Así se prepara el pollo asado casero de Tulio Recomienda: dorado por fuera, jugoso por dentro

Pollo asado Tulio Recomienda - crédito @tuliorecomienda/X

No hay nada como el aroma y el aspecto de un pollo asado, dorado y jugoso preparado en casa, especialmente cuando se aplican los trucos del chef colombiano y creador de contenido, Tulio Recomienda.

Este tutorial reúne seis secretos esenciales que permiten obtener un pollo con sabor a restaurante sin complicaciones, empleando ingredientes sencillos y técnicas probadas.

El pollo asado casero de Tulio Recomienda es un plato muy popular en toda Colombia, perfecto para celebraciones familiares o comidas de domingo.

Aunque es tradicionalmente típico del ámbito hogareño, hoy en día también se disfruta en restaurantes y asaderos de todo el país.

La preparación se destaca por el uso de una pasta especial de miel, achiote y mantequilla que proporciona un color dorado intenso y un sabor inconfundible. Se sugiere acompañar con papa salada, ensalada fresca o arroz blanco.

Receta de pollo asado casero de Tulio Recomienda

Esta receta reúne técnicas prácticas para asar un pollo entero en horno o en una freidora de aire tipo Easy Fryer.

El uso de una pasta aromática para el marinado y el dorado garantiza un resultado jugoso y sabroso, con una piel crujiente y brillante.

La inclusión de cebolla y ajo en el interior del pollo aporta aromas adicionales y asegura una cocción uniforme.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 15 minutos

Cocción: 1 hora

Tiempo total: 1 hora y 15 minutos

Ingredientes

1 pollo entero (preferiblemente marinado) 1/4 de taza de aceite de oliva 1/4 de taza de miel 1/4 de taza de mantequilla derretida 2 cucharadas de sal gruesa 2 cucharadas de achiote en polvo o pasta 1 cebolla morada pelada 2 dientes de ajo pelados Líquido al gusto (agua, caldo o vino blanco) para la bandeja del horno o freidora

Cómo hacer pollo asado casero, paso a paso

Precalentar el horno o la freidora de aire a 200°C. Mezclar en un recipiente el aceite de oliva, la miel, la mantequilla derretida, la sal gruesa y el achiote hasta formar una pasta homogénea. Introducir la cebolla morada y los dientes de ajo dentro de la cavidad del pollo. Untar toda la superficie del pollo, por fuera y por dentro, con la pasta preparada. Colocar el pollo sobre la rejilla. Añadir una capa de líquido debajo de la rejilla (en la bandeja) para conservar la humedad y evitar que los jugos se quemen. Asar el pollo durante aproximadamente 1 hora a 200°C. Consejo clave 1: Revisar el pollo según el tamaño, ya que el tiempo puede variar. Pasados los primeros treinta minutos, dar la vuelta al pollo para que dore de forma uniforme. Aplicar una nueva capa de la pasta de miel y achiote y continuar la cocción treinta minutos más. Verificar que el pollo esté bien cocido (los jugos deben salir claros y la piel dorada). Retirar del horno, extraer la cebolla y los ajos, cortar el pollo en piezas y servir de inmediato.

El uso de una pasta aromática para el marinado y el dorado garantiza un resultado jugoso y sabroso, con una piel crujiente y brillante. La inclusión de cebolla y ajo en el interior del pollo aporta aromas adicionales y asegura una cocción uniforme - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Entre cuatro y seis porciones, según el tamaño del pollo.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: alrededor de 330 kcal

Proteína: 28 g

Grasas: 18 g

Carbohidratos: 10 g Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pollo asado puede conservarse en refrigeración en un recipiente hermético durante dos a tres días. También es posible congelarlo por hasta un mes, bien envuelto para evitar la deshidratación.

Color uniforme dorado en la superficie, a excepción de las zonas protegidas por pliegues o alas - crédito Freepick