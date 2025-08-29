Colombia

Sergio Fajardo se le midió a la cocina: le enseñó a Ibai la receta de la arepa, todo quedó en video

El político colombiano fue una de las personas que intervino en el ‘Mundial de los Desayunos’, haciendo mención directa a la edición y formato del certamen

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
Un elemento que distingue a esta iniciativa es la transparencia y trazabilidad del proceso de votación - crédito @sergiofajardov / TikTok

Las redes sociales han sido escenario en los últimos días de una competencia gastronómica inesperada, impulsada por Ibai Llanos, figura central del mundo del streaming en español y conocido por su capacidad para movilizar audiencias masivas a través de ideas novedosas.

Utilizando su plataforma digital, Ibai lanzó El Mundial de los Desayunos, una competición que pone en el centro del debate la comida matutina de 16 países, lo que genera entusiasmo, participación global y discusiones sobre tradiciones culinarias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En los perfiles oficiales del propio Ibai, la dinámica se apoya en la interacción directa con sus seguidores, que desde el 18 de agosto de 2025, pueden participar activamente votando por sus opciones favoritas en la sección de comentarios de las publicaciones de TikTok. Allí, cada país aparece en el listado, y la mecánica consiste en conceder un “Me gusta” al país que se desea apoyar. De esta manera, el público es el jurado exclusivo, lo que determinará cuáles cocinas nacionales siguen en carrera hacia la gran final, prevista para septiembre.

crédito @ibaillanos/IG
crédito @ibaillanos/IG

La propuesta, según explicó el creador español a través de sus canales digitales, surge de una pregunta que, tanto en internet como en la vida cotidiana, suele generar debates y la interrogante de “¿Cuál es la mejor comida del mundo?”. Llanos mencionó que son habituales las discusiones en torno a la gastronomía mexicana, colombiana, argentina, peruana o española, y justificó la competencia, por lo que afirmó: “Muchos dicen que la mexicana, la colombiana, la argentina, la peruana, la española... Para acabar con el debate he creado El mundial de los desayunos“. Esta declaración fue acompañada del lanzamiento formal del certamen, que de inmediato se convirtió en tendencia en redes y sumó votos, memes y argumentos a favor de las cocinas participantes.

Sergio Fajardo hizo parte de la dinámica

El político colombiano Sergio Fajardo fue una de las personas que intervino en la conversación digital, haciendo mención directa a la edición y formato del certamen.

El precandidato presidencial se refirió
El precandidato presidencial se refirió a la degustación de arepas realizada por Ibai, en el que opinó que “no era la adecuada” - crédito @sergiofajardo / X / @ibaillanos / IG

El precandidato presidencial se refirió a la degustación de arepas realizada por Ibai, en el que opinó que “no era la adecuada”, lo que utilizó como argumento para alentar a sus compatriotas a apoyar a Colombia en su duelo frente a Venezuela durante los cuartos de final. Esta clase de intervenciones evidencian hasta qué punto la competencia traspasó las fronteras gastronómicas para instalarse en el debate cultural y mediático del momento.

Un elemento que distingue a esta iniciativa es la transparencia y trazabilidad del proceso de votación, pues a diferencia de otros concursos en los que un jurado especializado toma las decisiones, en esta ocasión, la voz de los seguidores hace avanzar a cada país, lo que también da la oportunidad a diferentes personalidades integrarse y ser parte de la dinámica, como lo hizo en esta ocasión el precandidato presidencial.

Además, la estructura permite también que los debates sean públicos y se movilicen grandes comunidades de fans para respaldar a su nación, lo que ha contribuido a que algunas publicaciones acumulen cientos de miles de interacciones en cuestión de horas.

Un certamen que tomó fuerza

Colombia participa con las arepas
Colombia participa con las arepas - crédito @ibaillanos/IG

Cabe destacar que uno de los enfrentamientos más comentados fue el que enfrentó a Perú y México, dos países con gran prestigio internacional por la diversidad y calidad de sus propuestas culinarias. A raíz de esta contienda, las redes se inundaron de mensajes de apoyo y defensa de los platos típicos, mostrando ejemplos de desayunos como el tamal mexicano, el pan de yuca colombiano, la tortilla española, o los anticuchos peruanos, muchos de los cuales fueron destacados en publicaciones y comentarios. No solo los usuarios anónimos participaron, sino que figuras públicas también sumaron su voz.

Diversos detalles enriquecieron el certamen. Por ejemplo, las publicaciones en TikTok sirvieron no solo para votar, sino para intercambiar recetas, sugerir nuevos platos e incluso reafirmar lazos de identidad nacional. La proyección internacional de la iniciativa se vio potenciada por la presencia de países de América Latina y Europa, lo que refleja la pluralidad de costumbres en torno al desayuno y acentuando el valor simbólico de la competencia.

Temas Relacionados

Sergio FajardoIbai LlanosMundial de los DesayunosPrecandidato presidencialColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Abogado de la familia de Valeria Afanador exige justicia tras el hallazgo del cuerpo de la menor en Cajicá

El hallazgo del cadáver de la niña de 10 años, reportada como desaparecida desde el 12 de agosto, generó el rechazo de las autoridades y de sus familiares

Abogado de la familia de

Un goleador veterano, Colombia replica la estrategia de Maradona con Palermo para clasificar al mundial

La última convocatoria de la Tricolor sorprendió por la inclusión de Dayro Moreno en la lista de delanteros

Un goleador veterano, Colombia replica

Petro dejó esperando por horas a adultos mayores en Bucaramanga: llegaron a las 11 a. m. al punto de encuentro

El jefe de Estado no ha dado ningún tipo de explicación por el retraso, a pesar de que su intervención estaba programada para las 2:00 p. m.

Petro dejó esperando por horas

Resultados Sinuano Día del 29 de agosto 2025

Sinuano lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Resultados Sinuano Día del 29

Esta fue la reacción de Dayro Moreno al enterarse de su regreso a la selección Colombia: “Gracias por la confianza”

El jugador del Once Caldas interpretó este gesto como un reconocimiento al esfuerzo acumulado durante su carrera

Esta fue la reacción de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofensiva del Ejército contra el

Ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Támesis, Antioquia, dejó un muerto y varios capturados

Capturaron en una estación de Transmilenio a ‘Morrocoyo’: el señalado cabecilla de las AUC habría estado bajo las órdenes de Hernán Giraldo

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

ENTRETENIMIENTO

‘Narcos’, la serie que potenció

‘Narcos’, la serie que potenció el polémico “narcoturismo” en Colombia, cumple 10 años

Esta es la fortuna que cobra Beéle por cantar en una fiesta privada: se conocieron detalles de un evento en el que se presentó

Shakira enterneció con dedicatoria a su padre durante concierto en México al ritmo de mariachis: “Se sentiría muy orgulloso”

Karina García respondió con mensaje espiritual tras polémica llamada entre su exeditor y Laura G: “Dejemos que todo fluya”

La ‘Barbie colombiana’ respondió a los señalamientos sobre su trabajo: “Jamás he sido prepago”

Deportes

Un goleador veterano, Colombia replica

Un goleador veterano, Colombia replica la estrategia de Maradona con Palermo para clasificar al mundial

Esta fue la reacción de Dayro Moreno al enterarse de su regreso a la selección Colombia: “Gracias por la confianza”

Dayro Moreno regresa a la selección Colombia tras nueve años: así fue su paso por la Tricolor

Así formaría la selección Colombia contra Bolivia en las eliminatorias: Néstor Lorenzo mueve sus fichas

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Países Bajos de la Fórmula 1: Lando Norris dominó en las prácticas libres