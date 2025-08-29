Padres de Valeria Afanador, la niña que lleva 17 días desaparecida en Cajicá, hablaron tras revelación de nuevos videos: “Nadie la está buscando”

Manuel Afanador y Luisa Cárdenas, padres de Valeria Afanador, menor de 10 años, desaparecida el 12 de agosto de 2025 - crédito redes sociales

La desaparición de Valeria Afanador, menor de 10 años, ha generado una profunda preocupación entre sus familiares y la comunidad de Cajicá desde el pasado 12 de agosto, cuando se le vio por última vez en el colegio Gimnasio Campestre Los Laures.

Sus padres, Manuel Afanador y Luisa Cárdenas, han expresado en diversas entrevistas el temor y la ansiedad que los embarga ante la ausencia de noticias sobre el paradero de su hija.

“Nuestra hija, Valeria Afanador, lleva desaparecida desde el 12 de agosto y no hemos recibido ninguna información que nos permita saber dónde está. Cada minuto sin noticias nos llena de más incertidumbre y miedo”, compartieron durante una intervención en el programa de radio Aqui y ahora.

Según relataron sus padres, la última vez que vieron a Valeria fue en las instalaciones del colegio Gimnasio Campestre Los Laures, en el municipio de Cajicá.

“Recuerdo dejarla en la puerta del colegio. Estaba contenta porque habían organizado una actividad especial ese día, pero nunca imaginamos que esa sería la última vez que la veríamos”, señaló Manuel Afanador.

“Desde ese momento comenzó nuestra pesadilla. Nadie la ha visto salir del colegio, ni hay cámaras que la sigan fuera del sitio. Es como si se hubiera desvanecido”, agregó.

Manuel Afanador continua la búsqueda de su hija de 10 años que desaparecida en Cajicá - crédito redes sociales/X

El dolor y la frustración han sido una constante en estos días para la familia Afanador Cárdenas.

Según expresó Luisa Cárdenas, “vivir sin saber dónde está tu hija es lo más duro que puede pasarle a una madre. No logro dormir, no puedo concentrarme en nada más que no sea imaginarla y preguntarme si está bien, si tiene miedo, si necesita ayuda”.

La familia ha mantenido la esperanza pese a la falta de noticias o pistas. “Nos aferramos a la fe de que está con vida y que alguien puede ayudarnos a encontrarla”, expresó la madre.

A lo largo de la entrevista, ambos padres insistieron en la colaboración y acompañamiento que han recibido por parte de familiares, vecinos y autoridades locales.

“Desde el primer día, la Policía y los organismos de búsqueda se han comunicado con nosotros. Han seguido todas las rutas posibles, revisado las cámaras del colegio y de las calles cercanas, rastreado el sector junto a voluntarios y caninos. Les estamos muy agradecidos”, comentó Afanador.

- crédito Captura de Pantalla Noticias RCN

Además, destacó que la solidaridad de la comunidad ha sido sobresaliente.

“Vecinos, conocidos y aun personas que no nos conocían antes, nos han dado apoyo, organizan jornadas y nos mandan mensajes de ánimo. Sin todo esto no hubiéramos tenido fuerzas para seguir”, agregó.

Pese a las múltiples labores de rastreo y las hipótesis que han surgido en redes sociales, la familia hizo hincapié en que las autoridades no manejan ninguna línea de investigación relacionada con rapto o secuestro.

“Queremos aclarar que la Policía nos ha reiterado que no hay ninguna evidencia de rapto, ni pistas que apunten a un secuestro. Hasta ahora, no hay indicios de ningún tipo de extorsión ni llamadas sospechosas, solo el inmenso vacío que ha dejado Valeria”, puntualizó Cárdenas.

Para los padres, enfrentar comentarios sin fundamento o versiones no contrastadas es un dolor adicional.

“Le pedimos a la gente que no especule, que no difunda rumores infundados. Lo que más necesitamos es información cierta o cualquier dato que pueda orientar la búsqueda de nuestra hija”, subrayó Manuel Afanador.

Tres días se cumplen desde la desaparición de la niña de 10 años en Cajicá - crédito Bomberos Cundinamarca

La familia también recalcó que las jornadas de búsqueda han incluido recorridos por zonas rurales y urbanas, la colaboración de brigadas caninas y el monitoreo de hospitales, terminales y establecimientos aledaños al colegio.

“No hemos escatimado esfuerzo. Todos los días recorremos nuevas rutas, hablamos con la gente, pegamos afiches y preguntamos en los comercios. No queremos que la gente olvide el rostro de Valeria ni el propósito de encontrarla”, afirmó la madre.

Las redes sociales y los grupos de mensajería han sido aliados, pero también han implicado un reto emocional para los padres de la niña.

“Agradecemos a quienes comparten la foto de nuestra hija y los números de contacto. Sabemos que muchos lo hacen con el corazón. Insistimos en que la información que circule sea siempre verificada y provenga de fuentes oficiales”, pidieron los Afanador Cárdenas en la emisora.

Interpol emitió circular amarilla para que otros países contribuyan con la búsqueda de la menor - crédito Interpol

El llamado principal de Manuel Afanador y Luisa Cárdenas es a la solidaridad de la ciudadanía: “Pedimos de corazón que, si alguien sabe algo, por favor lo comunique a las autoridades. Nos aferramos a la esperanza, no vamos a descansar hasta hallar a nuestra hija”, aseguraron durante la entrevista en Aqui y ahora.

Desde la desaparición de Valeria Afanador, el municipio de Cajicá, la comunidad educativa y toda la familia han mantenido la búsqueda activa esperando cualquier pista que conduzca a su ubicación. “Cualquier información, por pequeña que parezca, puede ser clave. Rogamos a quien sepa algo que ayude a que volvamos a abrazar a nuestra hija (...) Nadie está buscando a Valeria, estoy pidiendo ayuda a organismos internacionales”, concluyeron sus padres, sintiendo el respaldo de quienes han acompañado su búsqueda y renovando su compromiso de no claudicar hasta tener una respuesta definitiva.