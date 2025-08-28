Vicky Dávila se enfadó por ley que establece nuevas normas para encuestas políticas y electorales: “Participaron en crear una mordaza”

La aprobación de nuevas reglas para la elaboración y difusión de estudios de opinión generó reacciones, incluyendo la denuncia de Vicky Dávila sobre intentos de censura por parte de congresistas - crédito @VickyDavilaH/X

Invamer suspendió la entrega de su tradicional encuesta sobre la situación en Colombia, tras realizarla de manera ininterrumpida durante más de 30 años y a lo largo de 167 ocasiones.

La decisión se produce como respuesta a una ley aprobada por el Congreso, que introduce regulaciones en la elaboración y publicación de estudios de opinión relacionados con temas políticos y electorales.

La reciente ley que regula la realización y divulgación de encuestas políticas y electorales generó diversas reacciones y comentarios en el país. Ante esta situación, la periodista y candidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, expresó su molestia y señaló: “Varios congresistas participaron en crear una mordaza”.

