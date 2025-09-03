Petro afirmó que en tres prestigiosas universidades colombianas “de caché” salen “los abogados que nos quitan nuestros derechos”

El jefe de Estado emitió los resultados de su gobierno en términos de igualdad entre la educación pública y privada - crédito Presidencia

La alocución presidencial de Gustavo Petro, que se efectuó el 2 de septiembre de 2025, ha sido blanco de críticas, especialmente en redes sociales, debido a varias afirmaciones del jefe de Estado que, según el juicio de los internautas, son controversiales.

Una de las más polémicas, de hecho, fue contra tres universidades privadas colombianas, que son reconocidas por ser de las más prestigiosas y costosas.

En medio de su apoyo al avance de una reforma tributaria y la presentación de cifras y aparentes avances en su gestión, el primer dignatario presentó un avance en los puntajes de las últimas pruebas Saber Pro para comparar los resultados en la educación superior pública y la privada.

Entonces aprovechó la oportunidad para emitir una crítica en contra de los establecimientos privados, como suele hacerlo en sus discursos.

“Es cada vez más superior —sobre el puntaje de los estudiantes de las universidades públicas— a la privada. Qué significa esto: que universidades como Los Andes, La Javeriana, El Rosario... las de caché, de donde salen los abogados que nos quitan los derechos (...)“. Entonces agregó: “No todos, no hago esa crítica generalizada”.