Muerte de Valeria Afanador: las autoridades tienen varias hipótesis sobre su desaparición y dos sospechosos

El gobernador de Cundinamarca y las autoridades han resaltado que en el punto en el que se encontró el cuerpo se hicieron búsquedas exhaustivas, lo que abre el debate a varias teorías sobre cómo llegó el cuerpo a la zona

Daniel Ospina

Daniel Ospina

Las autoridades detuvieron a dos sospechosos por "comportamientos particulares" durante los días en que Valeria Afanador estuvo desaparecida - crédito Bomberos Cundinamarca y redes sociales/X

El hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador en el río Frío de Cajicá, tras 18 días de búsqueda, tiene conmocionado al país. Entre muestras de dolor e indignación hay un claro llamado de la comunidad para que el caso no quede impune y se establezcan las circunstancias que rodearon su muerte.

El caso reviste una complejidad adicional, puesto que el cadaver se encontró en una zona que, de acuerdo con las autoridades, fue inspeccionada en los días anteriores de manera repetida, a 200 metros del Gimnasio Campestre Los Laureles, colegio en el que estudiaba Valeria y donde fue vista por última vez el pasado 12 de agosto.

Durante la búsqueda, se emitió una circular amarilla de Interpol y se desplegó un equipo que recorrió tanto los alrededores del colegio como municipios cercanos, contando con el apoyo de perros y drones.

A la espera del informe de Medicina Legal para determinar si hubo signos de violencia contra Valeria, las autoridades mantienen bajo vigilancia a dos sospechosos por el hecho, de los que se desconoce su identidad, por el momento.

Según reportó Noticias RCN, las sospechas alrededor de los dos individuos surgieron por “comportamientos particulares” durante los días en que la menor estuvo desaparecida.

El mismo informativo tuvo acceso a un video en el que se observa el momento en que la menor abandonó el centro educativo, en la hora del recreo, atravesando una zona de arbustos, siendo el último registro audiovisual de la niña del que se tiene constancia antes de que perdiese la vida.

La menor abandonó el centro educativo por una zona con arbustos, según pudieron captar las cámaras. Las autoridades investigan las circunstancias - crédito Captura de Pantalla Noticias RCN

Este hecho es motivo de investigación, pues ahora se intenta determinar si hubo alguien que la incitara a abandonar el colegio, y si alguno de los dos sospechosos estuvo involucrado.

La Policía anunció la asignación de 15 investigadores del Grupo Élite de la Dijin para liderar el caso, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, según declaró el general Carlos Fernando Triana.

Familia de Valeria Afanador y Defensorioa del Pueblo denunciaron fallas en la investigación por su desaparición

El mismo viernes 29 de agosto, horas antes de que el cuerpo de la menor fuese encontrado en el rio Frío, la familia Afanador Cárdenas denunció ante la opinión pública lo que calificaron como graves irregularidades en la investigación por la desaparición y posterior hallazgo sin vida de su hija.

Los padres advirtieron sobre “omisiones y posibles negligencias institucionales”. Recordaron que la Defensoría del Pueblo alertó sobre “graves deficiencias” en el manejo del caso, pues no se activaron protocolos de búsqueda de manera oportuna. Por ejemplo, la circular amarilla de Interpol se emitió siete días después de la desaparición, retraso que calificaron como “injustificado”.

La familia también señaló que no se activó de inmediato el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, lo que, a su juicio, agravó el riesgo sobre la vida de la menor. Además, cuestionaron que la institución educativa en la que estudiaba Valeria tardara en notificar su desaparición, no sin remarcar que esto no exime al Estado de su responsabilidad principal.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo emitió un informe el jueves 28 de agosto en el que también identificó graves deficiencias en los procedimientos estatales durante la investigación por la desaparición de Valeria Afanador.

En las tres páginas del informe de la Defensoría, se mencionó la demora por parte de la institución educativa en dar aviso a las autoridades, tan pronto conocieron la desaparición de la menor, con síndrome de Down - crédito Defensoría del Pueblo

La entidad nacional señaló que se incumplieron los principios del interés superior de la niñez y la protección integral, lo que derivó en un serio quebrantamiento del deber estatal de resguardar y restablecer los derechos de la menor.

Se habrían podido ejecutar acciones coordinadas con las autoridades municipales para establecer controles en las entradas y salidas del municipio, así como en diferentes medios de transporte local”, se expresó en el informe.

