Bogotá abrió 200 vacantes en salud con salarios de hasta $4.000.000 el jueves 11 de septiembre: conozca toda la información

Los salarios de las vacantes en salud oscilan entre $2.226.000 y $4.195.000, con oportunidades para personas con y sin experiencia - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en sinergia con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, anunció la apertura de 200 vacantes laborales para el sector salud dentro de la estrategia ‘Talento Capital’ que conecta a quienes buscan empleo con alternativas de inclusión formal en la ciudad. La convocatoria tendrá lugar este jueves 11 de septiembre de 2025 en la localidad de Engativá.

En esta edición, la feria está dirigida a profesionales, técnicos y tecnólogos de la salud y los servicios administrativos relacionados. Los perfiles convocados incluyen auxiliares de enfermería, higienistas orales, terapeutas, nutricionistas, gestores en línea, técnicos administrativos, técnicos en sistemas, profesionales en trabajo social, psicólogos y profesionales de enfermería.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los salarios ofrecidos en las vacantes oscilan entre $2.226.000 y $4.195.000, con oportunidades para postulantes con y sin experiencia previa y requisitos de formación que van desde bachillerato hasta nivel profesional.

La feria laboral se realizará el 11 de septiembre de 2025 y está dirigida a profesionales, técnicos y tecnólogos de la salud y servicios administrativos - crédito Alcaldía de Bogotá

La feria para el sector salud se llevará a cabo de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. en la calle 75 #69H-05, barrio Las Ferias, en el CAMI local. Los visitantes deben llevar su hoja de vida actualizada y documento de identidad. La iniciativa responde a una alianza entre la Agencia Distrital de Empleo y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., la cual pone a disposición 200 puestos de trabajo, pero en todo el sector salud del Distrito Norte la oferta se amplía hasta 2.000 cargos repartidos en distintos perfiles y niveles educativos.

Simultáneamente, el jueves 11 de septiembre se realizará una feria de empleo en el Centro de Encuentro de Bosa, orientada especialmente a personas víctimas del conflicto armado y residentes del suroccidente de Bogotá. Aquí, la Agencia Distrital de Empleo dispondrá de 100 vacantes enfocadas en cargos de auxiliares y operarios. Los aspirantes deben llevar su hoja de vida actualizada y presentarse en calle 69A sur #92-47, entre 9:00 a. m. y 1:00 p. m. La jornada prioriza la inclusión sociolaboral de poblaciones vulnerables, facilitando el acceso al empleo formal y acompañando los procesos de reintegración.

Simultáneamente, se realizará una feria de empleo en Bosa con 100 vacantes para víctimas del conflicto armado y residentes del suroccidente de Bogotá - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá recuerda que el acceso a estas vacantes es gratuito y no requiere intermediarios ni ningún tipo de pago, evitando así posibles fraudes en el proceso de selección. La convocatoria, parte del cronograma semanal de la entidad distrital, que tiene como fin ofrecer cerca de 910 oportunidades laborales entre el 8 y el 13 de septiembre, ampliando la cobertura y el alcance a diversas localidades.

La subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga, expresó que el objetivo es mantener un flujo constante de oportunidades tanto para personas sin experiencia previa como para profesionales con trayectoria: “Cada semana seguimos sumando oportunidades para que las y los bogotanos accedan a un empleo digno y estable. Nos interesa que tanto jóvenes sin experiencia como profesionales con trayectoria encuentren en la ciudad opciones para crecer”.

Oferta transversal para todos los niveles y sectores

La estrategia ‘Talento Capital’ incluye también una convocatoria virtual en www.serviciodeempleo.gov.co, donde hasta el 13 de septiembre estarán disponibles más de 458 vacantes, de las cuales 302 no requieren experiencia previa, abriendo puertas especialmente para jóvenes, recién egresados y personas en reconversión laboral. Se destacan oportunidades en servicios, logística, comercio y producción, con sueldos que pueden alcanzar hasta nueve salarios mínimos legales vigentes.

La estrategia 'Talento Capital' ofrece más de 458 vacantes virtuales hasta el 13 de septiembre, muchas sin requerir experiencia previa - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Los cargos disponibles van desde auxiliar de producción, auxiliar de almacén, agente de rampa, conductor, promotor de venta, packaging, auxiliar de enfermería, técnico en electrónica, vigilante, auxiliar de facturación, contador público, ecografista, docente, terapeuta ocupacional y muchos otros. Las vacantes están abiertas para postulantes desde básica primaria hasta formación universitaria y técnica.

Los interesados deben registrar o actualizar su hoja de vida en www.serviciodeempleo.gov.co y postularse a las vacantes de interés. Para mantenerse informados sobre próximas convocatorias, procesos y consejos útiles, se invita a la ciudadanía a suscribirse al canal de WhatsApp Empleo en Bogotá, accediendo así a nuevas alternativas de inclusión laboral, capacitaciones gratuitas y asesoría personalizada durante el proceso de búsqueda de empleo.