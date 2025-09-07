Gloria Flórez le contestó a Gustavo Bolívar tras señalarla de votar por Carlos Camargo: “A mí que me entregue una prueba”

La senadora desmintió al precandidato presidencial, al considerar que ella votó por María Patricia Balanta - crédito Prensa Senado

La elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional ha dejado fisuras al interior de los movimientos políticos de izquierda en Colombia.

Tras la escogencia del exdefensor del pueblo, que obtuvo 62 votos a favor en la plenaria del Senado del miércoles 3 de septiembre de 2025, se viralizó un video en la que varias senadoras del petrismo felicitaban a Camargo por su elección; entre ellas, la congresista Gloria Flórez.

Esta acción provocó una fuerte reacción en varios dirigentes afines al Gobierno del presidente Gustavo Petro, como fue el caso del exdirector de Prosperidad Social (DPS) y hoy precandidato presidencial, Gustavo Bolívar, en la que cuestionó la actitud de las parlamentarias.

“Varios senadores y senadoras, incluso del Pacto Histórico, se voltearon a última hora. ¿Les llegaron al precio? El nido de ratas no defrauda a la hora de envilecer la política y la justicia”, escribió Bolívar en su cuenta de X.

El exlegislador manifestó su descontento ante la reciente elección, señalando que la supuesta falta de ética y la posible corrupción ponen en duda la legitimidad del nuevo integrante del alto tribunal - crédito captura de pantalla / X

Además, en un video publicado en la plataforma digital, conocida antes como Twitter, el aspirante presidencial hizo una fuerte advertencia frente a lo que depara a su colectividad en las elecciones al Congreso en 2026.

“Siguen llegando manguitos al Pacto Histórico y va a haber más en la lista de octubre. Yo no estoy en las directivas, si lo estuviera no lo permitiría. Sabemos que en la lista del 26 de octubre hay impresentables, ¿lo van a permitir solamente porque necesitamos ganar y por el todo vale?”, expresó Bolívar.

Gustavo Bolívar lanzó pullas al nuevo magistrado de la Corte Carlos Camargo - crédito @GustavoBolivar

Respuesta de Gloria Flórez

Las declaraciones del hoy aspirante a la presidencia por el Pacto Histórico generaron respuesta inmediata por parte de la presidenta de Colombia Humana.

En una reunión con sus bases en el departamento de Boyacá, la senadora y también precandidata presidencial desmintió que haya respaldado la candidatura de Carlos Camargo y retó a Bolívar para que presente las pruebas con las que, según Bolívar, habría salido victorioso el exdefensor del pueblo en la elección del nuevo magistrado.

“Apoyar ese tipo de comunicación y de bodegas es destruir el proyecto que busca garantizar la continuidad del Gobierno y que podamos continuar en el 2026, y eso es muy irresponsable. A mí que el señor (Gustavo) Bolívar me entregué una prueba”, expresó la parlamentaria en su intervención grabada y difundida por el portal La Silla Vacía.

Además, Flórez aseveró que las críticas del exsenador debilitan el ambiente al interior de la colectividad progresista. "No he querido salir a los medios porque al interior del Pacto Histórico he jalonado por el respeto entre nosotros. Por eso he llamado a un pacto de unidad para evitar que estas cosas sucedan y despedacemos a nuestras bases”, recalcó.

La senadora le respondió al precandidato presidencial sobre la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional - crédito Captura de Video La Silla Vacía

Adicional a ello, la precandidata explicó el motivo por el que felicitó a Carlos Camargo por su elección. “¿Semejante campaña de desprestigio por un abrazo? También saludé y abracé a la candidata por la que votamos como bancada. Yo tengo una historia de vida de compromiso con el cambio que voy a defender. Si otros no la tienen, no es motivo para motivar mentiras y desinformación”, mencionó.

Finalmente, la senadora del Pacto Histórico hizo un llamado para evitar este tipo de conflictos, al considerar que estas acciones fortalecerían el regreso de la derecha colombiana en 2026.

“Le estamos entregando a la ultraderecha, que está con toda para acabarnos, el pueblo colombiano en bandeja de plata, y eso es inaceptable”, concluyó.

Presidente Petro cuestionó que bases de su movimiento político habrían votado por Camargo - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Gustavo Petro también se pronunció sobre el hecho

El hecho también tuvo eco en la Casa de Nariño. En la mañana del domingo 7 de septiembre, el presidente Gustavo Petro hizo una petición a su colectividad para que, en futuras decisiones, no utilicen la figura de voto secreto, al señalar que esto hace parte de las maniobras de las mafias colombianas.

“Jamás una bancada progresista en un Congreso o parlamento debe hacer uso del voto secreto, así la norma lo permita. No tiene nada que ocultar y la democracia debe ser transparente. Les solicito no hacer uso del voto secreto, y mostrar de manera pública su voto. Lo secreto es de las mafias”, expresó.

El presidente pidió no usar el voto secreto a su bancada - crédito @petrogustavo/X

No obstante, el mandatario nacional advirtió que, de comprobarse que varios de sus alfiles en el Congreso hayan respaldado la candidatura de Camargo, serán excluidos del movimiento político.

“De paso quien se aparte de los lineamientos del partido no se le quita el voto, eso es anti convención americana de los derechos humanos. Solo se excluye del movimiento”, indicó.