en su cuenta oficial de X en el que criticó la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en su política antidrogas y señaló directamente a la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como supuestos responsables de influir en esta medida.

Según el también precandidato presidencial, la postura del gobierno estadounidense responde a presiones políticas internas y externas que, a su juicio, benefician a ciertos sectores nacionales.

Por ende, Quintero acusó a Dávila y a Gutiérrez de haber viajado a Estados Unidos a supuestamente solicitar sanciones para Colombia. En su mensaje, el exalcalde calificó a ambos de “vendepatrias” y los vinculó a sectores de derecha que, en su opinión, saldrían beneficiados con la decisión del gobierno estadounidense.

El precandidato presidencial también sostuvo que la decisión estadounidense es “una herramienta de presión con objetivos políticos” y aseguró que ignora el costo humano y social que la lucha contra el narcotráfico deja en Colombia.

“Nosotros somos los que ponemos los muertos y la mayor parte de los gastos de una guerra que deberían pagar ellos, o sea, los consumidores, y no nosotros, que estamos viendo las consecuencias de un desastre ambiental, económico y social”, señaló Quintero.