Colombia

Petro denunció que en Tolima se “roban” los recursos del PAE y la Gobernadora le respondió: “Es revanchismo político”

Mientras el mandatario acusó a funcionarios regionales de desviar recursos de la nutrición de estudiantes, la gobernadora del Tolima advirtió sobre los riesgos para la alimentación escolar si no se asignan fondos adicionales

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

El mandatario señaló que fundaciones
El mandatario señaló que fundaciones contratadas actúan como intermediarias para apropiarse de los recursos escolares - crédito Presidencia de Colombia/Gobernación del Tolima

Durante la alocución presidencial emitida en la noche del martes 2 de septiembre de 2025, el presidente Gustavo Petro denunció el presunto desvío de fondos públicos destinados a la nutrición de estudiantes en instituciones educativas del país.

Una de las regiones que el mandatario elevó sus críticas fue el departamento del Tolima, al considerar que el esquema de corrupción opera a través de la contratación de fundaciones que, lejos de cumplir una función social, actúan como intermediarias para apropiarse de los recursos.

“Se robaron la comida de los jóvenes y niños en los colegios. Por codicia, corrupción profunda en departamentos y municipios (...) Nosotros no entregamos plata para que en el Tolima se la roben”, expresó el jefe de Estado en la alocución.

Ante ello, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, no solo rechazó las declaraciones del mandatario, sino que defendió su gestión frente al Programa de Alimentación Escolar (PAE) para los niños y niñas del departamento.

“Señor presidente, en el Tolima actualmente atendemos a 85.988 niños y niñas con alimentación escolar, llegando a 1.564 sedes educativas, de las cuales 1.400 están en zonas de difícil acceso. Todos los días escolares entregamos 50.184 raciones en el área rural y 35.804 en el área urbana. Eso está soportado y documentado”, escribió la mandataria departamental en su cuenta de X.

La mandataria insistió en que el esfuerzo para mantener el PAE ha sido compartido entre la Nación y el departamento, pero advirtió que la falta de recursos amenaza la continuidad del programa.

Desde el primero de octubre, las niñas y niños del Tolima se quedarían sin alimentación escolar si no se apropian más recursos. Por eso hemos buscado soluciones conjuntas con el Gobierno Nacional, porque este esfuerzo ha sido compartido entre la Nación y el departamento”, señaló.

En la parte final de su pronunciamiento, Matiz hizo un llamado a evitar que el debate sobre el PAE derive en confrontaciones políticas o acusaciones sin fundamento.

Solicito que este tema sensible no se convierta en un revanchismo mediático-político ni en acusaciones sin fundamento con cálculos electorales. Nadie se ha robado el PAE en el Tolima”, concluyó.

