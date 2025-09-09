Colombia

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

La delegación del Ejército de Liberación Nacional anunciará una iniciativa para destrabar las negociaciones suspendidas desde enero, en medio de una crisis humanitaria y presión por la persistencia del conflicto armado

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
Alias Pablo Beltrán será el
Alias Pablo Beltrán será el vocero del ELN en el anuncio sobre la reanudación de las negociaciones - crédito REUTERS

La delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que el martes 9 de septiembre presentará al país y al Gobierno nacional una propuesta concreta para “darle una salida” a la suspensión de los diálogos de paz que, desde hace casi ocho meses, permanecen interrumpidos tras la escalada del conflicto armado en regiones como Catatumbo, Cauca, Chocó, Sur de Bolívar y Arauca.

Según confirmó la organización, el comandante Pablo Beltrán —nombre de guerra de Israel Ramírez Pineda y miembro del Comando Central (Coce)— será el encargado de realizar el pronunciamiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La presentación, que tendrá una duración de 17 minutos, incluirá referencias directas a la mesa de conversaciones, la situación humanitaria en distintas regiones del país, la dinámica del narcotráfico y las posturas políticas del ELN ante el proceso de negociación con el gobierno de Gustavo Petro.

El ELN presentará una propuesta
El ELN presentará una propuesta para reactivar los diálogos de paz suspendidos desde enero - crédito @DDPazELN / X

El anuncio surge en un contexto delicado: la suspensión de los diálogos se mantiene desde el 17 de enero, cuando el presidente ordenó pausar las conversaciones tras los graves enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc en el Catatumbo, que dejaron un saldo confirmado de 154 muertos y al menos 72.488 personas desplazadas, con base en cifras oficiales.

La delegación de paz del ELN, a través de su cuenta oficial en X, comunicó: “Mañana martes, el ELN planteará al país y al gobierno, una propuesta concreta de salida a la suspensión de los diálogos. En la voz del comandante Pablo Beltrán conozca la realidad de las guerras que se libran en el Cauca, Chocó, Sur de Bolívar, Arauca y Catatumbo (sic)”.

La expectativa por el anuncio cobra relevancia a solo 11 meses del cierre del actual Gobierno, periodo durante el cual el avance de la agenda de paz enfrenta retos internos y externos por la persistencia de la violencia armada y la presión de distintos sectores sociales.

La suspensión de los diálogos
La suspensión de los diálogos de paz se produjo tras enfrentamientos en el Catatumbo que dejaron 154 muertos y más de 72.000 desplazados - crédito AFP

La historia de las conversaciones formales entre el Gobierno y el ELN empezó el 21 de noviembre de 2022, con la apertura de la mesa de diálogo en Caracas, Venezuela.

Desde entonces, las partes desarrollaron ciclos de trabajo en países garantes como México y Cuba, abordando temas como cese al fuego, participación social y vinculación de la comunidad internacional.

Sin embargo, el diálogo atravesó dificultades crecientes, especialmente tras los sucesos en el Catatumbo. En esa zona se profundizó la crisis humanitaria por las disputas territoriales entre el ELN y fracciones del antiguo grupo guerrillero Farc, hechos que forzaron al presidente a concluir:

“La vida y la dignidad de la población no pueden estar sujetas a los ciclos de violencia”.

A raíz de la suspensión, la Fiscalía General de la Nación reactivó órdenes de captura contra integrantes del Coce y los canales oficiales de comunicación entre el Gobierno y el ELN se limitaron a comunicados públicos o acercamientos puntuales impulsados por terceros.

La historia de las conversaciones
La historia de las conversaciones entre el Gobierno y el ELN comenzó en noviembre de 2022 en Caracas - crédito Presidencia/Colprensa

Según la delegación del ELN, la propuesta a presentar busca destrabar el actual estado del proceso, y abordar temas de fondo como la situación del narcotráfico, problemática que según mencionaron en días pasados, requeriría “una gran conversación e investigación, acompañada y seguida por la comunidad internacional”.

En paralelo, el gobierno de Gustavo Petro también mostró su intención de retomar y ampliar los diálogos de paz. Recientemente, el mandatario anunció que el Ejecutivo inició contactos con el autodenominado Ejército Gaitanista, grupo armado responsable de gran parte de la violencia en las regiones productoras de droga.

“Estamos tratando de quitar las finanzas que hacen arder la violencia en muchas regiones de Colombia y la condición para hablar, para hacer un trato, depende de lo jurídico”, señaló el presidente en su momento.

Temas Relacionados

Diálogos de pazELNGustavo PetroAlias Pablo BeltránCatatumboNarcotráficoPaz TotalColombia-NoticiasColombia-Violencia

Más Noticias

Pico y Placa en Medellín: restricciones vehiculares para evitar multas este martes 9 de septiembre

La restricción vehicular en Medellin cambia todos los días y depende del tipo de automóvil que se tiene, así como de la terminación de la placa

Pico y Placa en Medellín:

Explosión con granada en vivienda de Cali dejó tres heridos: esto es lo que se sabe

Las autoridades investigan las causas del ataque ocurrido en el barrio Unión de Vivienda Popular, que generó pánico entre los vecinos y requirió el despliegue de la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Cali

Explosión con granada en vivienda

El cantante Beéle inunda el top 10 de las canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Estos temas y cantantes han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Apple

El cantante Beéle inunda el

Desde el Concejo de Bogotá piden que Carlos Fernando Galán declare la emergencia por las basuras en la ciudad

Una serie de recomendaciones fueron enviadas a las entidades distritales para atender la crisis, que ya supera los esfuerzos institucionales

Desde el Concejo de Bogotá

Así fue la farra de Carlos Alcaraz junto a J Balvin en Nueva York después de conquistar el US Open

El murciano celebró con un baño de champán, una cena privada en Chez Margaux y una fiesta en Amber Room junto al reguetonero paisa

Así fue la farra de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: un ataque con explosivos

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

Ejército confirmó la liberación de los 45 militares que permanecían secuestrados en Cauca, pero Petro sostiene que siete soldados siguen retenidos

Activan plan candado para ubicar a los asesinos de dos policías mientras almorzaban en un restaurante en El Tambo, Cauca

Por presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela, esto es lo que los carteles colombianos estarían haciendo para traficar cocaína hacia el norte

ENTRETENIMIENTO

El cantante Beéle inunda el

El cantante Beéle inunda el top 10 de las canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Así fue la farra de Carlos Alcaraz junto a J Balvin en Nueva York después de conquistar el US Open

Ricardo Quevedo arremetió contra reconocida aerolínea por la pérdida de su equipaje: “Una porquería de servicio”

Las voces que sacuden el estigma: celebridades colombianas que le dijeron no a la maternidad y fueron fuertemente criticadas

Redes sociales estallaron tras la filtración del video íntimo entre Beéle e Isabella Ladera: las frases de sus canciones ahora son memes

Deportes

Selección Colombia será jueza de

Selección Colombia será jueza de Venezuela y al otro lado de la frontera hicieron particular ofrecimiento en caso de ayuda: “La arepa será suya”

Tulio Gómez arremetió contra ”barristas” de América tras poca asistencia en el clásico: “Algunos nos abandonan en la mala”

Técnico de Venezuela calificó duelo con Colombia como la “final de un mundial”: “Hemos crecido en carácter y en juego”

Colombia vs. Venezuela: el drama de las tarjetas y el debut en el mundial de 2026, esto señala la FIFA

Independiente Santa Fe tendrá doblete, con la final de la Liga Femenina incluida: conozca los precios de boletería