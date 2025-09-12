Un hombre herido y un gato muerto fue el saldo de un incendio en una bodega de reciclaje en Medellín

Incendio Bodega de reciclaje en Medellín - crédito redes sociales/X

En horas de la mañana del viernes 12 de septiembre, vecinos del barrio La Francia (comuna 2) de Medellín reportó la presencia de una gran columna de humo, al parecer por una conflagración.

De acuerdo con Alerta Paisa, el incendio se registró en una bodega donde se almacena material de reciclaje. En el evento una persona habría resultado herida y un gato perdió la vida.

Miembros del Cuerpo de Bomberos de la ciudad y organismos de socorro acudieron al lugar para contener las llamas y atender la emergencia, por el momento se desconocen las reales causas que iniciaron el fuego.