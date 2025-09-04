Colombia

En la previa del duelo entre Colombia y Bolivia por la eliminatorias le apareció un doble a Dayro Moreno en Bogotá: un periodista que le apuesta a vender choripanes y sanduches

Fausto, el doble del máximo goleador de la historia del fútbol profesional colombiano, atiende, junto a su pareja (Paola), el restaurante Vino al Chori, en una de las esquinas del parque del barrio Bolivia, en Engativá

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

crédito @vinoalchori/IG

Si hay una frase que se suela escuchar entre amigos y compañeros de trabajo es “yo vi a alguien idéntico a usted”.

Esta situación tan común ocurre de forma habitual, pero que una mujer en Bogotá se atreva a decir que su compañero es el doble del futbolista de la Selección Colombia, Dayro Moreno, es otro nivel.

El hombre en cuestión saltó a la fama luego de que su pareja compartiera una historia (story) en Instagram a través de la cuenta del emprendimiento que hace pocos meses iniciaron juntos, luego de que ambos se quedaron sin sus empleos en un medio nacional.

Todo se dio con un par de fotos y un mensaje que compartió la mañana del miércoles 3 de septiembre, en vísperas del juego de la Selección Colombia y Bolivia, y en el que más de una persona espera ver al máximo goleador de la historia del fútbol profesional colombiano.

crédito @dayrogol17/IG y @faustosoyyo/IG
crédito @dayrogol17/IG y @faustosoyyo/IG

“Mañana es un día importante, no solo porque juega la Selección Colombia, sino porque mañana volvemos a tener servicio presencial”, inició Paola para romper el hielo.

“No sé nada de fútbol, pero entiendo que mañana la Selección Colombia debería clasificar al Mundial (...) Mientras llega el partido, quiero que me ayuden con algo. Me han dicho bastante: ‘Oiga, ¿Dayro Moreno está en Vino al Chori? ¿Visitó Vino al Chori? ¿El hermano de Dayro Moreno está en Vino al Chori?’ Por favor, vean la siguiente historia y déjenme sus respuestas. Yo quiero saber si están de acuerdo con quienes dicen eso, que Dayro Moreno está en Vino al Chori", mencionó la emprendedora.

Acto seguido, Paola compartió estas imágenes:

Las fotos que usó Paola
Las fotos que usó Paola para contar lo que sus mismos clientes le preguntan, si el hermano de Dayro trabaja en su emprendimiento - crédito @dayrogol17/IG y @faustosoyyo/IG

La pareja inició su emprendimiento de comidas llamado ‘Vino al Chori’, un local de comidas que montan en una de las esquinas del parque principal del barrio Bolivia, ubicado en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá.

El negocio surgió como una alternativa y una mezcla entre la pasión de Fausto por la cocina y el ciclismo, y de la mano de Paola, forjaron este sueño que hoy en día, ha llevado a que sean reconocidos en redes sociales por algunos foodies de la capital que se han dejado tentar por sus delicias: choripanes hechos al barril, además de sanduches de panceta.

Además de ‘Los Insaciables’ y ‘Aliento de Dragón’, otro de los visitantes fue el vocalista de la agrupación bogotana Dr. Krápula, Mario Muñoz, que a ojo cerrado y luego de ir hasta su puesto de comidas, recomendó en sus redes este emprendimiento, que cada vez toma más fuerza, explica Paola, debido la cantidad de visitantes y pedidos que toman cada fin de semana.

crédito @subcantante/IG | @vinoalchori/IG

Las curiosidades que guardan Fausto García y Dayro Moreno: ambos cumplen 40 años en septiembre

Infobae Colombia habló con Paola Rojas, la esposa de Fausto García, y nos comentó cómo fue que ella, aclarando que no es muy experta en cuestiones de fútbol, se dio cuenta del parecido físico que tienen su esposo (con el que llevan dos años y cinco de conocerse), justo cuando algunos conocidos se reían de Fausto mientras ellos atendían su puesto de comidas, que de lejos se ve de negro, además de un aviso que resalta a la distancia.

“Fausto está próximo a cumplir 40 años, es de Girardot, cumple años el 25 de septiembre. Curiosamente, Dairo cumple el 16 de septiembre también 40 años. Fausto es nacido en Girardot (Cundinamarca), muy cerca al municipio de Chicoral (Tolima) que es de donde es Dayro”, contó Paola.

Sobre el emprendimiento la esposa de Fausto detalló: “Tenemos un negocio que se llama ‘Vino al Chori’. Hace cinco meses lo creamos cuando Fausto se quedó sin trabajo. Ambos somos periodistas. Yo llevo más de veinte años en diferentes medios. Y cuando mi esposo se queda sin trabajo, pues dijimos: ‘Hay que hacer algo’, y montamos ‘Vino al Chori’“.

Sobre la receta, la comunicadora y emprendedora añadió que todo “surgió porque Fausto es muy bueno cocinando y no estaba (está) tan fácil conseguir en lo que él siempre ha hecho, que es periodismo radial”.

'Foodies' en Bogotá que gozan
'Foodies' en Bogotá que gozan de popularidad en rede sociales como 'Los Insaciables' y 'Aliento de Dragón' han sucumbido ante el sabor de los choripanes y sanduches de panceta - crédito @alientodedrag0n/IG | @vinoalchori/IG | @somoslosinsaciables/IG

Un cliente pasado de tragos aseguró que el hermano de Dayro Moreno le estaba preparando un choripan

Dentro de los episodios que le agregaron más condimentos a esta jocosa situación, Paola recordó: “Llegó un cliente un poquito pasado de tragos y, en medio de la conversación, el cliente empezó a molestarlo, a decirle que si era el hermano de Dayro Moreno, y Fausto le decía que no, y el cliente súper insistente le decía: ‘Sí, dígame la verdad o si tiene que ser el hermano, si tiene que ser el hermano’“.

Lo ocurrido, en palabras de la emprendedora, ha sido “muy chistoso porque además mi suegra me cuenta que desde hace mucho tiempo ellos también ya habían notado el parecido, sobre todo en los principios de Dayro (cuando apenas jugaba sus primeros partidos con el Once Caldas), cuando todavía no estaba como tan tatuado, porque Fausto solo tiene tatuajes en los brazos, él no tiene tatuajes en el cuello ni nada”.

Los años pasaron y cuando Fausto se mudó a Bogotá a estudiar periodismo, en busca de su sueño de llegar a la radio, algunos compañeros y conocidos de trabajos en el camino también se fijaron en la similitud de Fausto y Dayro.

Los dos 'foodies' y creadores de contenido visitaron a Fausto y Paola, que le aceptó el reto a - crédito @alientodedrag0n/IG

“Ahora que están en la Dayromanía, nos dio por montar esta historia y ha sido muy chistoso porque la gente de verdad nos ha escrito un montón”, comentó Paola, que le dejó un mensaje al máximo goleador de la historia del fútbol profesional colombiano.

“¿Realmente qué nos encantaría a nosotros? Que Dayro supiera de la existencia de este hermano perdido y se pasara por acá y se pudiera comer un choripán o un sanduche de panceta. Él se ve que es de buen comer y muy buen conversador, como mi esposo. Entonces, sería una una dupla ganadora", finalizó Paola, que junto a Fausto seguirán atendiendo a su clientela con el anhelo de que un día el pedido que reciban sea ordenado por el mismísimo Dayro.

