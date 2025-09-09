Así se prepara el pollo asado casero de Tulio Recomienda: dorado por fuera, jugoso por dentro

No hay nada como el aroma y el aspecto de un pollo asado, dorado y jugoso preparado en casa, especialmente cuando se aplican los trucos del chef colombiano y creador de contenido, Tulio Recomienda.
Este tutorial reúne seis secretos esenciales que permiten obtener un pollo con sabor a restaurante sin complicaciones, empleando ingredientes sencillos y técnicas probadas.
El pollo asado casero de Tulio Recomienda es un plato muy popular en toda Colombia, perfecto para celebraciones familiares o comidas de domingo.
Aunque es tradicionalmente típico del ámbito hogareño, hoy en día también se disfruta en restaurantes y asaderos de todo el país.
La preparación se destaca por el uso de una pasta especial de miel, achiote y mantequilla que proporciona un color dorado intenso y un sabor inconfundible. Se sugiere acompañar con papa salada, ensalada fresca o arroz blanco.
Receta de pollo asado casero de Tulio Recomienda
Esta receta reúne técnicas prácticas para asar un pollo entero en horno o en una freidora de aire tipo Easy Fryer.
El uso de una pasta aromática para el marinado y el dorado garantiza un resultado jugoso y sabroso, con una piel crujiente y brillante.
La inclusión de cebolla y ajo en el interior del pollo aporta aromas adicionales y asegura una cocción uniforme.
Tiempo de preparación
- Preparación de ingredientes: 15 minutos
- Cocción: 1 hora
- Tiempo total: 1 hora y 15 minutos
Ingredientes
- 1 pollo entero (preferiblemente marinado)
- 1/4 de taza de aceite de oliva
- 1/4 de taza de miel
- 1/4 de taza de mantequilla derretida
- 2 cucharadas de sal gruesa
- 2 cucharadas de achiote en polvo o pasta
- 1 cebolla morada pelada
- 2 dientes de ajo pelados
- Líquido al gusto (agua, caldo o vino blanco) para la bandeja del horno o freidora
Cómo hacer pollo asado casero, paso a paso
- Precalentar el horno o la freidora de aire a 200°C.
- Mezclar en un recipiente el aceite de oliva, la miel, la mantequilla derretida, la sal gruesa y el achiote hasta formar una pasta homogénea.
- Introducir la cebolla morada y los dientes de ajo dentro de la cavidad del pollo.
- Untar toda la superficie del pollo, por fuera y por dentro, con la pasta preparada.
- Colocar el pollo sobre la rejilla. Añadir una capa de líquido debajo de la rejilla (en la bandeja) para conservar la humedad y evitar que los jugos se quemen.
- Asar el pollo durante aproximadamente 1 hora a 200°C. Consejo clave 1: Revisar el pollo según el tamaño, ya que el tiempo puede variar.
- Pasados los primeros treinta minutos, dar la vuelta al pollo para que dore de forma uniforme.
- Aplicar una nueva capa de la pasta de miel y achiote y continuar la cocción treinta minutos más.
- Verificar que el pollo esté bien cocido (los jugos deben salir claros y la piel dorada).
- Retirar del horno, extraer la cebolla y los ajos, cortar el pollo en piezas y servir de inmediato.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Entre cuatro y seis porciones, según el tamaño del pollo.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: alrededor de 330 kcal
- Proteína: 28 g
- Grasas: 18 g
- Carbohidratos: 10 g Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pollo asado puede conservarse en refrigeración en un recipiente hermético durante dos a tres días. También es posible congelarlo por hasta un mes, bien envuelto para evitar la deshidratación.