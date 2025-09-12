Un hombre herido y un gato muerto fue el saldo de un incendio en una bodega de reciclaje en Medellín

En horas de la mañana del viernes 12 de septiembre, vecinos del barrio La Francia (comuna 2) de Medellín reportó la presencia de una gran columna de humo, al parecer por una conflagración.
De acuerdo con Alerta Paisa, el incendio se registró en una bodega donde se almacena material de reciclaje. En el evento una persona habría resultado herida y un gato perdió la vida.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Miembros del Cuerpo de Bomberos de la ciudad y organismos de socorro acudieron al lugar para contener las llamas y atender la emergencia, por el momento se desconocen las reales causas que iniciaron el fuego.
Más Noticias
Resultados El Dorado Mañana: todos los números ganadores del sorteo de hoy 12 de septiembre
Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego
Ramón Jesurún confirmó que Nigeria y Nueva Zelanda serán rivales de la selección Colombia para los amistosos de cara al Mundial 2026
La Selección Colombia enfrentará a cuatro selecciones mundialistas en las fechas FIFA: dos en septiembre y los otros dos en noviembre, antes del sorteo del Mundial de 2026
Petro aprovechó informe de utilidades del Grupo Aval para insistir en que gracias a él los ricos en Colombia son más ricos: “Pero nos insultan”
El conglomerado financiero reportó ganancias netas superiores a $494.900 millones en el primer semestre, impulsadas por el crecimiento de cartera, activos e inversiones, consolidando su posición dominante en Colombia
Eurodiputados europeos acusan al Gobierno de Petro de favorecer a grupos criminales y ponen en alerta a Colombia: “Había prometido la paz absoluta”
En recientes declaraciones, parlamentarios del Partido Popular Europeo alertaron sobre la posible complicidad del Ejecutivo colombiano con el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el Cartel de los Soles
Luis Fernando Hoyos provoca incertidumbre sobre su regreso a ‘MasterChef Celebrity’: “El tiempo lo dirá”
El actor lleva varios episodios ausente por motivos de salud, lo que alimenta las dudas sobre su continuidad en el ‘reality’ y las reglas que determinarán su futuro en la competencia
MÁS NOTICIAS