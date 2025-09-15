Imputan cargos al exembajador de Colombia en Ghana por violencia intrafamiliar

El embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí - crédito @DanielGarcesC1/X

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exembajador de Colombia en Ghana Daniel Garcés Carabalí por violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

La diligencia judicial se centró en los presuntos hechos ocurridos durante la convivencia de Garcés con su expareja, Beatriz Niño, entre 2011 y 2025.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación recopiló múltiples denuncias de la víctima, que aseguró haber enfrentado maltratos físicos, psicológicos, económicos y sexuales durante más de una década de relación.

La entidad judicial sostuvo durante la audiencia: “Durante 14 años, 2011 a 2025, de manera dolosa la ha agredido de todas las formas posibles. También influenció a sus hijos para ponerlos en su contra”.

Noticia en desarrollo...