Esta es la denuncia que hizo la Alcaldía de Bogotá en contra de líder de la comunidad emberá por presunta extorsión

Líder embera habría pedido $30 millones para permitir retorno, Alcaldía denunció - crédito Secretaría de Integración Social

El proceso de retorno de la comunidad emberá asentada en el Parque Nacional de Bogotá vivió momentos de tensión, luego de que la Alcaldía de Bogotá denunciara ante la Fiscalía General de la Nación presuntas solicitudes de dinero por parte de Fernando Manugama Sintua, identificado como líder de la comunidad.

Según las acusaciones de la administración distrital, Manugama Sintua habría exigido $25 millones para facilitar la salida del Parque Nacional y el regreso de su grupo a los territorios de origen.

En la mañana del miércoles 10 de septiembre, se conoció el documento presentado ante el ente investigador.

La denuncia conocida por Caracol Radio sostiene que “el señor Fernando Manugama expresó únicamente accedería a retornar si se le entregaban $25.000.000 en dinero a su nombre, con el fin de gestionar e impulsar el retorno de la comunidad que representa, o de lo contrario seguirían ocupando el parque”.