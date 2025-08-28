Colombia

Vicky Dávila se enfadó por ley que establece nuevas normas para encuestas políticas y electorales: "Participaron en crear una mordaza"

La periodista y aspirante presidencial manifestó su inconformidad tras la aprobación de nuevas restricciones para estudios de opinión, señalando que legisladores buscan limitar la libertad de información en procesos electorales

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

La aprobación de nuevas reglas
La aprobación de nuevas reglas para la elaboración y difusión de estudios de opinión generó reacciones, incluyendo la denuncia de Vicky Dávila sobre intentos de censura por parte de congresistas

Invamer suspendió la entrega de su tradicional encuesta sobre la situación en Colombia, tras realizarla de manera ininterrumpida durante más de 30 años y a lo largo de 167 ocasiones.

La decisión se produce como respuesta a una ley aprobada por el Congreso, que introduce regulaciones en la elaboración y publicación de estudios de opinión relacionados con temas políticos y electorales.

La reciente ley que regula la realización y divulgación de encuestas políticas y electorales generó diversas reacciones y comentarios en el país. Ante esta situación, la periodista y candidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, expresó su molestia y señaló: “Varios congresistas participaron en crear una mordaza”.

