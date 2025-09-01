“Le mete la mano a todos los colombianos”: nueva reforma tributaria de Petro no se aprobaría si no cumple esta condición

El Gobierno Petro ya presentó tres reformas tributarias en tres años. Solo ha sido aprobada la de 2022 - crédito Infobae

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo lanzó fuertes críticas contra la nueva reforma tributaria que el Gobierno de Gustavo Petro presentó al Congreso de la República el 1 de septiembre. El exfuncionario cuestionó la viabilidad política de la iniciativa y advirtió sobre la ausencia de medidas para reducir el gasto público, así como la falta de acciones efectivas contra la evasión fiscal.

Como se recordará, con esta, el Gobierno busca recaudar $26,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 (monto inicial de $556,9 billones), pero el experto considera que la propuesta carece de sustento político.

“Políticamente, no le veo viabilidad alguna a una reforma tributaria, no tiene ningún sentido proponer una reforma sin proponer al mismo tiempo un recorte en el gasto”, afirmó Ocampo a WRadio, algo que después reiteró en X.

También resaltó que el crecimiento del gasto público es muy alto y que el Ejecutivo no da señales claras de querer controlarlo. Según él, cualquier intento de aumentar los ingresos fiscales debería ir acompañado de un ajuste en el presupuesto, y advirtió: “Si no, yo le pido al Congreso que no apruebe absolutamente nada”.

Recortes al gasto

El monto que el Gobierno Petro pretende recaudar con la reforma, a juicio de Ocampo, solo podría alcanzarse si se implementan recortes de gasto bastante importantes. Por eso, insistió en que la propuesta actual no contempla medidas de austeridad y que el Ejecutivo ignoró las advertencias sobre el crecimiento del gasto.

Ante ello, reiteró: “El crecimiento del gasto es muy alto. No ha habido una señal del lado del Gobierno”.

Otro de los puntos centrales de la crítica de Ocampo es la falta de acciones necesarias para combatir la evasión y la elusión fiscal. El exministro recordó que la reforma tributaria de 2022 introdujo nuevas reglas y sanciones, pero, según su análisis, la Dian no ejecutó medidas efectivas en este frente.

“Un tema que veo y en el cual no ha habido acciones necesarias es la lucha contra la evasión y la elusión tributaria”, señaló Ocampo al medio. Y agregó que “no veo que realmente haya una acción frente a esa materia, por lo que uno ve de las acciones de la Dian”.

Millonario recorte presupuestal

En medio de la discusión presupuestal, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) recomendó un recorte de $45 billones en el presupuesto del próximo año. Ocampo considera que, aunque la cifra podría ser menor, el país debe avanzar en esa dirección de manera inmediata. “Tal vez sea de menos, pero sí es necesario hacerlo en el más inmediato plazo”, manifestó el exministro al advertir que el Gobierno que asuma en el futuro tendrá que revisar la reforma tributaria en un escenario político distinto, mientras las Comisiones económicas del Congreso ya exploran propuestas para reducir el gasto.

Para Ocampo, aunque la reforma podría aumentar el recaudo por renta entre las personas de mayores ingresos, la falta de acciones firmes contra la evasión sigue afectando los ingresos tributarios del país.

Por qué no se debe aprobar la reforma tributaria

Otro que se refirió a la reforma tributaria fue el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal. Lo hizo por medio de una publicación en X, en la que explicó por qué no debe aprobarse la iniciativa.

Se quejó de que el Gobierno insiste en disfrazar una reforma tributaria bajo la llamada “ley de financiamiento”. Para él, “es un proyecto aberrante que le mete la mano a todos los colombianos descaradamente”, ya que, “en vez de ajustar el gasto, propone un presupuesto con un hueco de $26,3 billones que pretende cubrir con más impuestos a las familias y al comercio formal”.

Los efectos serían devastadores, según él. Por eso, los calificó así:

Subir el IVA a los híbridos y enchufables, un retroceso ambiental.

Más impuestos a cerveza, licores y cigarrillos: incentivo al contrabando.

Gravar cultura y deporte: conciertos y espectáculos con 19% de consumo.

IVA en parqueaderos y zonas comunes de centros comerciales.

Gasolina y ACPM con IVA más impuesto al carbono: más caro el transporte y la comida.

Juegos y apuestas, incluso depósitos y criptoactivos, gravados.

Sobrerregulación a fintech y cripto: freno a la innovación.

Cabal adujo que el proyecto no tiene ni pies ni cabeza, por lo que es una bomba de tiempo para el bolsillo de todos y para la economía nacional.

“Corresponde a las Comisiones Terceras y Cuartas tomar la única decisión responsable: archivar este proyecto de ley alcabalero e irresponsable. Los congresistas escogerán si se sintonizan con los ciudadanos o siguen arrodillados por dádivas a este gobierno decadente”, finalizó el presidente de Fenalco.