Karina García respondió a críticas por su nuevo diseño de sonrisa: “Así me siento linda”

La paisa pidió que respeten sus decisiones estéticas - crédito @rastreandofamosos/IG

La creadora de contenido Karina García, conocida por su participación en La casa de los famosos Colombia, compartió con entusiasmo en sus redes sociales la noticia de que unas fotografías suyas habían sido publicadas en Times Square, uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York.

En la publicación, García se mostró visiblemente emocionada al verse proyectada en una de las calles más importantes del mundo, pero la atención de muchos se desvió en el video rápidamente hacia un elemento inesperado: su nueva sonrisa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Karina García confiesa quién es su gran debilidad fuera del reality - crédito prensa del Canal RCN

Numerosos usuarios advirtieron un cambio evidente en el diseño de la sonrisa de Karina García, notando diferencias en el color y la proporción de sus dientes respecto a la imagen que mostraba durante su paso por el reality del Canal RCN.

Estas observaciones generaron un intenso debate en redes sociales, en el que varios internautas expresaron sorpresa por la transformación y calificaron su nueva dentadura como “muy blanca” y “desproporcionada”.

Ante la avalancha de críticas, Karina García respondió directamente desde sus historias. Dirigiéndose a sus seguidores, manifestó un poco incómoda por la situación.

“Yo les voy a decir algo. Ustedes tienen todo el derecho a decirme lo que quieran sobre mis dientes, pero ya. O sea, el hecho de que yo los amo y los adoro y los adore, pues tampoco quiere decir que yo voy a hacer todo lo que ustedes me digan, mis bebés hermosos”.

Karina García aseguró que Altafulla tiene varias cualidades que son un “plus muy grande” para ella al comenzar su relación con el cantante - crédito @altafulla/Instagram

La polémica refleja la presión pública que enfrentan muchas figuras digitales respecto a su aspecto y la influencia de las tendencias estéticas en redes sociales: “Déjenme así, así me siento bien, así me siento linda. Ya, así estoy bien y me siento feliz. A mí me gustan mis dientes, me gustan bastante”, concluyó.

Las reacciones por las declaraciones de la paisa no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes respaldando su respuesta: “Creo que tiene razón, nadie tiene por qué meterse en sus decisiones, si ella es la que se paga todo”; “de cualquier manera, Karina se ve hermosa, hasta con esos dientes postizos”; “puede ser que sean los temporales mientras el odontólogo le entrega la nueva sonrisa”, entre otras.

La dura confesión sobre el consumo de drogas

Durante una reciente entrevista con el programa Desnúdate con Eva, de la española Eva Rey, Karina García aseguró que llegó a probar varias sustancias. Su experiencia con las drogas la llevó a contar que habla abiertamente con su hija Isabella para que comprenda los riesgos que esto puede generar.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia precisó: “Yo probé marihuana, el tusi, el popper, yo probé cosas fuertes y nunca me quedé en absolutamente nada, porque yo dije: ‘No quiero esto para mi vida’, pero tampoco me gustó la sensación”, asegurando además que con su confesión no pretende juzgar a aquellos que lo practican, sino que corresponde a una reflexión personal sobre los vacíos que, en su opinión, pueden llevar a algunas personas a permanecer en ese entorno.

La modelo también dijo que aconseja a su hija por este tema - crédito @lenguaardiendo.13/TikTok

Karina García insistió que su decisión de no continuar consumiendo estuvo motivada principalmente por sus hijos. En sus palabras: “Realmente, las personas que toman mucho o consumen muchas drogas, yo siento que siempre serán vacíos, cierto. Cada quien con sus gustos, no soy quién para juzgar, pero a mí nunca me gustó nada de esto y probé muchas cosas, pero no decidí quedarme porque siempre pensaba en mis hijos”.

Y agregó: “Yo, por eso, le hablo a mi hija como para decirle: ‘Si es que te atreves a probar algo, tienes que ser muy consciente de que ahí te puedes quedar’ [...] Me siento superorgullosa porque hoy mi hija tiene 18 años y no se ha quedado en ningún vicio”.