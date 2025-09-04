Colombia

Exparticipante de ‘El Desafío Siglo XXI’ reveló la millonada que le ofrecieron por cortarse el pelo: “Fue humillante”

El hecho se convirtió en foco de discusión entre seguidores del programa, quienes no tardaron en manifestar sus opiniones a través de comentarios

David Garzón

Por David Garzón

Aunque la opción estuvo sobre la mesa, Sathya se rehusó a llevarla a cabo, incluso después de haber recibido propuestas económicas por parte de sus compañeros con el fin de que realizara aquel acto - crédito @sathyadesafioxxl / IG

La producción de El Desafío ha conseguido afianzarse dentro del panorama de la televisión nacional como uno de los programas de competencia más emblemáticos, acumulando más de dos décadas y un total de 21 ediciones que han dejado huella en el público.

A lo largo de su historia, múltiples participantes han destacado por su desenvolvimiento, pero durante la entrega titulada Siglo XXI, una concursante llamada Sathya atrajo la atención de la audiencia, provocando no solo conversación en redes sociales, sino comentarios sobre sus decisiones y vivencias dentro del show.

Con tan solo 22 años, Sathya asumió el desafío de presentarse en la llamada “Ciudad de las Cajas”, el escenario central del programa, enfrentando pruebas tanto físicas como emocionales.

Mostró desde el inicio una personalidad genuina, definida por la espiritualidad, la espontaneidad y una sensibilidad acentuada, que se manifestó en varias ocasiones en escena, sobre todo en momentos en los que manifestó la nostalgia por la ausencia de su madre. Estos episodios de vulnerabilidad resultaron llamativos para televidentes que buscan autenticidad en la narrativa de los reality shows.

Cortarse el cabello fue una opción

Sathya Diaz, exparticipante de 'El
Sathya Diaz, exparticipante de 'El desafío siglo XXI' reveló difícil capítulo de su vida - crédito Caracol Televisión/Youtube

Entre los diversos instantes que marcaron el paso de la participante por El Desafío, uno de los más recordados ocurrió cuando se planteó la posibilidad de cortarse el pelo como parte de un castigo impuesto en la competencia. Aunque la opción estuvo sobre la mesa, Sathya se negó a llevarla a cabo, incluso después de haber recibido propuestas económicas por parte de sus compañeros con el fin de que realizara aquel acto.

En particular, su compañera Camila llegó a ofrecerle seis millones de pesos como incentivo para que accediera a transformar radicalmente su aspecto. La propia Sathya relató la situación diciendo: “Camila me dijo a mí que me daba seis millones de pesos si me cortaba el cabello. Yo sentía que el hecho de querer comprarme era mucho más humillante que el castigo. Eso no es algo malo, pero yo no lo iba a permitir, Nadie me compra mi opinión ni nada”.

Con estas palabras dejó claro que la integridad y sus principios personales pesaron más que cualquier ganancia monetaria, argumento que generó una oleada de reacciones y debates en distintas plataformas digitales.

Reacciones de los internautas

Esta fue la reacción de
Esta fue la reacción de los seguidores - crédito @sathyadesafioxxl / IG

El hecho se convirtió en foco de discusión entre seguidores del programa, quienes no tardaron en manifestar sus opiniones a través de comentarios reflejando tanto respaldo como crítica a las posturas de ambas participantes.

Algunos expresaron: “De razón que Camila no la quiere mucho”, evidenciando tensiones dentro del grupo; otros consideraron que el cambio de imagen propuesto habría sido favorable: “Le iban a hacer un favor cortándole el pelo”. También se registraron posturas donde se cuestionaba la intención económica detrás del reto: “Camila andaba indignada porque Sathya se echó para atrás, pero Sathya había dicho que ella lo hacía solo porque Camila le estaba ofreciendo dinero”. No faltaron quienes ironizaron con el desenlace: “Se quedó con el pelo y sin plata”.

Enfrentamientos más allá de la competencia

Sathya se despidió por segunda
Sathya se despidió por segunda vez del 'Desafío Siglo XXI' en una contienda entre sus compañeras Omega - crédito @desafiocaracol/Instagram

Más allá de la anécdota puntual sobre el cabello, la participación de Sathya en El Desafío pone de manifiesto los dilemas a los que se enfrentan los concursantes, mucho más allá de las pruebas físicas.

Además, las decisiones que involucran principios personales, resistencia ante presiones de grupo y el manejo de las emociones son parte elemental de la experiencia dentro del formato. La situación vivida por la joven resalta la dinámica social en la competencia, donde la negociación, la propuesta de incentivos económicos y la defensa de valores individuales pueden definir el rumbo de los participantes y su imagen ante el público.

La repercusión provocada por las palabras de Sathya al salir del programa demuestra además el poder de los realities para generar conversación y polarizar opiniones entre la audiencia, que interpreta y evalúa continuamente las acciones de los participantes dentro y fuera del escenario televisivo.

