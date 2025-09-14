Supuesto brujo fue enviado a la cárcel por abusar sexualmente a mujeres mediante engaños, entre ellas una menor de edad

Este fue el momento de la captura del supuesto brujo abusador - crédito Huila Sur Informativo/Facebook

Un hombre de 53 años, identificado como Ansizar Rodríguez Moncayo, fue capturado en un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Guadalupe (Huila), tras ser señalado de presuntamente abusar sexualmente de mujeres valiéndose de prácticas de brujeríay supuestas curas milagrosas.

La detención de Rodríguez Moncayo se produjo durante una diligencia de allanamiento y registro en una vivienda del barrio El Industrial del mencionado municipio tras varias semanas de labores de inteligencia.

El operativo se realizó en el desarrollo de una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, que buscaba esclarecer los hechos ocurridos entre diciembre de 2024 y enero de 2025 contra una menor de edad.

El caso de abuso contra una menor de edad

Según la investigación, la víctima, una adolescente que se encontraba de vacaciones en el municipio, recibió una oferta de empleo en un local comercial propiedad del acusado.

Con el paso de los días, Rodríguez Moncayo le advirtió sobre una supuesta tragedia que afectaría a ella y a su madre, y le propuso realizar un ritual para librarla de un supuesto maleficio.

El hombre trasladó a la joven a otro lugar, donde encendió velas y simuló maniobras mágicas. En ese contexto, y aprovechando la situación de indefensión de la menor, presuntamente cometió el abuso sexual.

Tras la captura, la Fiscalía Seccional Huila imputó a Rodríguez Moncayo el delito de acceso carnal violento, cargos que el acusado no aceptó. No obstante, el juez de control de garantías consideró que existían elementos suficientes para imponerle medida de aseguramiento intramural, con el objetivo de proteger a la víctima y evitar posibles interferencias en el proceso judicial. Mientras avanzan las investigaciones, el procesado permanecerá recluido en un centro penitenciario del departamento.

El historial de Rodríguez Moncayo revelaría antecedentes por hechos similares en otros municipios del sur del Huila, como Tarqui, Timaná, Garzón y el propio Guadalupe. De acuerdo con los registros del sistema Spoa, consultado por algunos medios de comunicación, estos antecedentes se extienden entre 2018 y 2025.

El acusado, originario de Nariño, ofrecía supuestos tratamientos para enfermedades graves, como el cáncer, y se dirigía principalmente a mujeres que buscaban ayuda, a quienes engañaba con promesas de sanación para luego, según las investigaciones, abusar sexualmente de ellas.

Las autoridades destacaron la importancia de denunciar este tipo de delitos para garantizar el acompañamiento oportuno a las víctimas y el avance de los procesos judiciales. Además, recordaron la existencia de rutas de atención especializadas para niñas, adolescentes y mujeres que sufren violencia sexual.

En respuesta a la preocupación social, las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de los derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes, y aseguraron que continuarán implementando acciones preventivas y de investigación para llevar ante la justicia a quienes atenten contra la dignidad y seguridad de las personas más vulnerables.

Judicializados dos hombres en Cartagena por abusos sexuales a personas vulnerables

Dos hombres fueron judicializados por la Fiscalía del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Bolívar, tras ser señalados como presuntos responsables de delitos sexuales cometidos en hechos separados en Cartagena.

Las autoridades indicaron que los casos involucran víctimas en condición de vulnerabilidad y que los sospechosos se enfrentan a procesos independientes por su posible participación en los delitos imputados.

En el primer caso, la Fiscalía informó que un hombre de 75 años fue procesado tras ser acusado de acceder de manera reiterada, entre septiembre de 2022 y febrero de 2024, a una mujer de 29 años que presenta discapacidad cognitiva. Las investigaciones señalan que los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Paseo Bolívar, donde el hombre, quien contaba con la confianza de la familia de la víctima, habría perpetrado los abusos cuando se encontraba a solas con ella.

Según los reportes oficiales, el adulto mayor habría intimidado a la joven amenazándola con hacerle daño a sus padres si relataba lo sucedido. El sospechoso fue capturado por la Policía Nacional en el barrio Palestina el pasado 27 de agosto, en cumplimiento de una orden judicial.

El segundo caso involucra a un hombre de 20 años vinculado a la agresión sexual de una niña de 10 años, quien era su vecina en el barrio Nelson Mandela. Conforme a la denuncia, el 4 de abril el sindicado habría aprovechado que la menor jugaba en la vía pública para llevarla con engaños hasta su domicilio y agredirla. Posterior al ataque, la niña presentó lesiones en sus partes íntimas, lo que alertó a sus familiares. Un examen médico confirmó los abusos sexuales. La captura del implicado se realizó el 21 de agosto en la misma localidad por parte de la Policía.

De acuerdo con la información proporcionada, ninguno de los investigados aceptó su responsabilidad frente a los delitos imputados, que incluyen acceso carnal abusivo con incapacidad de resistir y acceso carnal violento agravado, en correspondencia con sus posibles grados de implicación.