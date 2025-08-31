Así presentó a su segundo hijo la cantante Miranda, primera ganadora de ‘La Voz Colombia’: “Llegaste rugiendo”

Miranda Cardona presentó oficialmente a su segundo hijo al que llamó Leo - crédito @mirandanegra/Instagram

El nacimiento de Leonardo Guerrero Miranda, el segundo hijo de Miranda Cardona, representó un motivo de celebración tanto para la reconocida cantante como para sus seguidores. A los 40 años, la primera ganadora de La Voz Colombia compartió la noticia en sus redes sociales, acompañando el anuncio con un mensaje emotivo y un video que mostraba las primeras imágenes del recién nacido.

“Llegaste rugiendo, abriéndote paso en las entrañas de mamá, como la misma luz que traspasa la oscuridad más densa. Te amo mi pequeño cachorro. ¡Eres bendición!”, expresó la artista en su cuenta de Instagram, junto a un video donde se observa la mano del bebé aferrada al dedo de su madre y el primer encuentro entre hermanos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El anuncio, realizado el 25 de agosto de 2025, generó cerca de mil ‘me gusta’ y numerosos mensajes de felicitación. Admiradores y amigos de la cantante dejaron comentarios como “Felicidades y bendiciones”, “Te deseo lo mejor en esta nueva etapa” y “Ya quiero conocer a ese bebé”, reflejando el aprecio y la cercanía que Miranda mantiene con su audiencia. Otros mensajes, cargados de buenos deseos, celebraron la llegada de Leonardo y el crecimiento de la familia.

Miranda Cardona, primera ganadora de 'La Voz Colombia' compartió emotiva bienvenida a su segundo hijo al que tuvo a sus 40 años - crédito @mirandanegra/Instagram

El embarazo de Miranda Cardona, documentado desde marzo de 2025, se convirtió en un tema recurrente en sus redes sociales. La artista, originaria de Bello, Antioquia, compartió con sus más de 50.000 seguidores detalles de esta etapa, desde la publicación de la ecografía hasta la celebración del baby shower en junio, donde familiares y amigos organizaron juegos y un banquete para dar la bienvenida al nuevo integrante.

Durante el proceso de gestación, Miranda destacó la importancia del ejercicio para su bienestar y continuó con sus presentaciones y actividades profesionales, priorizando siempre su salud. En sus publicaciones, la cantante manifestó su sorpresa y gratitud por la maternidad a los 40 años, señalando que la noticia la motivó especialmente por ser la única mujer en casa.

Miranda Cardona alcanzó notoriedad en 2012 al convertirse en la primera ganadora de la temporada número uno del concurso musical, un logro que le mereció el millonario reconocimiento de 300 millones de pesos y un contrato con la disquera Universal Music.

Con 40 años, Miranda Cardona se convertirá en madre por segunda vez - crédito @mirandanegra/Instagram

Su paso por el reality, donde interpretó canciones religiosas y conquistó tanto al público como al jurado integrado por figuras como Carlos Vives, Andrés Cepeda, Ricardo Montaner y Fanny Lu, marcó el inicio de una carrera artística que ha mantenido activa hasta la actualidad. La cantante ha equilibrado su vida profesional y personal, compartiendo con sus seguidores tanto sus proyectos musicales como momentos familiares significativos.

Él es el esposo de Miranda Cardona y padre de sus dos hijos

El entorno familiar de Miranda incluye a Andrés Guerrero Ruiz, productor musical galardonado con un Latin Grammy y padre de Leonardo. Guerrero Ruiz ha trabajado con artistas como Sebastián Yatra, John Legend, Danna, Guaynaa y Tini, y cuenta con una presencia destacada en el ámbito musical. La pareja, que suma cerca de 10.000 seguidores en la cuenta de Andrés, ha optado por mostrar en redes sociales tanto sus colaboraciones profesionales como instantes íntimos, como viajes y celebraciones en el hogar.

Miranda Cardona contó que espera un niño al que llamará Leonardo - crédito @mirandanegra/Instagram

A pesar de su preferencia por mantener ciertos aspectos de su vida privada, Miranda y Andrés han compartido con su comunidad digital la felicidad de formar nuevamente una familia. La exposición pública de la pareja en redes sociales ha permitido a sus seguidores acompañar de cerca cada etapa, desde el anuncio del embarazo hasta el nacimiento de Leonardo, fortaleciendo el vínculo con su audiencia.

Tras su victoria en La Voz Colombia, Miranda Cardona recibió el respaldo de Universal Music para la producción de un material discográfico, lo que representó un impulso para su carrera en el circuito pop. El premio económico y el reconocimiento obtenido en el reality consolidaron su posición en la industria musical, permitiéndole continuar con nuevos proyectos y mantener una presencia constante en el panorama artístico colombiano.

En este nuevo capítulo personal y profesional, Miranda Cardona ha expresado su agradecimiento por la oportunidad de ser madre nuevamente, recibiendo con optimismo las promesas que la vida le ofrece en esta etapa.