Habitante de calle en Medellín fue ultimado a balazos y hay preocupación por la ola de violencia

Los habitantes del sector piden incrementar la seguridad para evitar más ataques de este tipo

El hallazgo del cuerpo fue reportado por la ciudadanía

El hallazgo del cuerpo de un hombre de 33 años en condición de habitabilidad de calle, generó sorpresa entre los residentes del barrio La Mota, en la Comuna Belén de Medellín. Los hechos ocurrieron en la tarde del sábado 13 de septiembre de 2025 en el momento en el que los ciudadanos reportaron la situación a las autoridades.

Al llegar, los uniformados encontraron al ciudadano, identificado como Juan David Pareja Pérez, cuyo cadáver presentaba varias heridas de bala y se encontraba en plena vía pública, lo que activó la respuesta inmediata y puso en alerta a la comunidad sobre la seguridad en la zona.

El reporte del suceso fue hecho a través de la línea de emergencia 123, lo que permitió la llegada de los organismos competentes al lugar. Pareja Pérez fue hallado sin signos vitales en el lugar, lo que llevó a la intervención de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, que asumieron la inspección técnica del cadáver cuando el reloj marcó las 6:52 p. m.

Las autoridades adelantaron la labor del levantamiento del cuerpo

Según el informe oficial, la víctima presentaba múltiples lesiones provocadas por arma de fuego, lo que determinó la causa de muerte y orientó las primeras hipótesis de la investigación hacia un homicidio. La presencia de los agentes en el sitio permitió la recolección de pruebas y el inicio de las diligencias judiciales para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación para determinar tanto las circunstancias exactas del crimen como la identidad de los responsables, pues aún no se tiene ningún indicio de quién pudo haber perpetrado este violento ataque.

El caso sigue bajo análisis, mientras la comunidad de La Mota permanece a la espera de avances sobre este violento episodio ocurrido en las concurridas calles del sector.

El habitante de calle fue asesinado a bala

Otra habitante de calle agredida

El estado de salud de la mujer atacada en la comuna de Belén, en Medellín, aún resuena entre los habitantes del sector tras confirmarse que permanece en coma inducido y presenta quemaduras en el 60% de la superficie corporal.

El hecho ocurrió el 8 de septiembre, cuando, según la Fiscalía General de la Nación, un hombre identificado como Ernesto Oviedo Maldonado, de 64 años, la roció con gasolina y le prendió fuego antes de huir del lugar.

La agresión se desencadenó luego de una discusión entre Oviedo Maldonado y la víctima, una habitante de calle de 29 años. De acuerdo con el ente acusador, el hombre le habría reclamado por el supuesto daño a unas plantas que él había sembrado al borde de la canalización, en las inmediaciones de un puente del barrio Guayabal, una zona industrial de Medellín.

Tras el altercado, Oviedo Maldonado abandonó el lugar, pero, según el ente acusador, regresó minutos después con gasolina para arrojarla sobre el cambuche donde se encontraba la mujer.

El agresor de la habitante de calle está en manos de las autoridades

La víctima logró escapar hacia una quebrada cercana para intentar apagar las llamas que cubrían su cuerpo. Con la colaboración de otros habitantes de calle, se desplazó hasta la sede de la Cruz Roja, donde recibió los primeros auxilios. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada a un hospital, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos.

Los testimonios de testigos resultaron determinantes para que la Policía del Valle de Aburrá lograra capturar a Oviedo Maldonado poco después del ataque. Posteriormente, un juez con funciones de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, tras imputarle el delito de tentativa de homicidio agravado, cargo que el acusado no aceptó.

