Colombia

Petristas adelantan plantón en el centro de Bogotá: le exigen al CNE avalar la personería jurídica del Pacto Histórico

Precandidatos, congresistas y militantes se concentraron este viernes frente al Consejo Nacional Electoral para presionar la aprobación de la personería jurídica del Pacto Histórico

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Militantes y líderes del Pacto Histórico se concentran frente al CNE para exigir su personería jurídica - crédito red social X

Este viernes, el centro de Bogotá se convirtió en escenario de un masivo plantón convocado por el Pacto Histórico frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la carrera Séptima con calle 32.

La protesta, liderada por la precandidata presidencial Susana Muhamad, reunió a precandidatos, congresistas, militantes y representantes comunales, quienes exigieron que el organismo electoral otorgue la personería jurídica a la coalición de izquierda, un requisito clave para su participación en las elecciones presidenciales de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La manifestación surge tras el vencimiento del plazo legal para que el CNE resolviera el trámite.

Según Muhamad, la demora en la decisión es una “jugadita” de la autoridad electoral que podría obstaculizar la democracia y el acceso de la izquierda a la contienda presidencial.

La precandidata explicó que la protesta tenía como objetivo presionar a los magistrados para que tomen una decisión que, de acuerdo con ella, garantizaría la participación de una de las fuerzas políticas mayoritarias del país.

El plantón se realiza desde
El plantón se realiza desde las 11 de la mañana - crédito red social X

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Muhamad invitó a los ciudadanos a unirse a la movilización desde las 11:00 a. m., señalando que la resolución del CNE es fundamental para el futuro político del Pacto Histórico.

La convocatoria cobra especial relevancia cuando falta un mes y medio para las consultas internas que definirán al candidato presidencial del oficialismo, un proceso que podría verse afectado si no se aprueba la personería jurídica.

La tensión alrededor del tema se intensificó luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara públicamente, el 1 de septiembre, un presunto “sabotaje” contra su partido por parte del CNE.

Petro aseguró que la mayoría opositora en el organismo electoral busca impedir que el Pacto Histórico tenga personería jurídica, lo que afectaría no solo su participación en las elecciones presidenciales, sino también la representación de la coalición en el Congreso.

“Estamos ante un golpe brutal contra la democracia”, advirtió el mandatario, quien vinculó la negativa del CNE con la posible exclusión del movimiento en la competencia electoral y la permanencia de la bancada opositora en la Cámara y el Senado.

Durante el plantón, Muhamad señaló que negar la personería jurídica implicaría un cierre democrático, ya que afectaría a un sector que representa entre el 35 % y 40 % del electorado colombiano.

Precandidatos, congresistas y militantes del
Precandidatos, congresistas y militantes del Pacto Histórico se concentraron este viernes frente al CNE en Bogotá, exigiendo el aval para la personería jurídica de la coalición de izquierda - crédito red social X

“Esto es un cierre democrático porque significa que una de las fuerzas políticas mayoritarias hoy del país no va a poder participar como fuerza unitaria en las elecciones del 26 si el Consejo Nacional Electoral no aprueba la reforma política”, afirmó la precandidata.

La protesta contó con la presencia de ciudadanos de distintos barrios de Bogotá, quienes expresaron su respaldo a la solicitud de reconocimiento legal del Pacto Histórico.

Rosa Dueñas, una de las manifestantes, sostuvo una pancarta durante más de una hora y aseguró: “Queremos que nos sigan representando los que verdaderamente reconocen al pueblo y los que sí saben cuál es la necesidad del pueblo”.

Beatriz, habitante de Suba, calificó como un acto de justicia que el CNE otorgue la personería jurídica, mientras que desde Nariño, la concejal Quena Ribadeneira se sumó a la protesta para exigir que se respete la voluntad del electorado: “Aquí el pueblo ya decidió y le exigimos al Consejo Nacional Electoral que reconozca la personería jurídica al Pacto Histórico”.

Líderes y militantes del Polo
Líderes y militantes del Polo Democrático acompañaron la protesta en la carrera séptima con calle 32, respaldando la solicitud de reconocimiento legal del Pacto Histórico - crédito red social X

Los líderes comunales también participaron activamente en la movilización. Miriam Hernández Sandoval, representante de la localidad de Kennedy, reiteró el respaldo de la comunidad al Pacto Histórico y pidió al CNE respetar la decisión de las mayorías.

Además de la importancia política de la medida, la fusión de cuatro partidos de izquierda en un solo movimiento facilitaría la consolidación de una fuerza unitaria de cara a las elecciones, un paso que los dirigentes consideran esencial para mantener la representación en el Congreso y garantizar la participación equitativa en la contienda presidencial.

La negativa del CNE, según Muhamad, no solo afectaría al Pacto Histórico, sino que enviaría un mensaje preocupante sobre el estado de la democracia en Colombia, especialmente en un contexto internacional marcado por el avance de tendencias autoritarias.

Temas Relacionados

Pacto HistóricoPersonería jurídicaElecciones 2026Susana MuhamadCentro de BogotáPlantón políticoColombia-Noticias

Más Noticias

Lotería del Chontico día del viernes 5 de septiembre: los números ganadores

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Lotería del Chontico día del

Por avance de las obras del metro de Bogotá, anuncian nuevos cambios en la estación temporal de la calle 34 de Transmilenio: programe a tiempo su viaje

“Los cierres serán nocturnos y durante un fin de semana, con el fin de impactar el servicio lo menos posible”, explicó Jaime Monroy, director BRT de TransMilenio S.A.

Por avance de las obras

Laura Malo, DJ colombiana sobreviviente del ataque de Hamás en Israel, convirtió su horrible experiencia en una canción: “Tuve que ir a terapias y comencé a contar por lo que atravesé...”

‘Sobreviví’ es el título de la nueva producción de la DJ que el 7 de octubre de 2023 presenció con sus ojos el atentado de Hamás a un festival musical en el desierto del Négev

Laura Malo, DJ colombiana sobreviviente

Presidente les respondió a los que gritaron “Fuera Petro” durante el partido de Colombia vs Bolivia: “Cuando gritan ‘fuerza Petro’ la selección gana”

Petro les respondió a sus detractores, sobre todo a los asistentes al estadio Metropolitano de Barranquilla, que el coro del exalcalde Quintero y sus amigos le dio suerte al equipo colombiano

Presidente les respondió a los

Westcol apuesta su ingreso a la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’ en un reto con Karina García: “Voy a participar”

El creador de contenido colombiano condicionó su participación en el ‘reality’ del Canal RCN a la victoria de la modelo en una pelea de boxeo, lo que generó expectativa entre sus seguidores

Westcol apuesta su ingreso a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó el hombre señalado de

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

ENTRETENIMIENTO

Westcol apuesta su ingreso a

Westcol apuesta su ingreso a la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’ en un reto con Karina García: “Voy a participar”

Cinco series infantiles en Netflix para que los niños disfruten este fin de semana

La Liendra se llevó tremendo susto en Nueva York: “Lo dejé tirado”

Flavia Dos Santos insistió en que los padres deben hablar con sus hijos sobre el origen de los bebés y dio tips para hacerlo

Carolina Sabino estalló contra los ataques por su participación en ‘Masterchef Celebrity’: “Han convertido esto en un basurero de odio”

Deportes

James Rodríguez se puso furioso

James Rodríguez se puso furioso con Richard Ríos tras la clasificación de Colombia al Mundial 2026: qué fue lo que pasó

La prensa deportiva reaccionó fuerte a pesar de la clasificación de la selección Colombia al Mundial: “El triunfalismo no puede tapar la mediocridad”

Dayro Moreno le dejó razón a Néstor Lorenzo tras pocos minutos en el partido Colombia vs. Bolivia: “Por eso estamos en el Mundial”

Luis Díaz ya no es el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas: así quedó la tabla tras la clasificación de Colombia al Mundial

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, habló del futuro de James con la Selección: “Ha sido un prototipo de ídolo y de imagen y de liderazgo”