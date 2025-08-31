Colombia

Así presentó a su segundo hijo la cantante Miranda, primera ganadora de ‘La Voz Colombia’: “Llegaste rugiendo”

A sus 40 años, la cantante de música cristiana recibió a su segundo hijo, al que llamó Leonardo. Estas son las primeras imágenes del pequeño al que la artista paisa le dice de cariño ‘León’: “Te amo mi cachorro”

Danny Barros

Por Danny Barros

Guardar
Miranda Cardona presentó oficialmente a
Miranda Cardona presentó oficialmente a su segundo hijo al que llamó Leo - crédito @mirandanegra/Instagram

El nacimiento de Leonardo Guerrero Miranda, el segundo hijo de Miranda Cardona, representó un motivo de celebración tanto para la reconocida cantante como para sus seguidores. A los 40 años, la primera ganadora de La Voz Colombia compartió la noticia en sus redes sociales, acompañando el anuncio con un mensaje emotivo y un video que mostraba las primeras imágenes del recién nacido.

“Llegaste rugiendo, abriéndote paso en las entrañas de mamá, como la misma luz que traspasa la oscuridad más densa. Te amo mi pequeño cachorro. ¡Eres bendición!”, expresó la artista en su cuenta de Instagram, junto a un video donde se observa la mano del bebé aferrada al dedo de su madre y el primer encuentro entre hermanos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El anuncio, realizado el 25 de agosto de 2025, generó cerca de mil ‘me gusta’ y numerosos mensajes de felicitación. Admiradores y amigos de la cantante dejaron comentarios como “Felicidades y bendiciones”, “Te deseo lo mejor en esta nueva etapa” y “Ya quiero conocer a ese bebé”, reflejando el aprecio y la cercanía que Miranda mantiene con su audiencia. Otros mensajes, cargados de buenos deseos, celebraron la llegada de Leonardo y el crecimiento de la familia.

Miranda Cardona, primera ganadora de 'La Voz Colombia' compartió emotiva bienvenida a su segundo hijo al que tuvo a sus 40 años - crédito @mirandanegra/Instagram

El embarazo de Miranda Cardona, documentado desde marzo de 2025, se convirtió en un tema recurrente en sus redes sociales. La artista, originaria de Bello, Antioquia, compartió con sus más de 50.000 seguidores detalles de esta etapa, desde la publicación de la ecografía hasta la celebración del baby shower en junio, donde familiares y amigos organizaron juegos y un banquete para dar la bienvenida al nuevo integrante.

Durante el proceso de gestación, Miranda destacó la importancia del ejercicio para su bienestar y continuó con sus presentaciones y actividades profesionales, priorizando siempre su salud. En sus publicaciones, la cantante manifestó su sorpresa y gratitud por la maternidad a los 40 años, señalando que la noticia la motivó especialmente por ser la única mujer en casa.

Miranda Cardona alcanzó notoriedad en 2012 al convertirse en la primera ganadora de la temporada número uno del concurso musical, un logro que le mereció el millonario reconocimiento de 300 millones de pesos y un contrato con la disquera Universal Music.

Con 40 años, Miranda Cardona
Con 40 años, Miranda Cardona se convertirá en madre por segunda vez - crédito @mirandanegra/Instagram

Su paso por el reality, donde interpretó canciones religiosas y conquistó tanto al público como al jurado integrado por figuras como Carlos Vives, Andrés Cepeda, Ricardo Montaner y Fanny Lu, marcó el inicio de una carrera artística que ha mantenido activa hasta la actualidad. La cantante ha equilibrado su vida profesional y personal, compartiendo con sus seguidores tanto sus proyectos musicales como momentos familiares significativos.

Él es el esposo de Miranda Cardona y padre de sus dos hijos

El entorno familiar de Miranda incluye a Andrés Guerrero Ruiz, productor musical galardonado con un Latin Grammy y padre de Leonardo. Guerrero Ruiz ha trabajado con artistas como Sebastián Yatra, John Legend, Danna, Guaynaa y Tini, y cuenta con una presencia destacada en el ámbito musical. La pareja, que suma cerca de 10.000 seguidores en la cuenta de Andrés, ha optado por mostrar en redes sociales tanto sus colaboraciones profesionales como instantes íntimos, como viajes y celebraciones en el hogar.

Miranda Cardona contó que espera
Miranda Cardona contó que espera un niño al que llamará Leonardo - crédito @mirandanegra/Instagram

A pesar de su preferencia por mantener ciertos aspectos de su vida privada, Miranda y Andrés han compartido con su comunidad digital la felicidad de formar nuevamente una familia. La exposición pública de la pareja en redes sociales ha permitido a sus seguidores acompañar de cerca cada etapa, desde el anuncio del embarazo hasta el nacimiento de Leonardo, fortaleciendo el vínculo con su audiencia.

Tras su victoria en La Voz Colombia, Miranda Cardona recibió el respaldo de Universal Music para la producción de un material discográfico, lo que representó un impulso para su carrera en el circuito pop. El premio económico y el reconocimiento obtenido en el reality consolidaron su posición en la industria musical, permitiéndole continuar con nuevos proyectos y mantener una presencia constante en el panorama artístico colombiano.

En este nuevo capítulo personal y profesional, Miranda Cardona ha expresado su agradecimiento por la oportunidad de ser madre nuevamente, recibiendo con optimismo las promesas que la vida le ofrece en esta etapa.

Temas Relacionados

Miranda CardonaLa Voz ColombiaMiranda La Voz ColombiaGanadora de La Voz ColombiaMiranda actualmenteMiranda esposoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Los memes que dejó el primer capítulo de ‘Miss Universe Colombia: El reality’: “Hasta las más feas están más bonitas que Yina Calderón”

El nuevo formato que elegirá a la representante de los colombianos para el certamen universal dejó más dudas que certezas entre los seguidores de los concursos de belleza

Los memes que dejó el

Andrés Pastrana calificó de “graves” las acusaciones que hizo Álvaro Uribe: “¿Proponer el Gobierno reuniones para evitar matanzas?”

El pronunciamiento del expresidente Pastrana se dio cuando Álvaro Uribe Vélez afirmó que se negó a reunirse con Gustavo Petro tras el atentado que acabó con la vida de Miguel Uribe

Andrés Pastrana calificó de “graves”

Gustavo Petro regañó a Ricardo Roa por polémico contrato de regasificación entregado a uno de sus amigos: “Debe romper de inmediato”

El presidente de Ecopetrol habría beneficiado a uno de sus más cercanos alfiles para quedarse con un jugoso contrato para regasificar el gas importado que ordenó el presidente

Gustavo Petro regañó a Ricardo

El nuevo fracaso del Gobierno Petro para tomar control de la expedición de pasaportes: estas son las cartas que le quedan

El proceso de transición hacia un nuevo modelo estatal enfrenta obstáculos técnicos, dudas regulatorias y la presión de cumplir estándares internacionales antes de mayo de 2026

El nuevo fracaso del Gobierno

A Yerry Mina lo desnudaron en pleno partido del Cagliari contra el Napoli en la Serie A de Italia

El defensor fue uno de los mejores calificados de su equipo en la derrota contra el vigente campeón de la Serie A, previo a unirse a la concentración de la selección Colombia

A Yerry Mina lo desnudaron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

A la cárcel dos mujeres

A la cárcel dos mujeres que reclutaban menores para las disidencias de ‘Iván Mordisco’: así era su modus operandi

ELN se atribuyó el homicidio de un hombre en Charalá, Santander: apareció con los ojos vendados y baleado

Autoridades reportan la masacre de cuatro personas en La Unión, Antioquia: la identidad de las víctimas no se ha establecido

Infante de Marina muere en Buenaventura tras ataque con dron explosivo atribuido a disidencia de las Farc

Video: Armada Nacional fue atacada con canoa bomba en el río Guaviare; no se reportaron heridos

ENTRETENIMIENTO

Los memes que dejó el

Los memes que dejó el primer capítulo de ‘Miss Universe Colombia: El reality’: “Hasta las más feas están más bonitas que Yina Calderón”

Belinda se arrodilló ante Shakira para agradecer que la invitó a cantar con ella en Ciudad de México: “Cumplí un sueño”

Antonio de la Rúa sigue de gira con Shakira: el exnovio de ‘la Loba’ fue visto coreando ‘Día de enero’ en Ciudad de México

Ya están abiertas las votaciones en ‘Miss Universe Colombia, el reality’: este es el paso a paso para elegir a su favorita

Festival Estéreo Picnic: estos son los artistas con más presencias en la historia, uno estará en 2026

Deportes

Etapa 9 de la Vuelta

Etapa 9 de la Vuelta a España: Egan Bernal sufre en el último puerto de montaña y sale del top 10

A Yerry Mina lo desnudaron en pleno partido del Cagliari contra el Napoli en la Serie A de Italia

Este fue el jugador que inauguró la concentración de la selección Colombia en Barranquilla para los dos últimos partidos de la Eliminatoria

Esta será la camiseta de Colombia en caso de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026: un homenaje a Gabriel García Márquez

La Dimayor se pronunció tras la muerte de hincha arrollado por el bus del Deportivo Cali