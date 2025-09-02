Valentino Lázaro se despachó contra Melissa Gate y aseguró que tiene pruebas de que salía con un ‘viejito’: “Tanto que criticaban a Karina”

La paisa no se ha pronunciado al respecto - crédito @letengoelchisme/IG

La controversia en torno a Melissa Gate, una de las figuras más polémicas de la segunda edición de La casa de los famosos Colombia, ha escalado fuera del reality.

Ahora aparecen difusiones de nuevas acusaciones realizadas por el influencer Valentino Lázaro, que asegura tener pruebas de una supuesta relación entre la exparticipante y un adulto mayor.

El tema adquiere relevancia en redes sociales y medios, pues de acuerdo con Lázaro el hombre estaba comprometido.

Además, el motivo por el que las versiones están encontradas tiene que ver con las afirmaciones que en algún momento hizo Melissa sobre Karina García. Y es que muchas veces, junto a Yina Calderón, la paisa llamó a la novia de Altafulla “prepago”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Reacción de Karina García cuando Melissa le dijo que nunca habían sido amigas - crédio Canal RCN

Según el testimonio de Valentino Lázaro, que en un video difundido en plataformas digitales relató supuestos detalles de la relación que habría sostenido Gate con un hombre mayor.

“Tenía un cuchito, y el cuchito tenía novia. Y el cuchito le dijo a ella: ‘Yo tengo novia’. Y no le importó y fue a un pueblito con él y se lo comió. Y le enviaba transferencias bancarias y le recibía dinero, y se iba de viaje con el cuchito por dinero”, afirmó el creador de contenido a sus seguidores, recalcando que posee “pantallazos, transferencias, conversaciones, llamadas” como respaldo de su versión.

Asimismo, el influencer fue más allá al asegurar que la también creadora de contenido habría actuado de forma hipócrita al hacer señalamientos sobre otras mujeres dentro del programa.

Melissa Gate no se llevaba bien con Karina García y la consideró siempre una amenaza en el juego por su influencia - crédito cortesía del Canal RCN

“Y tanto que criticaban a Karina, de que Karina sale con viejitos, de que Karina lo vende por plata, de que Karina es moza. Ay, mamacita. Yo siempre dije: ‘Todo el mundo le tiene miedo a ella, a mí esa vieja no me da ni poquitico de miedo’. Y creo que se metió con el que no debía, nunca se metió conmigo", expresó el creador de contenido, citando el programa y aludiendo a sus relaciones personales.

Por otro lado, Valentino sostiene su intención de mostrar públicamente las pruebas que asegura tener, y plantea incluso la posibilidad de entrevistar a la mujer que habría sido afectada por la mencionada relación extramatrimonial.

“Así que hoy voy a decirle a Dimar que si me deja tocar el tema, mostrar las pruebas y, ¿por qué no?, entrevistar a la novia, a la novia con la cual ella le quitó el marido y se metía con él”, puntualizó en sus declaraciones.

Valentino Lázaro también defendió a Cara en su más reciente publicación - crédito @caraoficial_/IG

Las declaraciones de Valentino Lázaro generaron una ola de reacciones de parte de algunos internautas, que dejaron sus opiniones, como, por ejemplo: “Él solo quiere fama y figurar nombrando a Melissa, ya había dicho lo mismo”; “y si era o no la amante, nosotros no nos beneficiamos de nada, ella es libre de usar su cuerpo como quiera”; “a quien le importa lo que ella haga con su cuerpo, la soltera era ella no el cuchito”; “se nota que ya están empezando a hacer el casting de la tercera temporada de la casa”, entre otros.

Mauricio Figueroa decepcionado de Melissa Gate

El actor no dejó de lado su molestia al ver los comportamientos que ha tenido Melissa desde que salió del reality, así lo relató en medio de una conversación con el periodista Carlos Ochoa para su canal de Instagram:

“He estado como decepcionado de Melissa, éramos muy amigos y de repente se perdió, sé que está por ahí volando”, expresó Don Mauricio, dando a entender que la cercanía que mantuvieron durante la competencia no se ha sostenido fuera de cámaras.

La salida de Coco de 'La casa de los famosos Colombia 2025' fragmentó la amistad entre Mauricio Figueroa y Melissa Gate - crédito cortesía Canal RCN

Agregó que no ha recibido un mínimo contacto de la paisa a pesar de vivir en la misma ciudad: “Yo dejo que la gente cuando lo quieran ver a uno, me habló mucho con Norma, Alerta me llama, Coco también. Yo estoy ahí, soy el vago, ellos son los ocupados”, comentó con humor, sugiriendo que la iniciativa para mantener el contacto depende de ambas partes.