Se hizo viral video de dos mujeres que “se agarraron del pelo” por el amor de un mulero en Ocaña

Las protagonistas de la pelea, de nacionalidad venezolana, protagonizaron la pelea a plena luz de día en Norte de Santander

Dos vendedoras de tinto de nacionalidad venezolana protagonizaron una fuerte pelea por disputarse el amor de un mulero - crédito Captura video

La pelea entre dos vendedoras de tinto de nacionalidad venezolana interrumpió la rutina en un parqueadero de Ocaña (Norte de Santander), cuando se enfrentaron públicamente por el amor de un mulero.

Según lo observado en los videos que circulan en redes sociales, Diana y Paola, ambas de nacionalidad venezolana, protagonizaron un enfrentamiento físico en la zona destinada a los transportadores.

El incidente sorprendió a quienes se encontraban en el lugar, pues las dos mujeres, reconocidas por ofrecer diariamente bebidas calientes a los conductores que transitan por la zona, llevaron su disputa personal por motivos sentimentales a un altercado visible para todos.

Las imágenes de la confrontación, grabadas con teléfonos móviles, pronto comenzaron a circular en redes sociales.

Las mujeres de nacionalidad venezolana se enfrentaron a puños y patadas por el amor de un mulero - crédito @ColombiaOscura_/X

Allí se observa cómo algunas personas intentan intervenir para separarlas, mientras el resto observa el desenlace del enfrentamiento. Según lo registrado, la situación captó la atención de todo el parqueadero y generó un ambiente de curiosidad entre quienes se encontraban en ese sitio.

Los conductores habituales del parqueadero relataron que existe una la rivalidad entre Diana y Paola habría nacido por el afecto de uno de los trabajadores del lugar, conocido como “mulero”, un término utilizado localmente para referirse a quienes conducen camiones de carga.

De acuerdo con los videos que posteriormente se difundieron en distintas plataformas digitales, la riña fue controlada por personas del sitio antes de que pasara a mayores.

El hecho se ha viralizado en redes sociales locales, acumulando numerosos comentarios y reacciones por la naturaleza inusual del enfrentamiento, que trascendió la competencia laboral y se trasladó al terreno personal.

Diana y Paola trabajan a diario ofreciendo bebidas calientes a los transportadores que utilizan la vía donde ocurrió el altercado - crédito Colprensa

Las autoridades no reportaron lesionados ni intervenciones oficiales tras el incidente, limitándose los involucrados a calmar la situación poco después de iniciado el conflicto.

Las reacciones no se hicieron esperar, “Si así pelearan por su país no estuvieran haciendo estorbo en otros“; ”Esos muleros barrigones con dos viejas y uno solo apunta de manuela”; “Amor en los tiempos venecos”; “Venezolanos no respetan que se les haya dado acogida en este país”; “Jumm, pero por vender un tinto no fue, algo anda mal”; “El amor no conoce de fronteras”; “Y el mulero con familia en su ciudad”; “Los roles de los involucrados, el escenario, los sonidos. En efecto, cine tercermundista”; “El mulero las iba a sacar de pobres, y ahora quedaron solas”; “Gorilas caribeñas. Que asco tomarse un tinto de alguna de estas, cae maduro y se libra Colombia de toda esta gentuza de venecos”: fueron algunos de los mensajes.

Le quedó atrapada la mano entre las puertas del contendedor por tratar de irse de polizón en una tractomula

Una grabación compartida en redes sociales ha mostrado el momento en que dos jóvenes quedaron atrapados al tratar de acceder a un contenedor en movimiento en el barrio San Jorge, una zona periférica de Santa Marta (Magdalena).

De acuerdo con los registros visuales y los testimonios recogidos en el lugar, la maniobra resultó especialmente riesgosa para uno de ellos, cuya mano quedó apresada entre las puertas metálicas del contenedor, dejando al joven al borde de perder la extremidad.

Un joven casi pierde la mano al quedar atrapada entre las puertas de un container cuando intentó subir a una tractomula en Santa Marta - crédito @ColombiaOscura_/X

El incidente, según el video difundido, tuvo lugar en una vía alterna a la ciudad, donde ambos intentaron abordar una tractomula que trasladaba mercancías. Un testigo presencial afirmó: “Eran dos jóvenes que pretendían robar la mercancía del vehículo pesado”, destacando que no se trató de un accidente, sino de un intento deliberado de hurto al camión de carga. Otros testimonios coinciden en que la finalidad era sustraer objetos del contenedor.

Luego del suceso, agentes de la Policía llegaron al área e intervinieron, logrando capturar a ambos implicados. Hasta el momento, las autoridades no han especificado la gravedad de la lesión que sufrió el joven en la mano, aunque tanto las imágenes compartidas como los relatos de los presentes evidencian cuáles son los riesgos de estas acciones.

