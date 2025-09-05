Jessi Uribe fue sorprendido por una protesta de trabajadores en empresa de gas en Barú: foto lo mostró en medio del bloqueo

La dinámica de la protesta consistió en liberar la vía por breves intervalos para luego restablecer el bloqueo, lo que generó afectaciones tanto para el tránsito local como para quienes, como Jessi Uribe, se desplazaban por la zona - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/@jessiuribe3/Instagram

El bloqueo de la vía de acceso a Barú, en Cartagena, por parte de trabajadores de empresas contratistas de la empresa regasificadora Spec LNG tuvo repercusiones inesperadas, incluso para figuras del espectáculo como el cantante Jessi Uribe.

La protesta, liderada por trabajadores de dos empresas contratistas de la terminal de importación y regasificación Spec LNG, surgió tras la suspensión de sus contratos desde agosto y el impago de sus sueldos, según relataron los propios manifestantes.

Mayerlin Chiquillo, una de las líderes de la movilización, explicó a Caracol Radio que la empresa no solo suspendió los contratos sin justificación, sino que tampoco ha dado respuesta sobre el pago de salarios ni ha concretado reuniones para abordar la situación laboral. En palabras de Chiquillo.

- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Desde hace unos días nos suspendieron los contratos a todos, pero tampoco nos están respondiendo por el salario. Además de eso, queremos una reunión y respuesta sobre qué va a pasar con todo este gremio de trabajadores y ese encuentro no se ha dado. No se han hecho unas mesas para dialogar el tema y tampoco se ha cumplido el día de las reuniones, todas se posponen entonces por eso nos tocó llegar a estas distancias”, detalló Chiquillo para la citada emisora.

En respuesta a la situación, Spec LNG emitió un comunicado en el que atribuyó las manifestaciones a un grupo de trabajadores de empresas contratistas cuyos contratos fueron suspendidos tras más de dos meses sin poder acceder a sus puestos debido a bloqueos ilegales. La empresa precisó que, pese a los esfuerzos por mantener el pago de nómina a cerca de 200 trabajadores de las comunidades, los empleadores consideraron “inviable continuarles pagando sin que ellos puedan ingresar a sus puestos de trabajo”.

Jessi Uribe, uno de los represados por el bloqueo

El reconocido cantante de música popular, intérprete de éxitos como ‘Repítela’ y ‘Dulce Pecado’, se vio obligado a detener su trayecto cuando se encontró con la protesta que interrumpía el paso en el puente Campo Elías Terán sobre el Canal del Dique.

En ese contexto, el artista optó por descender de su vehículo para dialogar con los manifestantes y saludar a quienes se encontraban en el lugar. En redes sociales circuló una foto del intérprete musical con algunas personas que al parecer participaban en la movilización.

El reconocido cantante de música popular, intérprete de éxitos como ‘Repítela’ y ‘Dulce Pecado’, se vio obligado a detener su trayecto cuando se encontró con la protesta que interrumpía el paso en el puente Campo Elías Terán sobre el Canal del Dique - crédito Red Social Facebook

Respecto a los responsables de los bloqueos, la regasificadora indicó que se trata de personas identificadas como miembros de una familia que alegaba la realización de obras de infraestructura sin los permisos de construcción requeridos.

No obstante, Spec LNG afirmó que “esto quedó desvirtuado el pasado jueves 31 de julio en audiencia pública celebrada en la inspección de policía rural de Santa Ana”.A pesar de la suspensión de los contratos, la compañía aseguró que “se les continúa pagando la seguridad social, como la salud y demás beneficios” a los trabajadores afectados.

¿Qué es Spec LNG?

Spec LNG es la terminal única de importación, almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) en Colombia, oficialmente llamada Sociedad Portuaria El Cayao, y está ubicada en la bahía de Cartagena.

La capacidad actual de la terminal asciende a 400 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), con un almacenamiento de hasta 170.000 metros cúbicos de GNL. Estas cifras le han permitido convertirse en un pilar para la seguridad energética, especialmente en coyunturas críticas como el fenómeno de El Niño, cuando ha llegado a cubrir entre el 35 % y el 40 % de la generación eléctrica nacional, y hasta el 70 % de la generación térmica a gas.

SPEC LNG es la terminal única de importación, almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) en Colombia, oficialmente llamada Sociedad Portuaria El Cayao, y está ubicada en la bahía de Cartagena - crédito SPEC LNG

El impacto económico y ambiental tampoco es menor. Según estimaciones oficiales, la operación de Spec LNG ha generado ahorros superiores a los 2.000 millones de dólares para el país, además de evitar la emisión de más de 2 millones de toneladas de CO2, gracias al reemplazo de combustibles líquidos por gas natural en la generación eléctrica.

La terminal no se detiene en su capacidad actual. En 2023 se iniciaron los estudios de ampliación para alcanzar hasta 533 MPCD hacia 2026, un volumen que podría cubrir cerca del 50 % de la demanda nacional de gas. En ese mismo sentido, en enero de 2024 se firmó un acuerdo con Höegh LNG para garantizar el uso total de la FSRU Höegh Grace al menos hasta 2031, asegurando la confiabilidad del sistema energético colombiano.