Colombia

Gustavo Petro tendrá nuevo viaje internacional, esta vez a Brasil: mediante decreto ya designó a su reemplazo; será el número 69 de su Gobierno

A través del Decreto 0965 del 8 de septiembre del 2025, el jefe de Estado, que viene de participar en la gira oficial en Japón, confirmó un nuevo viaje al exterior, por lo que tuvo que endilgar a uno de sus jefes de cartera las funciones como ministro delegatario

Mario Alejandro Rodríguez

Mario Alejandro Rodríguez

Gustavo Petro estará el martes
Gustavo Petro estará el martes 9 de septiembre en Brasil, según el Decreto 0965 de 2025 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Se confirmó en la tarde del lunes 8 de septiembre de 2025 un nuevo viaje internacional del presidente de la República, Gustavo Petro, a solo días de haber participado en la gira oficial de su despacho a Japón: en la que además de verse con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, hizo presencia en la feria Osaka 2025: en la que sacó pecho por los éxitos en materia comercial de su administración, al mostrarle al mundo las riquezas gastronómicas y turísticas de Colombia.

De acuerdo con el Decreto 0965 de 2025, que conoció Infobae Colombia, el primer mandatario se desplazará a la ciudad de Manaos (Brasil), con el fin de participar en la inauguración del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonia - CCPL. Este será el viaje número 69 al exterior del gobernante, que se ha caracterizado por su movida agenda fuera de las fronteras nacionales.

En desarrollo...

