CNE aprueba la creación del partido Progresistas, promovido por la precandidata María José Pizarro: su reconocimiento dependerá de Mais

La senadora del Pacto Histórico logró la aprobación del organismo electoral para su colectivo político, pero su formalización está condicionada a los resultados de una investigación

Katherine Lancheros

El partido Progresistas liderado por María José Pizarro fue aprobado por el CNE, pero su plena legalización dependerá de la resolución de los procesos administrativos contra el Mais - crédito Colprensa

El miércoles 3 de septiembre, con ocho votos a favor, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la creación del partido político Progresistas, promovido por la senadora y precandidata presidencial María José Pizarro; sin embargo, la aprobación fue condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos administrativos, específicamente a que se terminen las investigaciones que actualmente adelanta el organismo electoral contra el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).

La decisión se dio a conocer mediante un comunicado oficial del órgano electoral, en el que se detallaron las condiciones y el proceso administrativo que debe seguirse. Según el texto del comunicado, la creación de Progresistas será válida únicamente una vez se resuelvan los procesos sancionatorios en curso contra el Mis. Dicho partido se encuentra en medio de investigaciones por presuntas irregularidades administrativas.

El CNE también resolvió reconocer la personería jurídica al partido Progresistas, pero con una condición clara: dicho reconocimiento surtirá efectos a partir de la ejecutoria de los actos administrativos que resulten de los procesos sancionatorios contra el Mais, es decir, el partido no podrá acceder de forma plena a todos los derechos y recursos disponibles hasta que no se resuelva esta situación.

Este reconocimiento de personería jurídica incluye la creación de una carpeta específica a nombre de Progresistas en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos (Rupym). A partir de allí, el partido podrá avanzar en su formalización.

Noticia en desarrollo...

