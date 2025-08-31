Colombia

Relaciones entre Colombia y Nigeria: Vicepresidenta Francia Márquez visita Abuya para promover cooperación y desarrollo

Empoderamiento femenino, educación y tecnología se destacan en la agenda de la vicepresidenta colombiana durante los encuentros formales y foros económicos en la capital nigeriana

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
Francia Márquez junto al primer
Francia Márquez junto al primer ministro de Madagascar, Christian Louis Ntsay - crédito @franciamarquezm/IG

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, llegó el sábado 30 de agosto de 2025 a Abuya, capital de Nigeria, para cumplir una agenda oficial de tres días dirigida a fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países.

Márquez fue recibida en el Aeropuerto Internacional Nnamdi Azikiwe por varios altos funcionarios del gobierno nigeriano, entre ellos el ministro de Innovación, Ciencia y Tecnología, Chief Uche Nnaji, la ministra de Asuntos de la Mujer, Imaan Sulaiman-Ibrahim, y la directora general de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias, Zubaida Umar.

Por su parte, a la vicepresidenta la acompaña su esposo, Rafael Yerney Pinillo Ocoró.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El motivo del viaje oficial de Francia Márquez a Nigeria

El portavoz de la vicepresidencia de Nigeria informó que la visita busca ampliar la cooperación bilateral en áreas como gobernanza, comercio, agricultura, energía, educación y seguridad.

La delegación de Colombia también incluye miembros del gabinete, altos funcionarios gubernamentales y representantes del sector empresarial, quienes mantendrán encuentros estratégicos con sus pares nigerianos, precisó el portal africano The Sun.

Turismo y conectividad aérea fue
Turismo y conectividad aérea fue uno de los puntos que se tocaron en la agenda - crédito @vicepresidenciacolombia/IG

Entre los resultados previstos del encuentro se contempla la firma de varios memorandos de entendimiento para impulsar la colaboración en empoderamiento de la mujer, comercio, aviación, manufactura, agricultura e intercambio cultural.

Durante la visita están programadas reuniones bilaterales de alto nivel, el Foro Empresarial Nigeria-Colombia, mesas redondas con la industria organizadas por el Ministerio Federal de Industria, Comercio e Inversión y una cumbre especializada en inteligencia artificial, lo que demuestra el interés compartido en innovación y desarrollo económico conjunto.

La visita, considerada de alto perfil, representa un avance relevante en el fortalecimiento de los lazos diplomáticos y en la creación de nuevos espacios de cooperación entre Nigeria y Colombia.

Márquez en el Primer Foro
Márquez en el Primer Foro de Negocios Colombia-Madagascar - crédito @vicepresidenciacolombia/IG

Qué se mencionó desde la Vicepresidencia de la República

El mismo día de la llegada de Márquez a territorio africano, se compartieron varias fotos de la llegada y las primeras reuniones que sostuvo la vicepresidenta.

“En el marco de la tercera visita oficial del Gobierno de Colombia a África, la vicepresidenta @franciamarquezm se reunió con el Primer Ministro de Madagascar, @christianlouisntsay, para fortalecer la cooperación bilateral y avanzar en una agenda conjunta de desarrollo”, se mencionó en la publicación.

Más adelante, se precisó que “la alta mandataria expresó el interés de Colombia de seguir avanzando en áreas clave como el intercambio comercial y cultural; transformación agrícola y agroindustrial; justicia climática; turismo sostenible; y reparaciones históricas”.

Todo lo anterior, “teniendo como base la experiencia exitosa de la #COP16 sobre Diversidad Biológica, la Vicepresidenta insistió en promover una coalición con los países africanos frente a una agenda de incidencia y reconocimiento de ‘Pueblos africanos y afrodescendientes’ en la #COP30, en Brasil”, finalizó el comunicado.

Mozambique y Madagascar son dos
Mozambique y Madagascar son dos de los países que hacen parte de la visita de Márquez por el continente africano - crédito @FranciaMarquezM/X

Como parte de la tercera visita oficial del Gobierno de Colombia a África, “se desarrolló el Primer Foro de Negocios Colombia-Madagascar, un espacio clave para consolidar alianzas empresariales y explorar nuevas oportunidades de negocio para el país”, agregó la segunda publicación que hizo la cuenta de la Vicepresidencia de la República en su cuenta de Instagram.

En ella se mencionaron además varios sectores estratégicos cuyo potencial se están revisando. Estos son:

  • Agroindustria “con creciente participación en el comercio bilateral”. explica el comunicado.
  • Metalmecánica y maquinaria agrícola, que se detallaron como “esenciales para el desarrollo rural sostenible”.
  • Turismo y conectividad aérea.

“Queremos que cada alianza empresarial sea también una apuesta por la inclusión de mujeres y jóvenes, por la sostenibilidad ambiental y por la justicia social”, destacó al final del encuentro Francia Márquez, que compartió varias fotos que sirvieron como recuerdo del viaje y los acuerdos que se llegaron en medio de las reuniones.

Temas Relacionados

Francia MárquezViaje a ÁfricaNigeriaMadagascarMozambiqueViaje oficialPor qué viajó Francia Márquez a ÁfricaVicepresidenta de la RepúblicaVicepresidente de ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Aparece video del accidente en el que murió la pareja dueña del restaurante El Rancherito: la camioneta quedó totalmente destruida

La escena registrada evidencia la gravedad del impacto: los testigos intentaron sin éxito auxiliar a los empresarios, quienes quedaron imposibilitados de ser rescatados debido al estado en que quedó la camioneta

Aparece video del accidente en

Icetex abrió nuevas convocatoria para créditos condonables: conozca los requisitos y las personas que serán beneficiarias

El programa especial respaldado por el Ministerio de Educación ofrece apoyo financiero a miembros de comunidades gitanas registrados oficialmente, facilitando el acceso a estudios superiores en Colombia

Icetex abrió nuevas convocatoria para

Fiestas clandestinas tienen desesperados a los habitantes de Bogotá: “Duran hasta 18 horas”

La denuncia se viralizó en la plataforma X, por lo que los ciudadanos están a la espera de prontas acciones por parte de las autoridades

Fiestas clandestinas tienen desesperados a

Rafael Dudamel se agarró con periodista en plena rueda de prensa: “Ojalá pudieses rendir cada 72 horas”

Deportivo Pereira actualmente está en el puesto 8 de la tabla de posiciones, pero podría terminar por fuera de la zona de clasificación al finalizar la novena fecha

Rafael Dudamel se agarró con

Qué pasará con el dólar en Colombia en septiembre de 2025: advierten las razones por las que podría subir de precio

El desenlace de la discusión del PGN y la reforma tributaria en el Congreso será decisivo para el futuro cambiario, ya que de estas decisiones dependerá la capacidad del Gobierno para equilibrar el gasto y financiar el déficit

Qué pasará con el dólar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Investigan crimen de alias El

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

Capturan a alias El Paisa, cabecilla logístico de las disidencias en Nariño: comunidades intentaron retener a las tropas militares

A la cárcel dos mujeres que reclutaban menores para las disidencias de ‘Iván Mordisco’: así era su modus operandi

ELN se atribuyó el homicidio de un hombre en Charalá, Santander: apareció con los ojos vendados y baleado

Autoridades reportan la masacre de cuatro personas en La Unión, Antioquia: la identidad de las víctimas no se ha establecido

ENTRETENIMIENTO

Martha Isabel Bolaños denunció abuso

Martha Isabel Bolaños denunció abuso por parte de un policía en aeropuerto de San Andrés: “Se enamoró de mí”

Feid armó el desorden con su ‘Coffee Party’ en Bogotá: cantó frente a cientos de fans

La exparticipante de ‘Yo me llamo 2025’ que imitó a Selena Quintanilla está en embarazo: este será el sexo y nombre de sus bebé

“Estoy casada”: Katiuska reveló en el ‘Desafío 2025’ que contrajo matrimonio con su pareja de hace ocho años

Elizabeth Loaiza pide “empatía” a sus seguidores luego de recibir críticas por la cicatriz que le dejaron los biopolímeros en sus glúteos

Deportes

Rafael Dudamel se agarró con

Rafael Dudamel se agarró con periodista en plena rueda de prensa: “Ojalá pudieses rendir cada 72 horas”

Dayro Moreno llegó a Barranquilla para sumarse a la selección Colombia: así lo anunció la FCF

James Rodríguez tuvo un destacado partido antes de unirse a la concentración con la selección Colombia: así lo calificó la prensa

En Turquía actualizan el parte médico de Jhon Jader Durán y dan pistas sobre su ausencia en la selección Colombia

Etapa 9 de la Vuelta a España: Egan Bernal sufre en el último puerto de montaña y sale del top 10