La historia de ‘Bola’, uno de los delincuentes más buscados en Itagüí: metió a su mamá en la cárcel y después le pidió perdón en redes sociales

Alias Bola coordinaba la distribución de drogas y la recaudación de rentas ilícitas en varios barrios de Itagüí - crédito Policía Nacional

La reciente captura de Juan Camilo Jaramillo, conocido como alias Bola, fue una noticia importante para la comunidad de Itagüí, Antioquia.

Considerado uno de los delincuentes más buscados del municipio, fue detenido el jueves 28 de agosto de 2025 en el sector de Ditaires, tras un operativo coordinado por la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad local.

Sobre él pesaban cargos por concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y violencia intrafamiliar, lo que lo había convertido en un objetivo prioritario para las autoridades, que ofrecían una recompensa de hasta trece millones de pesos por información que permitiera su captura.

Juan Camilo Jaramillo, señalado cabecilla del microtráfico en Antioquia, fue detenido tras un operativo en Ditaires, debilitando una red criminal que generaba millones diarios - crédito @AlcaldiaItagui/X

El operativo que permitió la detención de alias Bola se desarrolló en el barrio Ditaires, específicamente en el sector Las Margaritas. Uniformados de la Policía Nacional, durante patrullajes de control y prevención, identificaron al sospechoso, quien intentó evadir el cerco policial.

Fue interceptado y, tras verificar sus antecedentes, se confirmó que tenía una orden de captura vigente emitida por un juzgado de Medellín. La acción policial contó con el apoyo de información ciudadana, un factor que resultó determinante para ubicar al presunto cabecilla.

La trayectoria criminal de alias Bola no se limita a los delitos por los que fue capturado en esta ocasión. De acuerdo con la Policía Nacional, su nombre ya figuraba en investigaciones previas relacionadas con el microtráfico en la región.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad de Itagüí informan sobre el resultado del operativo que permitió la detención del cabecilla criminal - crédito @AlcaldiaItagui/X

En marzo de 2025, habría logrado escapar de un operativo en el que fueron detenidos nueve integrantes de la misma estructura criminal. Además de las sentencias condenatorias por concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes, sobre él pesaba una orden de captura por violencia intrafamiliar, tras denuncias de maltrato físico a su compañera sentimental.

Dentro de la estructura criminal, alias Bola desempeñaba un papel central. Las autoridades lo señalan como el coordinador de la distribución de sustancias alucinógenas en las denominadas plazas de vicio de los barrios Yarumito, San Pío X, Guamalito y La Independencia.

Su función incluía la recaudación de las rentas ilícitas generadas por estas actividades, que superaban los seis millones de pesos diarios, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Itagüí y la Alcaldía municipal. El brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, destacó que la captura de Bola representa un avance en la desarticulación de las estructuras criminales que operan en el sur del Valle de Aburrá.

La captura de alias Bola conmociona a Itagüí y debilita estructura criminal en Antioquia - crédito @AlcaldiaItagui/X

El caso de alias Bola cobró especial notoriedad por el trasfondo familiar que lo rodea. En 2024, durante un allanamiento en una vivienda del barrio La Finquita, las autoridades capturaron a su madre, identificada como Sandra, y a su hermano Johann.

En esa operación, la Policía incautó 600 dosis de estupefacientes, un supresor de sonido para arma de fuego y máquinas de armado artesanal de cigarrillos. Tanto la madre como el hermano de Bola recibieron medida de aseguramiento intramural por parte de un juez.

Poco después del operativo en La Finquita, alias Bola publicó en sus redes sociales una imagen en la que aparecían su madre y su hermano, acompañada del mensaje: “Mi vieja, mi vieja, perdón”. Este gesto, divulgado por la alcaldía, generó un intenso debate en la comunidad, al evidenciar el impacto humano y familiar de las actividades delictivas.

Imagen publicada por alias Bola en redes sociales, en la que aparece junto a su madre y su hermano, acompañada del mensaje “Mi vieja, mi vieja, perdón”, tras el allanamiento y detención de sus familiares - crédito @AlcaldiaItagui/X

Las autoridades de Itagüí han destacado la importancia de la colaboración ciudadana en la captura de alias Bola. Rafael Otálvaro, secretario de Seguridad del municipio, afirmó que el ahora detenido era el responsable de coordinar la venta de drogas en varias zonas y de recaudar las ganancias de estas actividades ilícitas.

“Este delincuente, alias Bola, es el responsable de coordinar la distribución de sustancias alucinógenas en las denominadas plazas de vicio de los barrios Yarumito, San Pío, Guamalito y La Independencia, así como de recaudar el dinero producto de estas actividades ilícitas, con rentas criminales de más de $6.000.000 diarios. No damos tregua a la delincuencia y este también cayó: madre e hijos judicializados por el mismo delito”, declaró Otálvaro.