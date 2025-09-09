ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Alias Pablo Beltrán será el vocero del ELN en el anuncio sobre la reanudación de las negociaciones - crédito REUTERS

La delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que el martes 9 de septiembre presentará al país y al Gobierno nacional una propuesta concreta para “darle una salida” a la suspensión de los diálogos de paz que, desde hace casi ocho meses, permanecen interrumpidos tras la escalada del conflicto armado en regiones como Catatumbo, Cauca, Chocó, Sur de Bolívar y Arauca.

Según confirmó la organización, el comandante Pablo Beltrán —nombre de guerra de Israel Ramírez Pineda y miembro del Comando Central (Coce)— será el encargado de realizar el pronunciamiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La presentación, que tendrá una duración de 17 minutos, incluirá referencias directas a la mesa de conversaciones, la situación humanitaria en distintas regiones del país, la dinámica del narcotráfico y las posturas políticas del ELN ante el proceso de negociación con el gobierno de Gustavo Petro.

El ELN presentará una propuesta para reactivar los diálogos de paz suspendidos desde enero - crédito @DDPazELN / X

El anuncio surge en un contexto delicado: la suspensión de los diálogos se mantiene desde el 17 de enero, cuando el presidente ordenó pausar las conversaciones tras los graves enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc en el Catatumbo, que dejaron un saldo confirmado de 154 muertos y al menos 72.488 personas desplazadas, con base en cifras oficiales.

La delegación de paz del ELN, a través de su cuenta oficial en X, comunicó: “Mañana martes, el ELN planteará al país y al gobierno, una propuesta concreta de salida a la suspensión de los diálogos. En la voz del comandante Pablo Beltrán conozca la realidad de las guerras que se libran en el Cauca, Chocó, Sur de Bolívar, Arauca y Catatumbo (sic)”.

La expectativa por el anuncio cobra relevancia a solo 11 meses del cierre del actual Gobierno, periodo durante el cual el avance de la agenda de paz enfrenta retos internos y externos por la persistencia de la violencia armada y la presión de distintos sectores sociales.

La suspensión de los diálogos de paz se produjo tras enfrentamientos en el Catatumbo que dejaron 154 muertos y más de 72.000 desplazados - crédito AFP

La historia de las conversaciones formales entre el Gobierno y el ELN empezó el 21 de noviembre de 2022, con la apertura de la mesa de diálogo en Caracas, Venezuela.

Desde entonces, las partes desarrollaron ciclos de trabajo en países garantes como México y Cuba, abordando temas como cese al fuego, participación social y vinculación de la comunidad internacional.

Sin embargo, el diálogo atravesó dificultades crecientes, especialmente tras los sucesos en el Catatumbo. En esa zona se profundizó la crisis humanitaria por las disputas territoriales entre el ELN y fracciones del antiguo grupo guerrillero Farc, hechos que forzaron al presidente a concluir:

“La vida y la dignidad de la población no pueden estar sujetas a los ciclos de violencia”.

A raíz de la suspensión, la Fiscalía General de la Nación reactivó órdenes de captura contra integrantes del Coce y los canales oficiales de comunicación entre el Gobierno y el ELN se limitaron a comunicados públicos o acercamientos puntuales impulsados por terceros.

La historia de las conversaciones entre el Gobierno y el ELN comenzó en noviembre de 2022 en Caracas - crédito Presidencia/Colprensa

Según la delegación del ELN, la propuesta a presentar busca destrabar el actual estado del proceso, y abordar temas de fondo como la situación del narcotráfico, problemática que según mencionaron en días pasados, requeriría “una gran conversación e investigación, acompañada y seguida por la comunidad internacional”.

En paralelo, el gobierno de Gustavo Petro también mostró su intención de retomar y ampliar los diálogos de paz. Recientemente, el mandatario anunció que el Ejecutivo inició contactos con el autodenominado Ejército Gaitanista, grupo armado responsable de gran parte de la violencia en las regiones productoras de droga.

“Estamos tratando de quitar las finanzas que hacen arder la violencia en muchas regiones de Colombia y la condición para hablar, para hacer un trato, depende de lo jurídico”, señaló el presidente en su momento.