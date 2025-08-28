Colombia

Yina Calderón aremetió de nuevo contra Andrea Valdiri antes del combate de boxeo que las enfrentará: “Quería hacerme pelear sin casco”

La empresaria de fajas compartió una contundente opinión respecto a lo que, supuestamente, habría sucedido para que ella aceptara participar en el combate que tendrá con la bailarina

Yina Calderón revela supuesta situación
Yina Calderón revela supuesta situación que habría ocurrido con la pelea entre ella y Andrea Valdiri antes de aceptarla - crédito @yinacalderóntv/IG

Yina Calderón habló de la pelea que sostendrá contra Andrea Valdiri el próximo mes de octubre en Bogotá y se refirió a las condiciones con las que habría aceptado el encuentro, dejando varias frases que encendieron las redes sociales.

En un video compartido con sus seguidores, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no se guardó nada y dejó claro que, según ella, es la verdadera figura del evento.

Con un tono directo y sin filtro, Calderón aseguró que hubo intentos de imponerle condiciones desventajosas en el combate: “El chisme es que Tronchatoro (como se refiera a Andrea Valdiri) me quería ver la cara de marica y hacerme pelear sin casco y con guante de diez. Pero como yo soy una hijueputa, ustedes saben que yo soy Sayayina, yo le dije: ‘La chimba, lola’”, afirmó.

La creadora de contenido también recalcó que su presencia es la que le da peso al enfrentamiento, dejando entrever que sin ella el combate con Valdiri no se hubiera concretado.

Yina Calderón calienta motores y
Yina Calderón calienta motores y asegura que es la estrella de la pelea contra Andrea Valdiri en Bogotá - crédito @stream_fighters/Instagram

Aunque el evento no es mío y no mando yo ni nada por el estilo, pero yo soy la estrella de la pelea de las dos, mi amor. Porque usted no iba a pelear si no me subía yo. Entonces, agradezca que yo le acepté que usted fuera mi rival”, dijo con contundencia.

Calderón incluso reveló que los organizadores le ofrecieron otras rivales, incluso del extranjero: “Si yo les decía que no peleaba con Valdiri, me ponían a Aída Merlano o hasta una peleadora de México o de Perú. Yo soy la que decidí darle el chance”.

Pese a reconocer que Andrea Valdiri tiene un físico trabajado y una contextura más fuerte, Yina aseguró que está entrenando con disciplina para no dejarse vencer.

Si yo venía entrenando mes y medio, ahora voy a entrenar dos veces al día, porque ni por el hijueputa me dejo ganar. Yo salgo o en ambulancia o ganadora”, advirtió la empresaria de fajas.

Con risas, pero sin suavizar sus palabras, reiteró que exige reglas claras para el enfrentamiento: “No estoy pidiendo nada del otro mundo. Estoy pidiendo que no seamos dos animales de la calle a pelear allá sin técnica, sin entrenamiento, sin los guantes que son, sin el casco. Yo no me puedo descuidar”.

“Valdiri tiene el cuerpo de tu vida”: Yina Calderón sobre la pelea con la bailarina y su entrenamiento

En medio de sus declaraciones, Calderón lanzó un comentario que sorprendió a sus seguidores al reconocer la buena forma física de su contrincante:

Ella es grande, no es una mujer fea, es una mujer bonita. Ahorita tiene un muy buen cuerpo, lo que es. Yo le digo Tronchatoro por fastidiarla, pero esa marica tiene el cuerpo de tu vida”, señaló Calderón.

El enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri se perfila como uno de los espectáculos más comentados del año en el entretenimiento digital colombiano. Entre bromas, ataques y declaraciones sin filtro, la empresaria huilense dejó claro que lo dará todo en el ring.

El inesperado elogio de Yina
El inesperado elogio de Yina Calderón al físico de Andrea Valdiri antes de su pelea: "Tiene el cuerpo de tu vida" - crédito @andreavaldirisos/Instagram

“Me encantan los retos, me encanta Street Fighter IV, me encanta que ustedes compren sus boletas, que nos acompañen y que todo”, concluyó.

Días anteriores, Calderón también compartió imágenes de sus primeras sesiones en el ring, acompañadas del mensaje: “Aquí mis primeros entrenamientos hace 1 mes, no sabía ni pararme, pero ya he cogido práctica, luego les muestro mi avance”.

En ese momento, la influenciadora destacó que, aunque no suele mostrar su progreso en redes sociales, ha estado trabajando intensamente para estar a la altura del reto, pues tiene claro que su objetivo es ganarle a la barranquillera a como de lugar.

